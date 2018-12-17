Басурин: Командование ВСУ перенесло начало "блицкрига"

Украинское военное командование перенесло запланированное на 14 декабря наступление на более поздний срок. Срыву наступления способствовало обнародование информации о запланированном "блицкриге" на Мариупольском направлении пресс-службой командования ДНР, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.По имеющейся у разведки ДНР информации, командование ВСУ приняло решение перенести начало наступления на более поздний срок, а перед этим создать благоприятный информационный фон в украинских и западных СМИ. С этой целью проводится пропагандистская кампания по убеждению общественности, что Народная милиция ДНР якобы готовит вооруженную провокацию, назначенную на 24-25 декабря. Дата выбрана не случайно, так как 26 декабря истекает срок введенного военного положения, и Порошенко необходим повод, чтобы его продолжить.Командование НМ ДНР не исключает, что 24-25 декабря ВСУ сами предпримут попытку наступления, перед этим проведя очередную провокацию, широко осветив процесс в СМИ.По полученным разведкой данным, Генштаб ВСУ провел экстренное совещание с военными экспертами стран НАТО и кураторами из США. С 12 декабря на Мариупольском направлении активизировались все виды украинской разведки, включая применение ДРГ и БПЛА.На данный момент на Горловском направлении ВСУ сосредоточило шесть бригад, общей численностью в 20 тысяч человек, свыше 120-и танков, более 250-и орудий полевой артиллерии и минометов, более 110 установок реактивных систем залпового огня.