Возвращение из Сирии: о значении сотен фигур на «Бородавочниках» ВВС США

Если бы мы наносили значки за каждую бомбу, израсходованную в бою, мы бы покрыли [ими] все самолеты!

Штурмовики A-10 Thunderbolt II со 124-й истребительной эскадрильи ВВС США, вернувшиеся с Ближнего Востока, украшены сотнями значков. Известный среди авиаторов итальянский интернет-портал The Aviationist выяснил, что они означают.Эскадрилья возвратилась домой 24 октября 2016 года, спустя шесть месяцев несения службы в рамках операции «Непоколебимая решимость», которая, как утверждает указанное издание, была направлена против ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).Спустя два года «Бородавочники», все еще украшенные прежними маркерами, попали в фотообъективы. Одна из фотографий дает довольно четкое изображение средств авиационного поражения, позволяя идентифицировать оружие , которое применяли A-10 в Сирии и Ираке.Среди них фигурируют 30-мм семиствольная авиапушка GAU-8 Avenger, бомбы с лазерным наведением GBU-12 Paveway (класс LGB), тактические ракеты AGM-65 Maverick, всепогодные корректируемые (по GPS) бомбы GBU-38 (класс JDAM) и их «родственник» GBU-54 класса LGB (обе созданы на основе бомбы Mark-82, поэтому имеют одинаковую маркировку), 2000-фунтовые GBU-31 класса JDAM и ракеты с лазерным наведением AGR-20, используемые с ракетной установки LAU-131A/A.Как пояснил один из пилотов A-10, обычно 30-мм авиапушка отображается на фюзеляже после 100 проделанных ею выстрелов, значки с бомбами появляются после применения двух бомб такого рода, тогда как ракеты появляются после каждого удара, нанесенного ими.- заявил летчик.Как указывает издание, в Сирии российские бомбардировщики Су-34 наносили обозначения красных звезд, чтобы отметить 10 ударов с воздуха.