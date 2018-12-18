О преимуществах гладкоствольных танковых пушек



Т-10 - последний отечественный тяжелый танк и одна из последних советских танков с нарезной пушкой. Фото Wikimedia Commons



Разрезной макет британского нарезного орудия Royal Ordnance L7. Фото Wikimedia Commons



Ствол орудия-пусковой установки 2А46М-5 танка Т-90А; видно отсутствие нарезов в канале. Фото автора



Пушка 2А46М1, вид на казенник. Фото Wikimedia Commons



Различные снаряды для российских 125-мм танковых пушек. На переднем плане видны раскладываемые в полете стабилизаторы. Фото Минобороны РФ / mil.ru



Макет 125-мм кумулятивного снаряда 3БК14М. Фото Wikimedia Commons



Подкалиберный бронебойный снаряд 3БМ46 "Свинец" с ведущим устройством. Фото Fofanov.armor.kiev.ua



Ракета 9М112 из состава КУВ 9К112 "Кобра". Фото Wikimedia Commons



Нарезное орудие 2А70, совместимое с управляемым вооружением. Фото Wikimedia Commons



Основной боевой танк Т-14 "Армата", вооруженный новейшим гладкоствольным 125-мм орудием-пусковой установкой 2А82. Фото НПК "Уралвагонзавод" / uvz.ru

По материалам:

http://zavod9.com/

http://otvaga2004.ru/

http://russianarms.ru/

http://armor.kiev.ua/

http://btvt.narod.ru/

http://russianarmor.info/

http://waralbum.ru/

http://gurkhan.blogspot.com/

Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Цейхгауз, 2010. – Т. 3. 1946–1965.

Ангельский Р.Д. Отечественные противотанковые комплексы: иллюстрированный справочник. М.: АСТ, 2002.