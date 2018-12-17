МРК проекта 22800 "Мытищи" вошёл в состав Балтийского флота

Балтийский флот сегодня пополнился малым ракетным кораблем проекта 22800 "Мытищи". На главной безе Балтийского флота - Балтийске, прошла торжественная церемония поднятия Андреевского флага на МРК, сообщают в пресс-службе флота. Корабль будет нести службу в бригаде ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.Новейший малый ракетный корабль "Мытищи" (ранее имевший название "Ураган") является головным кораблем проекта 22800. Заложен 24 декабря 2015 года и спущен на воду 29 июля 2017 года. Корабли проекта 22800 "Каракурт" предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и в составе корабельных групп.Основные характеристики: длина - 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - 4 метра, водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - крылатые ракеты "Калибр-НК", кроме этого на корабле установлены одна 76-мм артустановка АК-176МА, две 30-мм артустановки АК-630М, две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ.Начиная со второго серийного корабля, МРК проекта 22800 "Каракурт" будут оборудовать морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".В настоящее время на 3-х судостроительных заводах ведется строительство еще одиннадцати кораблей данного проекта.