Волкер: США планируют введение санкций из-за Керченского инцидента
Соединенные Штаты рассматривают возможность введения новых антироссийских санкций из-за инцидента в Керченском проливе, заявил спецпредставитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер.
Выступая на брифинге для журналистов в Брюсселе, Волкер, в частности, заявил, что в настоящее время США ведут переговоры с Германией, Францией и другими европейскими партнерами по возможности введения новых антироссийских ограничительных мер. При этом Вашингтон считает, что в инциденте, произошедшем в Керченском проливе, виновна исключительно Россия, проявившая "агрессию" в ходе конфликта с Украиной.
Ранее о разработке санкций против России "из-за агрессии в Азовско-Черноморском бассейне" заявил президент Украины Петр Порошенко, добавив, что в Киеве ведется "активная работа" по этому вопросу. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко подчеркнула, что Киев в ближайшее время "надавит" на Евросоюз с требованием ввести новые санкции против России.
Между тем, Соединенные Штаты в ближайшее время намерены объявить о начале новых поставок оружия Киеву. О возможности продать Украине дополнительное "военное оборудование" сегодня сообщил Курт Волкер, при этом не уточняя, что кроется под этим самым "оборудованием".
Выступая на брифинге для журналистов в Брюсселе, Волкер, в частности, заявил, что в настоящее время США ведут переговоры с Германией, Францией и другими европейскими партнерами по возможности введения новых антироссийских ограничительных мер. При этом Вашингтон считает, что в инциденте, произошедшем в Керченском проливе, виновна исключительно Россия, проявившая "агрессию" в ходе конфликта с Украиной.
Ранее о разработке санкций против России "из-за агрессии в Азовско-Черноморском бассейне" заявил президент Украины Петр Порошенко, добавив, что в Киеве ведется "активная работа" по этому вопросу. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко подчеркнула, что Киев в ближайшее время "надавит" на Евросоюз с требованием ввести новые санкции против России.
Между тем, Соединенные Штаты в ближайшее время намерены объявить о начале новых поставок оружия Киеву. О возможности продать Украине дополнительное "военное оборудование" сегодня сообщил Курт Волкер, при этом не уточняя, что кроется под этим самым "оборудованием".
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