Песков ответил на вопрос об "объединении России и Белоруссии"

В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня, она не обсуждалась, об этом не идёт никаких разговоров.

Дмитрию Пескову журналисты задали вопрос следующего характера: «Рассматривается ли возможность объединения России и Белоруссии в единое государство, в результате которого (объединения) Владимир Путин мог быть стать его главой после 2024 года?» В сложившейся ситуации сам вопрос звучит весьма провокационно.Как на него ответил Дмитрий Песков?Главу пресс-службы Кремля цитирует ТАСС По словам пресс-секретаря президента России, РФ и Республика Беларусь развивают отношения в рамках существующего Союзного государства.Дмитрий Песков добавил, что Белоруссия является близким стратегическим партнёром и союзником с большой буквы.Напомним, что ранее в издании «Наша Нива» со ссылкой на два неназванных источника появилась заметка о проведении Александром Лукашенко «секретного совещания», в ходе которого президент Белоруссии якобы призвал «стоять за независимость до конца». Пресс-служба главы Белорусского государства такого рода публикацию опровергла, заявив, что никаких «секретных совещаний» Лукашенко не проводил.Возвращаясь к заявлению Дмитрия Пескова, стоит заметить, что глава кремлёвского пресс-секретариата сообщил о волнующем журналистов вопросе интеграции с Минском, как о процессе, который уже прописан в документах упомянутого Союзного государства РФ и РБ. По словам Пескова, все интеграционные действия прописаны в арсенале договорно-правовой базы.