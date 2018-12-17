Глава Косово: В нашу будущую армию мы готовы принять 5% этнических сербов

В Совбезе ООН могут принять любое решение, но, несмотря на чью бы то ни было обеспокоенность, формирование армии Косово является необратимым процессом.

Сербы в Косово чувствуют себя спокойно, они в безопасности. Они должны послать этот сигнал Белграду.