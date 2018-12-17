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Военную полицию ЗВО оснастят экипировкой «Колпак» и «Черепаха»

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Созданные при частях и соединениях общевойсковой армии ЗВО подразделения военной полиции (ВП) будут оснащены специальными средствами и новой экипировкой, сообщает пресс-служба Западного округа.

Военную полицию ЗВО оснастят экипировкой «Колпак» и «Черепаха»



Согласно информации, недавно сформированные взвода ВП, дислоцированные в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях, оснастят новой специальной экипировкой «Колпак» и «Черепаха».

В состав боевой экипировки вошли каски, щиты, а также нательная защита из комплекта «Черепаха». Комплекты начнут поставляться в округ в конце текущего года. Завершение поставок запланировано на июль 2019 года.

Сообщается, что военнослужащие, назначенные в полицейские подразделения, прошли курс специальной подготовки, после чего им выдали сертификаты, дающие право на применение оружия и специальных средств.

По данным пресс-службы, отбор кандидатов в новые подразделения проводился по жестким критериям, включающим повышенные требования к физической подготовке, морально-деловым качествам и воинской дисциплине бойцов.

В обязанности личного состава военной полиции входит поддержание правопорядка и дисциплины внутри воинских частей, пунктах постоянной дислокации, на сборах и полевых выходах, добавили в округе.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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