СБУ ответила на вопрос о причинах нахождения сотрудников на катерах ВМСУ

Офицеры украинской спецслужбы, которые были захвачены российской стороной в Керченском проливе 25 ноября, выполняли служебные задания по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины.

Украинские журналисты поинтересовались у руководящего состава спецслужб своей страны о том, что делали сотрудники Службы безопасности на артиллерийских бронекатерах «Никополь» и «Бердянск», а также на рейдовом буксире «Яны Капу» во время известных событий близ Керченского пролива. Речь идёт об офицерах СБУ, которые были арестованы вместе с украинскими моряками после вооружённого нарушения морских границ Российской Федерации.Спецслужбы Украины заявляют, что нахождение сотрудников СБУ на борту катеров и буксира ВМС ВСУ «предусмотрено законом о Службе безопасности Украины».Из заявления:Фактически речь идёт о том, что эсбэушники «приглядывали» за украинскими моряками с той целью, чтобы те не могли выйти на какой-либо контакт с российской стороной даже в случае нарушения российских границ. В свою очередь это является лишним подтверждением того, что украинские бронекатера отправлялись командованием для осуществления откровенной провокации, и сотрудники СБУ были составной частью всей провокационной схемы.В СБУ добавили, что российская сторона на данный момент с предложением об обмене сотрудников СБУ к Киеву не обращалась. Было бы странно, если бы до решения суда такое предложение в адрес Украине поступило.