Лавров: Япония не желает признавать итоги Второй мировой войны

Японские власти в переговорах по Курильским островам не желают учитывать итоги Второй мировой войны. Перспективы заключения мирного договора между Россией и Японией "весьма туманны", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в прямом эфире радио "Комсомольская правда".По словам Лаврова, речь идет о декларации 1956 года, подписанной Советским Союзом и Японией. А Россия, после развала СССР, названа единственной преемницей, принявшей на себя все обязательства Советского Союза, в том числе и по договорам. Когда российская сторона говорит, что готова обсудить проблемы заключения мирного договора на основе декларации 1956 года, что означает признание Японией итогов Второй мировой войны, то японская сторона дает понять, что ничего она признавать не будет, добавил он.При этом министр обращает внимание, что в декларации 1956 года ничего не написано о том, что Советский Союз "должен возвратить" Японии острова, а указывается, что "в порядке жеста доброй воли готов передать" гряду Хабомаи и остров Шикотан. С тех пор многое изменилось, отметил Лавров, произошли события 1960 года, когда Япония подписала соглашение с США по обеспечению своей безопасности. В ответ на это СССР аннулировал обязательства по передаче островов. Главным условием возможной передачи островов назван вывод всех иностранных войск с Японской территории.Российская сторона передала все свои требования японским дипломатам и теперь ждет ответной реакции, сообщил глава российского МИДа.Ранее сообщалось, что подписание мирного договора с Японией ни в коем случае не означает "автоматической передачи" островов Японии.