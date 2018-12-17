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Лавров: Киевский режим готовит очередную провокацию на границе Крыма

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Киевские власти, ведомые своими заокеанскими партнерами, планируют совершить еще одну вооруженную провокацию на российской границе в районе Крыма, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Лавров: Киевский режим готовит очередную провокацию на границе Крыма



По словам Лаврова, Порошенко готовит вооруженную провокацию на последнюю декаду декабря на границе с Крымом. У России имеются данные, что в планировании участвуют западные "кураторы и попечители" киевских властей. Порошенко советуют поддерживать боевые действия малой интенсивности, для формирования и поддержания у западного обывателя образа России, постоянно нападающей на "свободную и демократическую Украину", следствием чего станет введение очередных антироссийских санкций. В тоже время, Порошенко не рекомендуют доводить обстановку до ситуации, при которой Россия "ответит полномасштабно".

Российский министр подчеркнул, что ответ на провокацию Украины обязательно будет, но не пояснил, в каком ключе и как ответит Россия.

Ответ - мало не покажется. Это наша страна, это наша граница. Мы не допустим, чтобы он [Порошенко] пытался каким-то образом отстаивать свои, как он понимает, интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили
- заявил Лавров, при этом выразив уверенность, что антироссийские провокации продолжатся.

Глава МИД России заметил, что хотя киевский режим носит антинародный, нацистский характер, Россия не будет воевать с Украиной и украинским народом. С киевским режимом воюют украинцы, которые живут на Донбассе, добавил он.

На вопрос, почему Россия не признает провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, Сергей Лавров ответил, что если Москва сейчас признает республики, то потеряет остальную часть Украины, которая останется в руках нацистского режима.
Использованы фотографии:
Kremlin.ru
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