Военную полицию ЗВО оснастят экипировкой «Колпак» и «Черепаха»
Созданные при частях и соединениях общевойсковой армии ЗВО подразделения военной полиции (ВП) будут оснащены специальными средствами и новой экипировкой, сообщает пресс-служба Западного округа.
Согласно информации, недавно сформированные взвода ВП, дислоцированные в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях, оснастят новой специальной экипировкой «Колпак» и «Черепаха».
В состав боевой экипировки вошли каски, щиты, а также нательная защита из комплекта «Черепаха». Комплекты начнут поставляться в округ в конце текущего года. Завершение поставок запланировано на июль 2019 года.
Сообщается, что военнослужащие, назначенные в полицейские подразделения, прошли курс специальной подготовки, после чего им выдали сертификаты, дающие право на применение оружия и специальных средств.
По данным пресс-службы, отбор кандидатов в новые подразделения проводился по жестким критериям, включающим повышенные требования к физической подготовке, морально-деловым качествам и воинской дисциплине бойцов.
В обязанности личного состава военной полиции входит поддержание правопорядка и дисциплины внутри воинских частей, пунктах постоянной дислокации, на сборах и полевых выходах, добавили в округе.
Согласно информации, недавно сформированные взвода ВП, дислоцированные в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях, оснастят новой специальной экипировкой «Колпак» и «Черепаха».
В состав боевой экипировки вошли каски, щиты, а также нательная защита из комплекта «Черепаха». Комплекты начнут поставляться в округ в конце текущего года. Завершение поставок запланировано на июль 2019 года.
Сообщается, что военнослужащие, назначенные в полицейские подразделения, прошли курс специальной подготовки, после чего им выдали сертификаты, дающие право на применение оружия и специальных средств.
По данным пресс-службы, отбор кандидатов в новые подразделения проводился по жестким критериям, включающим повышенные требования к физической подготовке, морально-деловым качествам и воинской дисциплине бойцов.
В обязанности личного состава военной полиции входит поддержание правопорядка и дисциплины внутри воинских частей, пунктах постоянной дислокации, на сборах и полевых выходах, добавили в округе.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter