Лавров: Киевский режим готовит очередную провокацию на границе Крыма

Ответ - мало не покажется. Это наша страна, это наша граница. Мы не допустим, чтобы он [Порошенко] пытался каким-то образом отстаивать свои, как он понимает, интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили

Киевские власти, ведомые своими заокеанскими партнерами, планируют совершить еще одну вооруженную провокацию на российской границе в районе Крыма, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда".По словам Лаврова, Порошенко готовит вооруженную провокацию на последнюю декаду декабря на границе с Крымом. У России имеются данные, что в планировании участвуют западные "кураторы и попечители" киевских властей. Порошенко советуют поддерживать боевые действия малой интенсивности, для формирования и поддержания у западного обывателя образа России, постоянно нападающей на "свободную и демократическую Украину", следствием чего станет введение очередных антироссийских санкций. В тоже время, Порошенко не рекомендуют доводить обстановку до ситуации, при которой Россия "ответит полномасштабно".Российский министр подчеркнул, что ответ на провокацию Украины обязательно будет, но не пояснил, в каком ключе и как ответит Россия.- заявил Лавров, при этом выразив уверенность, что антироссийские провокации продолжатся.Глава МИД России заметил, что хотя киевский режим носит антинародный, нацистский характер, Россия не будет воевать с Украиной и украинским народом. С киевским режимом воюют украинцы, которые живут на Донбассе, добавил он.На вопрос, почему Россия не признает провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, Сергей Лавров ответил, что если Москва сейчас признает республики, то потеряет остальную часть Украины, которая останется в руках нацистского режима.