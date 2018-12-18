Телевизионная премьера от "Звезды": Подробности о МиГ-35
Китайские СМИ, как сообщал информационный портал «Военное обозрение», опубликовали материал, в котором заявили о готовности многоцелевого истребителя МиГ-35 «к войне». Такие выводы китайские эксперты сделали на основании анализа характеристик самолёта, созданного российскими конструкторами. Отмечена высокая степень маневренности и функциональные особенности бортовых радиоэлектронных систем.
В программе «Военная приёмка» телеканала «Звезда» демонстрируются истребители МиГ-35 поколения 4++ с рассказом о функционале этих боевых машин, которые имеют и учебно-боевую (МиГ-35УБ) модификацию.
Отмечается, что речь идёт о настоящей телевизионной премьере – съёмках полёта МиГ-35 с борта транспортного самолёта.
В фильме при этом подтверждается информация о наличии пока лишь всего двух 35-х МиГов. Это борты под номерами 702 и 712. Причём оба этих самолёта проходят испытания в центре им.Чкалова в городе Ахтубинске.
В программе достаточно подробно рассказывается о «начинке» самолёта, включая его боевое оснащение, к которому относятся и ракеты класса «воздух-воздух».
Своими комментариями характеристик и возможностей новейшего российского истребителя делятся представители ВКС РФ в том самом лётно-испытательном центре, где и осуществлялась съёмка.
Все подробности в ролике канала «Звезда»:
В программе «Военная приёмка» телеканала «Звезда» демонстрируются истребители МиГ-35 поколения 4++ с рассказом о функционале этих боевых машин, которые имеют и учебно-боевую (МиГ-35УБ) модификацию.
Отмечается, что речь идёт о настоящей телевизионной премьере – съёмках полёта МиГ-35 с борта транспортного самолёта.
В фильме при этом подтверждается информация о наличии пока лишь всего двух 35-х МиГов. Это борты под номерами 702 и 712. Причём оба этих самолёта проходят испытания в центре им.Чкалова в городе Ахтубинске.
В программе достаточно подробно рассказывается о «начинке» самолёта, включая его боевое оснащение, к которому относятся и ракеты класса «воздух-воздух».
Своими комментариями характеристик и возможностей новейшего российского истребителя делятся представители ВКС РФ в том самом лётно-испытательном центре, где и осуществлялась съёмка.
Все подробности в ролике канала «Звезда»:
https://youtu.be/ZlNhRfmgdHw
- Использованы фотографии:
- Корпорация МиГ, ТК "Звезда"
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