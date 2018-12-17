В Минобороны заявили о планах по созданию судостроительного завода в Тартусе
В сирийском Тартусе, где расположен единственный российский заграничный пункт материально-технического обслуживания, будет построен судостроительный завод или судостроительная мастерская, сообщил в интервью изданию "Коммерсант" замминистра обороны России Тимур Иванов.
По словам Иванова, проект судостроительного завода разработан совместно Минобороны и Минпромторгом России. Планируется, что построенный непосредственно в Тартусе ССЗ позволит проводить ремонт судов различного класса. Рассматривается ли возможность судового строения? В настоящий момент на месте будущей стройки российские специалисты проводят рекогносцировку и предварительное проектирование. Предполагается создание всей необходимой наземной инфраструктуры со станочным парком.
Напомним, что российский 720-й пункт МТО ВМФ РФ занимает северную часть сирийского порта Тартус. Согласно договору, заключенному между Россией и Сирией в начале 2017 года, территория ПМТО расширена в районе порта Тартус и отдана России в безвозмездное пользование при полном иммунитете от властей Сирии. Одномоментно в пункте МТО Тартуса может находиться 11 российских кораблей, включая атомные. Кроме этого военным кораблям ВМФ РФ разрешается заходить в территориальное море, внутренние воды и порты Сирии.
Кроме этого, добавил Иванов, ведется строительство и на авиабазе Хмеймим, где строятся склады, арсеналы, укрытия для авиационной техники.
По словам Иванова, проект судостроительного завода разработан совместно Минобороны и Минпромторгом России. Планируется, что построенный непосредственно в Тартусе ССЗ позволит проводить ремонт судов различного класса. Рассматривается ли возможность судового строения? В настоящий момент на месте будущей стройки российские специалисты проводят рекогносцировку и предварительное проектирование. Предполагается создание всей необходимой наземной инфраструктуры со станочным парком.
Напомним, что российский 720-й пункт МТО ВМФ РФ занимает северную часть сирийского порта Тартус. Согласно договору, заключенному между Россией и Сирией в начале 2017 года, территория ПМТО расширена в районе порта Тартус и отдана России в безвозмездное пользование при полном иммунитете от властей Сирии. Одномоментно в пункте МТО Тартуса может находиться 11 российских кораблей, включая атомные. Кроме этого военным кораблям ВМФ РФ разрешается заходить в территориальное море, внутренние воды и порты Сирии.
Кроме этого, добавил Иванов, ведется строительство и на авиабазе Хмеймим, где строятся склады, арсеналы, укрытия для авиационной техники.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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