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Борисов: Российское оружие в Сирии показало свою надёжность

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Вице-премьер Юрий Борисов, посетивший Сирию в составе правительственной комиссии 13 и 14 декабря, выступая перед журналистами по итогам поездки, рассказал, что российская армия в ходе оказания помощи правительственной армии Сирии, провела испытания многих новейших и, не только, образцов вооружения и техники.

Борисов: Российское оружие в Сирии показало свою надёжность



По словам вице-премьера, в "сирийской обкатке" участвовало большинство образцов авиационной техники, стоящей на вооружении ВКС РФ и только готовящейся к поступлению. В боевых действиях были проверены стратегические ракетоносцы Дальней авиации РФ Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Участвовали в нанесении ударов корабельные самолеты МиГ-29К/КУБ и корабельные вертолеты Ка-52К. Основными самолетами прикрытия в Сирии были истребители Су-30СМ и Су-35, которые показали свою надежность. В некоторые дни интенсивность боевых действий российской авиации достигала до 100 вылетов в сутки

Достигнутые показатели надежности, наработка на "отказ", новых самолетов Су-35 и Су-30СМ при интенсивной боевой эксплуатации в 3–4 раза превысили нормативные
- сообщил Борисов.

Группировка ПВО, созданная в Сирии, контролировала воздушную обстановку практически над всей территорией страны, а после постановки на боевое дежурство ЗРС С-300В4, значительно снизилась интенсивность полетов авиации коалиции во главе с США. Эксплуатация в реальных боевых действиях ЗРПК "Панцирь" привела к созданию новых модификаций.

Кроме этого, в Сирии в ходе ведения боевых действий на земле, были успешно применены ОТРК "Искандер-М", системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч", а также ракеты "Калибр".

Работа в боевых условиях подтвердила высокие характеристики и традиционные преимущества российского оружия — простоту в эксплуатации и надёжность в применении
- добавил он.
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