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Образование в РФ: советская система демонтирована, а что взамен?

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Сегодня состояние российского образования у многих наших граждан вызывает крайнюю озабоченность, обусловленную резким снижением его уровня.

Гость канала «Ника+» доктор физико-математических наук, профессор Александр Иванов уверен, что корни такого плачевного состояния образовательной сферы уходят в постперестроечный период. В это время интерес к образованию со стороны государства был равен нулю. Как следствие - развитие одной из важнейших сфер нашего общества было пущено на самотёк.


В 2000-х власть, памятуя о наследии великой страны, обратилась "лицом к образованию", и... начался процесс уничтожения советской системы. Советская система в итоге уничтожена. Но что получили взамен? Такие «реформаторы от бога» как бывший министр образования Фурсенко и ему подобные сделали упор на подготовку не «мыслящего человека», а «квалифицированного потребителя».

Введение же ЕГЭ, как считает Иванов, стало катализатором обвальной деградации образования. Натаскивание на ЕГЭ находится в центре современной российской системы образования. Навыки, которые нужны для сдачи этого экзамена, – это мёртвые навыки. Качественные показатели ЕГЭ говорят сами за себя: с каждым годом отмечается их резкое падение. Учителя же становятся невольными соучастниками уничтожения образования.

Какие шаги необходимо предпринять, чтобы изменить сложившуюся ситуацию? Смотрите видео «ЕГЭ и обвальная деградация образования».

Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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