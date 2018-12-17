Глава Косово: В нашу будущую армию мы готовы принять 5% этнических сербов
Над Балканами нависает очередная угроза вооружённого конфликта. Связана эта угроза с заявлениями руководства Косово о создании так называемых «косовских вооружённых сил», и эти заявления изначально вступают в противоречие с резолюцией Совбеза ООН.
«Президент» самопровозглашённого Косово Хашим Тачи – тот самый человек, в отношении которого у Белграда имеются свидетельства о причастности к совершению военных преступлений, - объявил, что решение о создании «косовской армии» принято, и «процесс необратим».
Такое заявление Тачи сделал перед тем, как отправиться в Нью-Йорк, где ожидается созыв Совбеза по вопросу инициативы Приштины.
Ранее «парламент» Косово подавляющим большинством голосов высказался за преобразование Сил безопасности в полноценную армию. После этого в Сербии заявили о том, что это решение ведёт к новым проблемам в регионе.
Хашим Тачи:
По словам Тачи, при формировании будущей армии Косово будет учитываться и этнический состав жителей Косово. «Президент» заявил, что готов выделить 5%-ную квоту для военнослужащих армии из числа этнических сербов.
Тачи:
Ранее в США были проведены закрытые консультации по косовскому вопросу, о чём сообщает служба информации Associated Press. На этом фоне генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал инициативу Косово «несвоевременной». Будет занятно услышать заявления Столтенберга, если инициативу Приштины одобрит Вашингтон. Напомним, что в районе Приштины располагается одна из крупнейших военных баз США в Европе.
«Президент» самопровозглашённого Косово Хашим Тачи – тот самый человек, в отношении которого у Белграда имеются свидетельства о причастности к совершению военных преступлений, - объявил, что решение о создании «косовской армии» принято, и «процесс необратим».
Такое заявление Тачи сделал перед тем, как отправиться в Нью-Йорк, где ожидается созыв Совбеза по вопросу инициативы Приштины.
Ранее «парламент» Косово подавляющим большинством голосов высказался за преобразование Сил безопасности в полноценную армию. После этого в Сербии заявили о том, что это решение ведёт к новым проблемам в регионе.
Хашим Тачи:
В Совбезе ООН могут принять любое решение, но, несмотря на чью бы то ни было обеспокоенность, формирование армии Косово является необратимым процессом.
По словам Тачи, при формировании будущей армии Косово будет учитываться и этнический состав жителей Косово. «Президент» заявил, что готов выделить 5%-ную квоту для военнослужащих армии из числа этнических сербов.
Тачи:
Сербы в Косово чувствуют себя спокойно, они в безопасности. Они должны послать этот сигнал Белграду.
Ранее в США были проведены закрытые консультации по косовскому вопросу, о чём сообщает служба информации Associated Press. На этом фоне генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал инициативу Косово «несвоевременной». Будет занятно услышать заявления Столтенберга, если инициативу Приштины одобрит Вашингтон. Напомним, что в районе Приштины располагается одна из крупнейших военных баз США в Европе.
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