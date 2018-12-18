Развитие «Коалиции». Буксируемое орудие в дополнение к самоходному

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Для российской армии разрабатываются различные артиллерийские системы всех основных классов. В будущем на вооружение может поступить новый образец, основанный на уже известных компонентах. Несколько дней назад стало известно, что военное ведомство желает получить не только самоходные артиллерийские установки 2С35 «Коалиция-СВ» с орудиями 2А88, но и унифицированную буксируемую системы.Первые сообщения о планах военного ведомства относительно дальнейшего развития артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ» были опубликованы несколько дней назад – 14 декабря. Издание «Известия» получило любопытную информацию от представителей министерства обороны. Впрочем, точный источник данных назван не был. Неназванный источник в министерстве рассказал о дальнейших планах по развитию ствольной артиллерии, а также о предпосылках к их появлению.Российские военные продолжают анализировать опыт войны в Сирии, и на основе такого анализа делаются те или иные выводы. Среди прочего, подобные выводы затрагивают вопросы развития артиллерии. Так, ближневосточный конфликт показал, что в категории 152-мм артиллерийских систем армии необходимы не только самоходные установки. Такие гаубицы следует выпускать и в буксируемом варианте, который имеет свои преимущества в определенных ситуациях.Согласно более старым планам, перспективное 152-мм орудие 2А88 должно было использоваться только на самоходных боевых машинах. Прежде всего, разрабатывалась гусеничная САУ 2С35 «Коалиция-СВ». Также велись работы по аналогичной самоходке на колесном автомобильном шасси. Теперь планы изменились, и семейство артиллерийских систем будет дополнено орудием в буксируемом исполнении.Новый проект подразумевает использование готового орудия с новыми компонентами, что должно упростить и ускорить работы. Благодаря этому уже в следующем году на испытания будут выведены опытные образцы. Впрочем, источник «Известий» пока не стал уточнять сроки завершения испытаний и принятия новых гаубиц на вооружение. Пока остается тайной и большинство технических подробностей проекта.Указана только одна возможная особенность проекта. Утверждается, что орудие 2А88 при переработке для использования на новом лафете может получить менее длинный ствол. Причиной такой доработки могут стать требования относительно мобильности и ограничения, связанные с транспортировкой или десантированием орудия.«Известия» назвали положительные качества перспективного буксируемого орудия, обуславливающие сам факт появления проекта. Буксируемый вариант «Коалиции» должен сохранять основную часть огневых характеристик и боевых качеств самоходной установки. На прежнем уровне должны остаться эффективность огня и другие параметры. Одновременно с этим гаубица на буксируемом лафете будет проще в производстве и дешевле. Также ожидается резкое сокращение габаритов и массы, хотя орудию и понадобится тягач.Сокращение массы позволит перебрасывать гаубицу по воздуху. При помощи военно-транспортных вертолетов тех или иных типов орудия можно будет быстро доставлять в труднодоступные или отдаленные районы. Базовый самоходный вариант системы «Коалиция-СВ», по очевидным причинам, такой возможности не имеет.Работы по проекту САУ «Коалиция-СВ» еще не завершены, но перспективный образец техники уже приближается к своему принятию на вооружение. Военные и промышленность планируют в ближайшие годы завершить доводку этого образца и запустить его полномасштабное серийное производство. В это же время или с минимальным отставанием в серию может пойти и новое орудие на той же базе. Как решило руководство Минобороны, новые гаубицы нужны армии не только на самоходных шасси, но и на буксируемых лафетах.Технические подробности нового проекта пока не публиковались, но доступные данные о самоходке «Коалиция-СВ» позволяют представить примерную картину и попытаться понять, к каким результатам приведут новые работы. Из последних сообщений следует, что в новом проекте буксируемой гаубицы будет использоваться максимально возможное число существующих компонентов. Впрочем, не исключается доработка готовых изделий для получения необходимых характеристик и возможностей.САУ 2С35 комплектуется 152-мм нарезной гаубицей 2А88. Это орудие имеет ствол длиной 52 калибра, оснащенный развитым дульным тормозом и эжекционным устройством. В случае с самоходкой ствол устанавливается на развитых противооткатных устройствах, скрытых под броневым кожухом характерного вида. Конструкция башни и орудийной установки допускают стрельбу в любом направлении с широким диапазоном углов вертикальной наводки.Гаубица 2А88 использует раздельное заряжание с переменным модульным зарядом. В камору последовательно загружаются снаряд необходимого типа и несколько модулей метательного заряда – компактные картузы с заданным количеством пороха. Самоходка «Коалиция-СВ» получила полностью автоматическую систему заряжания. По командам экипажа она самостоятельно извлекает из укладок снаряд нужного типа и досылает его в ствол, после чего отправляет следом необходимое количество модулей заряда. Автоматика орудийной башни также способна принимать выстрелы с грунта или с транспортно-заряжающей машины.Можно представить, как будет выглядеть буксируемый вариант орудия 2А88, требуемого министерством обороны. По всей видимости, ствольная группа и противооткатные устройства могут заимствоваться из существующего проекта самоходки. При этом для новой версии орудия понадобится лафет оригинальной конструкции либо изделие, основанное на существующих компонентах. Облик лафета пока не уточнялся.В настоящее время на вооружении российских артиллерийских частей состоят несколько образцов 152-мм орудий в буксируемом исполнении. Такие системы строятся на базе лафетов традиционной конструкции. Используются лафеты, состоящие из двух станков, оснащенные колесным ходом и парой раздвижных станин. Верхний станок лафета комплектуется креплениями для прицельных устройств. Безопасность расчета обеспечивается щитовым прикрытием. Подобный лафет, к примеру, используется буксируемым орудием 2А65 «Мста-Б».Есть все основания считать, что буксируемый вариант гаубицы 2А88 не будет комплектоваться автоматикой заряжания, поскольку это приведет к неприемлемому росту габаритов и массы конструкции. Подавать снаряды и модули заряда к орудию придется вручную. Впрочем, возможно использование механизма досылания, заметным образом облегчающего работу заряжающих. Так или иначе, по своей скорострельности буксируемое орудие будет проигрывать самоходному образцу.Лафет нового типа, как и другие системы такого рода, скорее всего, будет иметь ручные механизмы наводки, выведенные на рабочее место наводчика. Последнему придется работать с «традиционными» системами управления и наведения, свойственными существующим буксируемым орудиям. При этом буксируемая гаубица 2А88 может сохранить некоторые возможности самоходной установки. «Коалиция-СВ» комплектуется средствами для взаимодействия с Единой системой управления тактического звена, обеспечивающей передачу данных и целеуказание. Устройства схожего назначения, но в ином исполнении могут быть применены и на буксируемых орудиях.Согласно открытым данным, максимальная дальность стрельбы «обычным» осколочно-фугасным снарядом для САУ 2С35 составляет 40 км. Применение активно-реактивных боеприпасов, в том числе управляемых, позволяет увеличить дальность стрельбы до 70 км. Подобные характеристики стрельбы достигаются за счет новых модульных метательных зарядов, а также при помощи относительно длинного ствола.Буксируемая артиллерийская система на базе 2А88 может показывать схожие, либо меньшие характеристики. По данным источника «Известий», в новом проекте может использоваться ствол сокращенной длины. Таким образом, можно ожидать небольшое уменьшение дульной энергии снаряда, следствием чего станет сокращение максимальной дальности стрельбы. Впрочем, нельзя не отметить, что и в таком случае буксируемая гаубица 2А88 по основным своим характеристикам будет превосходить большинство других артиллерийских систем своего калибра.На данный момент самой новой отечественной серийной САУ с орудием калибра 152 мм является боевая машина 2С19 «Мста-С». Также в войсках имеется значительное количество буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б». Дальнейшее развитие отечественной самоходной гаубичной артиллерии привело к появлению боевой машины 2С35 «Коалиция-СВ» с 152-мм орудием 2А88. Ранее предполагалось, что последнее будет использоваться только на самоходной платформе, но теперь планы изменились, и армия желает иметь оба варианта вооружения.Таким образом, было решено продолжать развитие артиллерийских систем в соответствии с ранее опробованными и проверенными концепциями. Командование решило, что в артиллерийских частях по-прежнему должны присутствовать как самоходные, так и буксируемые системы с унифицированными орудиями. Это должно дать некоторые преимущества боевого и эксплуатационного характера. В первую очередь, наличие разных вооружений с отличающимися возможностями позволит решать более широкий круг задач.Самоходные артиллерийские установки имеют очевидные преимущества перед буксируемыми орудиями. Они обладают большей тактической мобильностью, а также способны быстрее производить развертывание и уходить с огневой позиции. Кроме того, САУ можно оснастить автоматикой заряжания или даже полноценным необитаемым боевым отделением. Все это известным образом облегчает работу экипажа и повышает основные характеристики и боевые качества.Одновременно с этим преимущества есть и у буксируемых гаубиц. Прежде всего, это меньшая стоимость, упрощающая выпуск изделий в больших количествах. Подобные возможности были использованы при производстве гаубиц семейства «Мста»: промышленность изготовила свыше 1200 буксируемых орудий 2А65 и менее 750 самоходок 2С19. Менее крупные и тяжелые буксируемые гаубицы оказываются более удобными с точки зрения переброски военно-транспортной авиацией. При необходимости их можно десантировать посадочным или парашютным способом. Таким образом, буксируемые орудия могут быстро прибывать на позиции, недоступные для самоходной артиллерии.Итогом всего этого получаются актуальные требования к артиллерийскому вооружению, предусматривающие создание и эксплуатацию систем разных классов на различных платформах. Для эффективного решения широкого круга задач армии оказываются нужны как самоходные, так и буксируемые системы. Такие тезисы неоднократно подтверждались практикой, и вновь стали актуальными по результатам анализа сирийской войны.Развитие гаубичной артиллерии путем создания самоходных и буксируемых систем продолжалось вплоть до появления последних на данный момент серийных и строевых систем. В недавнем прошлом от такого подхода решили отказаться, и орудие 2А88 должно было использоваться только на самоходных платформах. Однако опыт реальных вооруженных конфликтов показал ошибочность такого решения. Уже приняты необходимые меры, и в следующем году на испытания выйдет новейшая отечественная буксируемая гаубица. В отдаленном будущем она сможет стать удобным и эффективным дополнением к самоходной установке «Коалиция-СВ».