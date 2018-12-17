Эр-Рияд отверг обвинения США в адрес принца по убийству журналиста

Королевство отвергает высказанную недавно Сенатом США позицию, которая зиждется на необоснованных обвинениях и претензиях, а также заключает в себе грубое вмешательство во внутренние дела Саудовской Аравии,

МИД Саудовской Аравии отверг обвинения Сената США, возложившего ответственность за смерть оппозиционного журналиста Джамаля Хашшогги на наследного принца королевства Салмана Аль Сауда, передает РИА Новости На прошлой неделе американские сенаторы единогласно приняли резолюцию, из которой следует, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд имеет прямое отношение к гибели журналиста Хашогги.говорится в заявлении МИД.В ведомстве подчеркнули, что между странами установились «глубокие стратегические политические и экономические отношения и отношения в области безопасности». Эр-Рияд подтверждает приверженность к дальнейшему развитию этих отношений, но вместе с тем «выражает обеспокоенность» относительно позиции, занятой американскими законодателями, отмечается в документе.Напомним, Хашогги с 2017 года проживал в Соединенных Штатах и работал обозревателем газеты Washington Post. Он пропал в Стамбуле 2 октября, после того как вошел в здание саудовского генерального консульства. Двумя неделями позже СМИ Саудовской Аравии распространили сообщение генпрокурора королевства о том, что, по предварительным данным, Хашогги мертв, а к его гибели привела ссора с сотрудниками дипмиссии.