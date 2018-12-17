ВМФ России пополнится новым патрульным кораблем
В четверг, 20 декабря, в Новороссийске пройдет церемония поднятия флага и принятия в состав ВМФ РФ головного патрульного корабля «Василий Быков» (проект 22160), построенного на Зеленодольском судостроительном заводе, сообщает пресс-служба Минобороны.
В мероприятии примут участие представители командования ВМФ, Черноморского флота, руководства Зеленодольского завода.
В преддверии церемонии главком ВМФ Владимир Королев заслушал доклад о результатах госиспытаний и утвердил план торжественного мероприятия.
В пресс-службе сообщили, что корабли проекта 22160 предназначены для охраны морской экономической зоны, а в случае боевых действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов ВМФ в ходе обороны районов базирования. Корабли также могут привлекаться к спасательным операциям, решению задач антипиратской деятельности.
Корабли имеют водоизмещение 1,7 тыс. тонн, их максимальная скорость – 30 узлов, дальность плавания – 6 тыс. миль, автономность – 60 суток. Экипаж – около 80 человек. Штатное вооружение: 57-мм артиллерийская установка, зенитный ракетный комплекс, пулеметы.
В зависимости от выполняемых задач, корабли могут оснащаться различными вооружениями и техническими средствами в модульном (контейнерном) исполнении, включая универсальные ракетные комплексы, противокорабельные комплексы, перспективные зенитные системы, средства РЭБ, минное вооружение, минно-поисковые комплексы и пр.
Как отметил главнокомандующий, корабли проекта 22160 могут с большой эффективностью применяться для усиления разнородных группировок ВМФ.
В мероприятии примут участие представители командования ВМФ, Черноморского флота, руководства Зеленодольского завода.
В преддверии церемонии главком ВМФ Владимир Королев заслушал доклад о результатах госиспытаний и утвердил план торжественного мероприятия.
В пресс-службе сообщили, что корабли проекта 22160 предназначены для охраны морской экономической зоны, а в случае боевых действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов ВМФ в ходе обороны районов базирования. Корабли также могут привлекаться к спасательным операциям, решению задач антипиратской деятельности.
Корабли имеют водоизмещение 1,7 тыс. тонн, их максимальная скорость – 30 узлов, дальность плавания – 6 тыс. миль, автономность – 60 суток. Экипаж – около 80 человек. Штатное вооружение: 57-мм артиллерийская установка, зенитный ракетный комплекс, пулеметы.
В зависимости от выполняемых задач, корабли могут оснащаться различными вооружениями и техническими средствами в модульном (контейнерном) исполнении, включая универсальные ракетные комплексы, противокорабельные комплексы, перспективные зенитные системы, средства РЭБ, минное вооружение, минно-поисковые комплексы и пр.
Как отметил главнокомандующий, корабли проекта 22160 могут с большой эффективностью применяться для усиления разнородных группировок ВМФ.
- Использованы фотографии:
- Vovanus / fleetphoto.ru
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