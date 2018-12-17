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Песков ответил на вопрос об "объединении России и Белоруссии"

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Дмитрию Пескову журналисты задали вопрос следующего характера: «Рассматривается ли возможность объединения России и Белоруссии в единое государство, в результате которого (объединения) Владимир Путин мог быть стать его главой после 2024 года?» В сложившейся ситуации сам вопрос звучит весьма провокационно.

Песков ответил на вопрос об "объединении России и Белоруссии"



Как на него ответил Дмитрий Песков?

Главу пресс-службы Кремля цитирует ТАСС:
В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня, она не обсуждалась, об этом не идёт никаких разговоров.


По словам пресс-секретаря президента России, РФ и Республика Беларусь развивают отношения в рамках существующего Союзного государства.

Дмитрий Песков добавил, что Белоруссия является близким стратегическим партнёром и союзником с большой буквы.

Напомним, что ранее в издании «Наша Нива» со ссылкой на два неназванных источника появилась заметка о проведении Александром Лукашенко «секретного совещания», в ходе которого президент Белоруссии якобы призвал «стоять за независимость до конца». Пресс-служба главы Белорусского государства такого рода публикацию опровергла, заявив, что никаких «секретных совещаний» Лукашенко не проводил.

Возвращаясь к заявлению Дмитрия Пескова, стоит заметить, что глава кремлёвского пресс-секретариата сообщил о волнующем журналистов вопросе интеграции с Минском, как о процессе, который уже прописан в документах упомянутого Союзного государства РФ и РБ. По словам Пескова, все интеграционные действия прописаны в арсенале договорно-правовой базы.
Использованы фотографии:
сайт Кремля
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