МО РФ: США уже нарушают Договор о РСМД
Выход США из Договора о РСМД окажет негативное влияние на международную безопасность и приведет к гонке вооружений, приводит Интерфакс заявление замминистра обороны Александра Фомина на встрече с военными атташе.
По словам генерала, военное ведомство внимательно отслеживает ситуацию, в связи с намерением Вашингтона выйти из ДРСМД. Такой шаг негативно скажется на международной безопасности и стратегической стабильности и неминуемо приведет к новому витку гонки вооружений.
Он подчеркнул, что российская сторона строго соблюдает условия договора, а обвинения американцев голословны и не подтверждены никакими фактами.
В то же время, США продолжают нарушать требования соглашения, используя ракеты-мишени, имитирующие ракеты средней дальности, для средств ПРО. Кроме того, размешенные в Европе универсальные комплексы МК-41 приспособлены для пусков как противоракет, так и крылатых ракет типа «Томагавк» класса «поверхность-поверхность» с дальностью поражения 2,4 тыс. км.
Генерал отметил, что эти действия американской стороны полностью подпадают под запрет Договора о РСМД.
По его словам, американцы уже не считают себя связанными этими обязательствами. Собственно для этих же целей они в начале 2000-х годов вышли из договора по противоракетной обороне, также используя ничем не подтвержденные обвинения в адрес России.
По словам генерала, военное ведомство внимательно отслеживает ситуацию, в связи с намерением Вашингтона выйти из ДРСМД. Такой шаг негативно скажется на международной безопасности и стратегической стабильности и неминуемо приведет к новому витку гонки вооружений.
Он подчеркнул, что российская сторона строго соблюдает условия договора, а обвинения американцев голословны и не подтверждены никакими фактами.
В то же время, США продолжают нарушать требования соглашения, используя ракеты-мишени, имитирующие ракеты средней дальности, для средств ПРО. Кроме того, размешенные в Европе универсальные комплексы МК-41 приспособлены для пусков как противоракет, так и крылатых ракет типа «Томагавк» класса «поверхность-поверхность» с дальностью поражения 2,4 тыс. км.
Генерал отметил, что эти действия американской стороны полностью подпадают под запрет Договора о РСМД.
Фактически, намерение США о выходе из договора – это попытка оправдать и легализовать свои нарушения,заявил Фомин.
По его словам, американцы уже не считают себя связанными этими обязательствами. Собственно для этих же целей они в начале 2000-х годов вышли из договора по противоракетной обороне, также используя ничем не подтвержденные обвинения в адрес России.
Тем не менее, со своей стороны Россия готова к продолжению переговоров с США по сохранению ДРСМД,добавил генерал.
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