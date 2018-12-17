В НПО "Энергомаш" рассказали о разработке двигателей для сверхтяжёлых ракет

По итогам участия в Международной авиационно-космической выставке в Чжухае НПО «Энергомаш» и 6-я академия китайской космической корпорации науки и техники подписали протокол, определяющий работу между компаниями по направлениям разработки и производства ЖРД (жидкостных ракетных двигателей) на компонентах топлива кислород-керосин, кислород-водород и кислород-метан.

Опубликована информация о проведении совещания гендиректора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова с коллективом конструкторского бюро. В ходе совещания обсуждались вопросы как проектов для внутреннего рынка, так и перспектив взаимодействия с зарубежными партнёрами. В частности, был поднят вопрос об интересе Китая к сотрудничеству в области ракетного двигателестроения.Из материала:Отмечено, что китайцы заинтересованы в совместной экспертизе на конструкторскую документацию по 480-тонной силовой установке для ракет-носителей сверхтяжёлого класса. Игорь Арбузов отметил, что НПО «Энергомаш» готово участвовать в такого рода кооперации так, чтобы она в конечном итоге не угрожала ни интересам самого НПО, ни интересам страны в целом.Подчёркнут положительный опыт взаимодействия с партнёрами из США. Речь идёт о поставках двигателей РД-180 и РД-181 для американских нужд. Игорь Арбузов отметил, что Роскосмос поручил дать старт анализу вариантов использования РД-180 в российских средствах выведения.Гендиректор НПО «Энергомаш» сообщил, что серьёзное внимание уделяется созданию ракеты-носителя «Союз-5» и последующему созданию РН сверхтяжёлого класса. Так, выпущена конструкторская документация на макеты двигателя РД-171МВ для перспективной РН. Двигатель для первых испытаний РН «Союз-5» будет поставлен в 2021 году.Речь идёт о 4-камерном жидкостном кислород-керосиновом двигателе. Это модернизация РД-171М, которая впервые для «Энергомаша» основывается не на бумажных чертежах, а на цифровых 3D-моделях.Двигатель РД-171М использовался для ракет-носителей "Зенит-3SL". Тяга - 740 тс (земная), тяга пустотная - 806 тс, "сухая" масса - 9,3 т. Давление в камере сгорания - 250 кгс/кв.см.