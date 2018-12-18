Новых героев современной Украины ждёт трибунал

Как отметил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов, ВСУ продолжают увеличивать группировку, перебрасывая к линии разграничения танки и штурмовую авиацию.В данном случае речь идет о переброске личного состава 93-й отдельной механизированной бригады в Донецкую область. Накануне ее танковые и механизированные батальоны прибыли на железнодорожную станцию Константиновка. По словам Безсонова, группировка ВСУ на горловском направлении усилена «более чем на шестьдесят единиц танков и БМП». Однако, учитывая прошлые «подвиги» бригады в АТО, думается, что эту технику, как и украинских военных, постигнет печальная участь.И вот почему.93-я механизированная бригада ведет свою историю с 1943 г., когда был сформирован 93-й гвардейской мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР. Первое боевое крещение некогда почетная «Харьковская» дивизия прошла в танковом сражении под Прохоровкой в Курской битве. Ее воины освобождали Донбасс от немецко-фашистских захватчиков, участвовали в Пражской операции 1945 года.Но все это осталось в далеком прошлом. Сейчас 93 дивизия и 93 омбр ВСУ не имеют ничего общего. За 75 лет бригада полностью преобразилась: почетное звание «Харьковская» сменила на «Холодный Яр», обзавелась новыми шевронами, боевым знаменем и… новыми патриотами. В ее рядах появились идейные нацисты из группировки «Карпатская Сечь» и других радикальных течений. Практически никто не придает значения тому факту, что сейчас на Донбассе воюют, по сути, те же нацисты… только против своих же соотечественников.С 2014 года бригада принимала участие в боевых действиях за Славянск, Новоселовку, Авдеевку Первомайское, Карловку, Ясиноватую и другие населенные пункты.Украинские СМИ активно популяризируют подвиги своих героев, с завидной регулярностью размещая в интернете трогательные фотографии военнослужащих 93 омбр на фоне боевой техники, даже со щенками и котятами. Мол, разве могут эти обычные парни являться карателями, упырями и отморозками? Еще как могут.Официально 93 омбр является одним из наиболее боеспособных механизированных формирований в ВСУ. В то же время, по официальным данным, соединение понесло самые большие потери в личном составе и боевой техники среди бригад украинской армии.Так, в 2014 бригада потеряла 25 машин, из которых 19 БМП уничтожено, 7 боевых машин – захвачено ополченцами.В боях под Иловайском из 337 военнослужащих бригады более 100 погибло, еще 42 оказались в плену. Существенные потери в живой силе и технике 93 омбр понесла также в ноябре 2014 г. – январе 2015 г. в ходе боев за Донецкий аэропорт, который личный состав «Холодного Яра» так и не смог отстоять перед ополченцами.Собственно, в этом ничего удивительно нет, поскольку офицеры механизированной бригады нередко злоупотребляют алкоголем, неоднократно замечались в мародерстве. В мае 2015 года пьяный командир 2 батальона майор Денис Мерзликин расстрелял пятерых сослуживцев, один из которых погиб. Другой персонаж, заместитель комбата капитан Сергей Сивоконь, нажился на имуществе мирных жителей: в феврале 2016 года вывез из н.п. Первомайское несколько КамАЗов электронной бытовой техники.На данные нарушения закрывает глаза полковник Владислав Клочков, который с апреля 2015 г. возглавил 93 омбр и который продолжает игнорировать мелкие «шалости» своих подчиненных.Среди жителей ДНР и ЛНР Клочков известен как убежденный националист и военный преступник, который неоднократно отдавал приказы на артиллерийский огонь по жилым кварталам Донецка, Первомайскому, Спартаку, Ясиноватой, Докучаевску, Коминтернову и др. В результате артобстрелов разрушено более 70 жилых домов, погибло свыше 50 жителей.Но самого Клочкова не смущает, что в народе бойцов его бригады окрестили карателями. Ведь он выполняет свой воинский долг, а значит, как он выразился в одном из своих последних интервью, совесть его «чиста», а «правда» остается за ним.За годы Великой Отечественной войны бойцы 93-й Харьковской дивизии прошли 6,5 тыс. километров, захватили в плен более 17,5 тыс. немецких офицеров и солдат, уничтожили свыше 100 танков и 300 артиллерийских систем. Более 16,8 тыс. красноармейцев удостоены орденами и медалями за мужество и отвагу, 14 стали героями Советского Союза.Каратели же «Холодного Яра» пока в свой актив могут записать только расправу над жителями «временно оккупированных территорий». Но, как свидетельствует бесславный финал фашистского режима, этих нацистских преступников тоже ждёт свой трибунал.