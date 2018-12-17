Forum 24 (Чехия): что будет, если Россия отключит нам газ?

При всей напускной независимости и самостоятельности стран Евросоюза энергетически они во многом зависимы от поставок нефти и газа, в том числе из России. Понятно, что ЕС может импортировать энергоносители из Норвегии или СПГ из США, но в любом из этих вариантов Европа не сможет полностью отказаться от углеводородов из Российской Федерации. Журналисты чешского издания "Forum 24" сделали анализ перспектив того, что случится в Европе, если «русские перекроют газ».Понятно, что России невыгодно прекращать поставки нефти и газа в Европу, хотя, вполне возможно, что при необходимости или таком шансе Китай и страны АТР могли бы скупить все имеющиеся запасы энергоносителей российского Крайнего севера и Сибири. Просто так исторически сложилось, что нефтегазотранспортная система России ориентирована на Европу и отлично работает много лет. Зачем же тогда рушить такую отлаженную схему российско-европейского взаимодействия на рынке углеводородов?Но гипотетически все же остается возможность того, что Кремль может закрутить топливный вентиль и перекрыть Европе энергетический «кислород». Каковы последствия такого развития событий, стали прекрасно понимать на Украине.В своем анализе возможных перспектив энергетического голода чехи стараются сохранить «хорошую мину при плохой игре». Ссылаясь на Вацлава Бартушку (Václav Bartuška), уполномоченного по вопросам энергетической безопасности ЧР, журналисты "Forum 24" утверждают, что импортные источники нефти и газа у Чехии диверсифицированы настолько хорошо, что только около одного процента энергоресурсов поступает из России. Тогда как все остальные углеводороды закупаются в Норвегии и Германии.Правда, при этом очевидно, что чешские аналитики бравируют. Во-первых, даже сам Бартушка говорит о том, что если российские нефтяники перекроют трубу в Европу, то в странах Старого света реально наступят трудные времена: на РФ приходится десятая доля всей добычи черного золота в мире. А во-вторых, сами журналисты в своей статье признают, что в Чехию поступает из Германии газ только номинально, и все в Европе понимают, что на самом деле это российские углеводороды, которые закачиваются в топливные запасники ФРГ по транзитному газопроводу через Украину или по первой ветке «Северного потока-1».Выходит, что в ближайшее десятилетие, как минимум, у Европы нет достойной альтернативы российским энергоносителям. И лучше всех в ЕС это понимает прагматичная Германия, которая, отбиваясь от навязчивого Трампа с его сланцевым газом из США, упорно достраивает новую газотранспортную магистраль из России - «Северный поток-2».