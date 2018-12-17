Порошенко избавится от госслужащих, имеющих родственников в Крыму
Президент Украины Петр Порошенко приказал СБУ проверить государственных служащих на предмет наличия у них родственников с российским гражданством, передает канал 112 Украина.
По его словам, в первую очередь будут проверены правоохранительные и следственные органы. Президент пообещал «разобраться» со всеми.
Канал напоминает, что ранее СБУ подтвердила наличие российского гражданства у сожительницы первого заместителя директора Службы внешней разведки Сергея Семочко. В связи с этим следователи направили в суд ходатайство о доступе к информации о разговорах Семочко и его родственников по мобильным телефонам.
Осенью украинские журналисты провели независимое расследование деятельности чиновника, в ходе которого были выявлены находящаяся в его собственности дорогая недвижимость и автомобиль Land Cruiser. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило против Семочко уголовное дело по статье «незаконное обогащение». Позже стало известно, что к первоначальному обвинению прибавилось новое – государственная измена.
У нас имеется большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которых есть родственники в Крыму. Украинская контрразведка проверит эти факты,сказал Порошенко на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, в первую очередь будут проверены правоохранительные и следственные органы. Президент пообещал «разобраться» со всеми.
Как только проверка будет закончена и у меня будут основания, за мной дело не станет,подчеркнул Порошенко.
Канал напоминает, что ранее СБУ подтвердила наличие российского гражданства у сожительницы первого заместителя директора Службы внешней разведки Сергея Семочко. В связи с этим следователи направили в суд ходатайство о доступе к информации о разговорах Семочко и его родственников по мобильным телефонам.
Осенью украинские журналисты провели независимое расследование деятельности чиновника, в ходе которого были выявлены находящаяся в его собственности дорогая недвижимость и автомобиль Land Cruiser. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило против Семочко уголовное дело по статье «незаконное обогащение». Позже стало известно, что к первоначальному обвинению прибавилось новое – государственная измена.
- Использованы фотографии:
- https://www.president.gov.ua
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