Бить или не бить? Выбор для России
Очень часто, особенно в последнее время, в интернете в целом и на наших страницах в частности, без особого напряжения можно увидеть сотни высказываний на тему того, что наша внешняя политика весьма далека от идеала.
Наиболее ярые поклонники крутых мер воспринимают действия президента и МИДа, в которых отсутствует вышеупомянутые жесткие действия, как… А по-разному воспринимают. И как слабость, и как отсутствие таких понятий, как достоинство и самоуважение.
Нет, оно понятно, что дай им (таким читателям-писателям) волю, они бы тут же научили бы и Путина, и Лаврова, как надо правильно действовать. А когда не вышло бы – 146% бахнули бы и весь мир в труху.
Сейчас некоторые начнут указывать на мои предыдущие высказывания в критическом ключе. Да, но одно дело – разумная критика, другое дело – критиканство. А когда «да ваш Израиль надо «Тополями» снести» и «Вашингтон в радиоактивную пустыню откалибровать» – это дурь. И нереализованные подростковые комплексы.
А если серьезно?
А если серьезно, то «весь мир в труху» — это не просто нажать пару кнопок, и нет Америки. Увы, «кто бросил валенок на пульт» — это все еще анекдот. На самом же деле это куча вопросов, целый комплекс. И вопросы эти требуют не просто ответа, а хорошо аргументированного и с горой расчетов.
Надо ли отвечать в силовом режиме? Насколько это необходимо? Насколько полезно для решения ситуации? Каковы могут быть последствия? Насколько они опасны? И так далее, до бесконечности. Рак мозга для аналитических институтов и центров.
Анализы, прогнозы, расчеты, расчеты, расчеты. Для дипломатов. Для политиков высшего уровня. Для армии.
Здесь (думаю, многие со мной согласятся) главное рассчитать не столько силу, сколько просчитать последствия. В принципе, повторю за многими умными людьми, что проблема силового ответа в любой ситуации — это проблема расчёта соотношения сил.
И вот тут махание флагами уступает трезвым цифрам. Сколько ракет. Сколько противоракет на той стороне. Сколько перехватчиков, бомбардировщиков, крылатых ракет и подводных лодок.
Понимаю многих пишущих в стиле «мы опять проглотили» и так далее. Можно посочувствовать, но реально это ложное чувство собственного достоинства.
Бой надо принимать не тогда, когда кровь кипит и требует выхода, а когда сделаны все расчеты, планы трижды проверены и соотношение сил в пользу «наших».
И здесь же: ретирада, сиречь отступление, хоть и не по-суворовски, но в иной ситуации вполне себе метод одержания победы впоследствии. Доказано Квинтом Фабием Максимом, Кутузовым, да и нашими маршалами времен Великой Отечественной. Отступление — это не акт трусости, а действие, позволяющее армии сохранить силы для дальнейших боёв.
Но здесь в качестве примера стоит привести не русских, а китайцев.
В китайских боевых искусствах отступить при невыгодном раскладе сил считалось не проявлением трусости, а как раз разума. Проявлением гибкости и живучести.
Еще Сунь Цзы сказал весьма мудро:
— побеждают, если знают, когда можно сражаться и когда нельзя;
— побеждают, когда умеют пользоваться и большими и малыми силами;
— побеждают там, где высшие и низшие имеют одни и те же желания;
— побеждают тогда, когда сами осторожны и выжидают неосторожности противника;
— побеждают те, у кого полководец талантлив, а государь не руководит им.
Эти пять положений и есть путь знания победы.
И тут же стоит посмотреть на извечных соперников и противников китайцев. На японцев. О да, бусидо и все такое. Победить или умереть и так далее.
Все красиво, и помним, что устроили японцы Китаю в самом начале Второй мировой, но давайте судить по результатам.
А результаты таковы, что неукротимые духом японцы были реально поставлены на колени и стали колонией. Да, развитие, рывки-прорывы, но – колония США. Или еще один штат по типу Гавайев. Просто подальше на карте находится. Зато ближе к потенциальным противникам.
А вот гибкий такой Китай сегодня как раз и есть ночной кошмар для японцев.
И все логично и обоснованно, ведь согласитесь, речь идёт не о том, что всегда нужно отступать и прятать голову в песок, а о том, что нужно понимать, когда надо стоять насмерть, а когда нет.
В предыдущей статье про действия на мировой политической арене некоторые наши читатели из Израиля с пеной у рта пытались тут доказать, что ничего подобного, КНР ничего такого не сделала, а арест бывшего канадского дипломата к принцессе корпорации «Huawei» не имеет никакого отношения.
Конечно, не имеет. Это совпадение. Просто совпало, что как только у задержанной в Канаде китаянки начались некоторые проблемы, в КНР сыграл за решетку бывший дипломат, а теперь сотрудник какого-то там фонда. И это не зеркальный ответ.
Хорошо, соглашусь. Не совсем зеркальный, потому что, если я правильно понимаю, то заманить теперь кого-то из «Эппл» в Китай нереально. Но схватили того, кто под рукой оказался. Ниже по рангу, да. Но простите, Канада – такой же штат США, как и Япония. Исполнители.
Китайцы же молодцы, просто аплодирую. Да, четко зеркально ответить на провокацию США они тоже не в силах. Тем не менее, КНР делает шаги, причем довольно хорошо спланированные и с определенной уверенностью тактического плана.
Хорошо спланированная тактика – залог успеха стратегии.
Давайте окунемся в прошлое, раз мы сами так часто вспоминаем деяния Иосифа Виссарионовича Сталина и ставим его в пример Путину. С намеком (а некоторые и без оного) на варианты действий.
Итак, 5 марта 1946 года, Черчилль произносит свою знаменитую речь в Фултоне, штат Миссури. Стоит отметить, что всю эту антисоветчину он нес уже будучи совершенно свободным человеком, поскольку с поста премьера пришлось уйти.
В двух словах. Черчилль говорил о необходимости противодействия России и о том, что для этого нужно создать братскую ассоциацию народов, говорящих на английском языке.
Знал ли Сталин обо всем в подробностях? Естественно.
Равно как знал о том, что происходит в Европе. Знал, что недобитый генерал Рейнхард Гелен, начальник разведки Восточного фронта, купил себе помилование за несколько тысяч дел агентов именно в Европе и передал Даллесу всю свою агентурную сеть в странах зарождающегося соцлагеря.
Как надо было реагировать Сталину? Было два пути: сдержанная реакция или начало новой войны. Да, Красная Армия могла, вполне могла совершить еще один поход на Запад. И возможно, дойти до Ла-Манша.
Но «кровавый тиран» почему-то так не поступил. Наверное, потому, что все-таки не врал, когда говорил об уважении своего народа. Собственно, это уважение Сталин и продемонстрировал не на словах, а на деле. Советский Союз был измотан войной, и народ мечтал о мире. Народ кровью оплатил этот мир, и ввергать страну в новую, более кровавую войну, смысла не было никакого.
Но ведь был реально другой путь, который и выбрал Сталин!
Не все, о, далеко не все на Западе рукоплескали Черчиллю с его советофобией. Там было достаточно сил, в тех же США (рузвельтовские парни), которые были против новой войны с Советским Союзом. Они на старой не кисло так заработали и хотели бы продолжать.
Почему? Да все потому, что победить-то можно было, но не факт, что морду в кровь не разбили бы русские. Кроме того, было много и тех, кто реально желал тесного и взаимовыгодного сотрудничества.
И вот она, линия поведения! Направленная на элементарный раскол западных элит. Умнейший человек Сталин исходил из того, что на Западе элита неоднородна, и там есть силы, выступающие за продолжение диалога с нами. За деньги. Или за большие деньги.
Да, противники как были, так и останутся противниками, на то они и противники. С этим ничего не поделаешь, но сделать врагов своих врагов если не друзьями, то хотя бы союзниками – вот это дело. И пусть они грызут друг друга на своей территории, а победителю всегда можно нанести визит вежливости.
А чем круче будет реагировать СССР (или сегодня Россия), тем труднее будет убедить искомых врагов наших врагов, что с нами можно дружить. Собственно, мы это сегодня вполне так и наблюдаем. Очередей из желающих заключить договор о вечной и благотворной дружбе не наблюдается. Все больше как-то очередь из желающих пожить за наш счет.
Убежден, что такое раскачивание элит, начиная от Украины и до США (обязательно через Японию) – лучший на сегодня план. И намного более эффективный, чем бряцание оружием. Тем более что этого оружия у оппонентов не то что не меньше, а в разы больше.
Почему я так заострил общее внимание на Японии? Сегодня вопрос Курил – лучшая иллюстрация.
Путин не говорит открыто, это как бы не принято, но и не намекает, нечто такое среднее политическое о готовности продолжать рассмотрение вопроса о передаче двух Курильских островов. Совершенно так же, как это делали в Советском Союзе.
Но есть нюанс.
Никто никогда не говорил, что острова передаются просто так и без условий. Точнее, нет, это говорилось и говорится. Японскими политиками перед выборами. Ведь ничего нет проще в этом плане: пообещать вернуть острова – и выборы в кармане.
А условие от советской/российской стороны имеется. И оно не такое простое, как это кажется на первый взгляд. Япония должна выйти из военных и полувоенных союзов с США, закрывает базы и все в таком духе. И вообще, в перспективе становится союзником России.
А Россия тогда и острова отдает (а может, и не два), и тут тебе дешёвые ресурсы, и много чего другого интересного. Сплошные вкусняшки.
Японии, у которой ресурсов… Не стоит даже говорить о таких мелочах, могут открыть российские склады. Ну если это не замануха, вообще сложно сказать, чем тогда японцев пронять можно.
Понятно, что Япония не совсем (ладно, совсем не) суверенна и ничего решить не может. Соответственно, и насчет обещаний ее властей не стоит принимать так уж близко к сердцу.
Понятно, что, кто бы ни стоял у власти в Японии, на такое предложение эти политики не пойдут, кто бы им еще разрешил такое. Американцы не разрешат, да и сами японцы к самостоятельной такой жизни не очень-то готовы.
Мне кажется, что у нас это понимают минимум два человека. Путин и Лавров. И вот эта парочка дуэтом забрасывает японцам все новые и новые наживки, чем дальше, тем все более вкусные. Классика жанра.
Проигрывает тот, кто более голодный.
Более голодные — японцы, потому все так и выходит, что время идет, японские политики стареют, русские уже сколько лет разжигают аппетиты у японцев. Аппетиты трансформируются в конфликтах элит Японии и США, поскольку всегда будут те, кто посчитает, что при другом раскладе они получили бы больше преференций и привилегий.
Поэтому переговоры о Курилах будут идти вечно.
Просто потому, что, отдай завтра острова, закрой территориальный вопрос… Или наоборот, если послать японцев с островами куда-то в океан?
В случае облома у японцев начался бы просто невообразимый расцвет русофобии. Нас бы не просто начали бы ненавидеть, это было бы фееричное извержение негатива. А вот в Америке радостно бы потирали руки, поскольку все это бурление можно было бы использовать для того, чтобы показать всему миру, как гады русские обманули бедных японцев.
А если отдать острова, то тоже ничего толкового не выскочит. Потому что за двумя островами последуют претензии на все остальные, ибо аппетит приходит во время еды.
И вообще, сам процесс дипломатического диалога (равно как и его отсутствие) по Курилам намного важнее его окончания. Каким бы ни был результат.
"Умная обезьяна сидит на вершине холма и наблюдает, как в долине дерутся два тигра", — так говорил Мао Цзэдун. Умнейший был человек.
Вот только сегодня в долине, именуемой Азиатско-Тихоокеанским регионом, не два тигра, как раньше. Скорее, банда бабуинов выясняет отношения. И баланс сил постоянно меняется.
Россия крутит Курилами перед носом Японии и одновременно старается наладить братские отношения с Китаем. Китай рыкает на США и ругается со всеми подряд из-за территорий. Две Кореи могут объединиться, и тогда вопрос: не вылетят ли из новой единой Кореи США, которые чувствуют себя в Южной Корее почти как в Японии?
И так можно продолжать до бесконечности, потому что район дай бог другим. Вопрос только в том, кто первый слетит в регионе с катушек и проиграет, поскольку лупить его будут всем сообществом.
Лучше, если это будем не мы, поскольку в АТР нам слетать особо нечем, да и зачем лезть в драку, если можно постоять в стороне?
Ситуация с Курилами на сегодняшний день нам выгодна, поскольку доводит до белого каления отнюдь не союзников и даже не кандидатов в союзники. Можно сказать, что почти верной дорогой идем.
Главное – спокойно и без истерик на тему «весь мир в труху». Хотя с этим сложнее, потому что трухи в головах, к сожалению, много.
Наиболее ярые поклонники крутых мер воспринимают действия президента и МИДа, в которых отсутствует вышеупомянутые жесткие действия, как… А по-разному воспринимают. И как слабость, и как отсутствие таких понятий, как достоинство и самоуважение.
Нет, оно понятно, что дай им (таким читателям-писателям) волю, они бы тут же научили бы и Путина, и Лаврова, как надо правильно действовать. А когда не вышло бы – 146% бахнули бы и весь мир в труху.
Сейчас некоторые начнут указывать на мои предыдущие высказывания в критическом ключе. Да, но одно дело – разумная критика, другое дело – критиканство. А когда «да ваш Израиль надо «Тополями» снести» и «Вашингтон в радиоактивную пустыню откалибровать» – это дурь. И нереализованные подростковые комплексы.
А если серьезно?
А если серьезно, то «весь мир в труху» — это не просто нажать пару кнопок, и нет Америки. Увы, «кто бросил валенок на пульт» — это все еще анекдот. На самом же деле это куча вопросов, целый комплекс. И вопросы эти требуют не просто ответа, а хорошо аргументированного и с горой расчетов.
Надо ли отвечать в силовом режиме? Насколько это необходимо? Насколько полезно для решения ситуации? Каковы могут быть последствия? Насколько они опасны? И так далее, до бесконечности. Рак мозга для аналитических институтов и центров.
Анализы, прогнозы, расчеты, расчеты, расчеты. Для дипломатов. Для политиков высшего уровня. Для армии.
Здесь (думаю, многие со мной согласятся) главное рассчитать не столько силу, сколько просчитать последствия. В принципе, повторю за многими умными людьми, что проблема силового ответа в любой ситуации — это проблема расчёта соотношения сил.
И вот тут махание флагами уступает трезвым цифрам. Сколько ракет. Сколько противоракет на той стороне. Сколько перехватчиков, бомбардировщиков, крылатых ракет и подводных лодок.
Понимаю многих пишущих в стиле «мы опять проглотили» и так далее. Можно посочувствовать, но реально это ложное чувство собственного достоинства.
Бой надо принимать не тогда, когда кровь кипит и требует выхода, а когда сделаны все расчеты, планы трижды проверены и соотношение сил в пользу «наших».
И здесь же: ретирада, сиречь отступление, хоть и не по-суворовски, но в иной ситуации вполне себе метод одержания победы впоследствии. Доказано Квинтом Фабием Максимом, Кутузовым, да и нашими маршалами времен Великой Отечественной. Отступление — это не акт трусости, а действие, позволяющее армии сохранить силы для дальнейших боёв.
Но здесь в качестве примера стоит привести не русских, а китайцев.
В китайских боевых искусствах отступить при невыгодном раскладе сил считалось не проявлением трусости, а как раз разума. Проявлением гибкости и живучести.
Еще Сунь Цзы сказал весьма мудро:
— побеждают, если знают, когда можно сражаться и когда нельзя;
— побеждают, когда умеют пользоваться и большими и малыми силами;
— побеждают там, где высшие и низшие имеют одни и те же желания;
— побеждают тогда, когда сами осторожны и выжидают неосторожности противника;
— побеждают те, у кого полководец талантлив, а государь не руководит им.
Эти пять положений и есть путь знания победы.
И тут же стоит посмотреть на извечных соперников и противников китайцев. На японцев. О да, бусидо и все такое. Победить или умереть и так далее.
Все красиво, и помним, что устроили японцы Китаю в самом начале Второй мировой, но давайте судить по результатам.
А результаты таковы, что неукротимые духом японцы были реально поставлены на колени и стали колонией. Да, развитие, рывки-прорывы, но – колония США. Или еще один штат по типу Гавайев. Просто подальше на карте находится. Зато ближе к потенциальным противникам.
А вот гибкий такой Китай сегодня как раз и есть ночной кошмар для японцев.
И все логично и обоснованно, ведь согласитесь, речь идёт не о том, что всегда нужно отступать и прятать голову в песок, а о том, что нужно понимать, когда надо стоять насмерть, а когда нет.
В предыдущей статье про действия на мировой политической арене некоторые наши читатели из Израиля с пеной у рта пытались тут доказать, что ничего подобного, КНР ничего такого не сделала, а арест бывшего канадского дипломата к принцессе корпорации «Huawei» не имеет никакого отношения.
Конечно, не имеет. Это совпадение. Просто совпало, что как только у задержанной в Канаде китаянки начались некоторые проблемы, в КНР сыграл за решетку бывший дипломат, а теперь сотрудник какого-то там фонда. И это не зеркальный ответ.
Хорошо, соглашусь. Не совсем зеркальный, потому что, если я правильно понимаю, то заманить теперь кого-то из «Эппл» в Китай нереально. Но схватили того, кто под рукой оказался. Ниже по рангу, да. Но простите, Канада – такой же штат США, как и Япония. Исполнители.
Китайцы же молодцы, просто аплодирую. Да, четко зеркально ответить на провокацию США они тоже не в силах. Тем не менее, КНР делает шаги, причем довольно хорошо спланированные и с определенной уверенностью тактического плана.
Хорошо спланированная тактика – залог успеха стратегии.
Давайте окунемся в прошлое, раз мы сами так часто вспоминаем деяния Иосифа Виссарионовича Сталина и ставим его в пример Путину. С намеком (а некоторые и без оного) на варианты действий.
Итак, 5 марта 1946 года, Черчилль произносит свою знаменитую речь в Фултоне, штат Миссури. Стоит отметить, что всю эту антисоветчину он нес уже будучи совершенно свободным человеком, поскольку с поста премьера пришлось уйти.
В двух словах. Черчилль говорил о необходимости противодействия России и о том, что для этого нужно создать братскую ассоциацию народов, говорящих на английском языке.
Знал ли Сталин обо всем в подробностях? Естественно.
Равно как знал о том, что происходит в Европе. Знал, что недобитый генерал Рейнхард Гелен, начальник разведки Восточного фронта, купил себе помилование за несколько тысяч дел агентов именно в Европе и передал Даллесу всю свою агентурную сеть в странах зарождающегося соцлагеря.
Как надо было реагировать Сталину? Было два пути: сдержанная реакция или начало новой войны. Да, Красная Армия могла, вполне могла совершить еще один поход на Запад. И возможно, дойти до Ла-Манша.
Но «кровавый тиран» почему-то так не поступил. Наверное, потому, что все-таки не врал, когда говорил об уважении своего народа. Собственно, это уважение Сталин и продемонстрировал не на словах, а на деле. Советский Союз был измотан войной, и народ мечтал о мире. Народ кровью оплатил этот мир, и ввергать страну в новую, более кровавую войну, смысла не было никакого.
Но ведь был реально другой путь, который и выбрал Сталин!
Не все, о, далеко не все на Западе рукоплескали Черчиллю с его советофобией. Там было достаточно сил, в тех же США (рузвельтовские парни), которые были против новой войны с Советским Союзом. Они на старой не кисло так заработали и хотели бы продолжать.
Почему? Да все потому, что победить-то можно было, но не факт, что морду в кровь не разбили бы русские. Кроме того, было много и тех, кто реально желал тесного и взаимовыгодного сотрудничества.
И вот она, линия поведения! Направленная на элементарный раскол западных элит. Умнейший человек Сталин исходил из того, что на Западе элита неоднородна, и там есть силы, выступающие за продолжение диалога с нами. За деньги. Или за большие деньги.
Да, противники как были, так и останутся противниками, на то они и противники. С этим ничего не поделаешь, но сделать врагов своих врагов если не друзьями, то хотя бы союзниками – вот это дело. И пусть они грызут друг друга на своей территории, а победителю всегда можно нанести визит вежливости.
А чем круче будет реагировать СССР (или сегодня Россия), тем труднее будет убедить искомых врагов наших врагов, что с нами можно дружить. Собственно, мы это сегодня вполне так и наблюдаем. Очередей из желающих заключить договор о вечной и благотворной дружбе не наблюдается. Все больше как-то очередь из желающих пожить за наш счет.
Убежден, что такое раскачивание элит, начиная от Украины и до США (обязательно через Японию) – лучший на сегодня план. И намного более эффективный, чем бряцание оружием. Тем более что этого оружия у оппонентов не то что не меньше, а в разы больше.
Почему я так заострил общее внимание на Японии? Сегодня вопрос Курил – лучшая иллюстрация.
Путин не говорит открыто, это как бы не принято, но и не намекает, нечто такое среднее политическое о готовности продолжать рассмотрение вопроса о передаче двух Курильских островов. Совершенно так же, как это делали в Советском Союзе.
Но есть нюанс.
Никто никогда не говорил, что острова передаются просто так и без условий. Точнее, нет, это говорилось и говорится. Японскими политиками перед выборами. Ведь ничего нет проще в этом плане: пообещать вернуть острова – и выборы в кармане.
А условие от советской/российской стороны имеется. И оно не такое простое, как это кажется на первый взгляд. Япония должна выйти из военных и полувоенных союзов с США, закрывает базы и все в таком духе. И вообще, в перспективе становится союзником России.
А Россия тогда и острова отдает (а может, и не два), и тут тебе дешёвые ресурсы, и много чего другого интересного. Сплошные вкусняшки.
Японии, у которой ресурсов… Не стоит даже говорить о таких мелочах, могут открыть российские склады. Ну если это не замануха, вообще сложно сказать, чем тогда японцев пронять можно.
Понятно, что Япония не совсем (ладно, совсем не) суверенна и ничего решить не может. Соответственно, и насчет обещаний ее властей не стоит принимать так уж близко к сердцу.
Понятно, что, кто бы ни стоял у власти в Японии, на такое предложение эти политики не пойдут, кто бы им еще разрешил такое. Американцы не разрешат, да и сами японцы к самостоятельной такой жизни не очень-то готовы.
Мне кажется, что у нас это понимают минимум два человека. Путин и Лавров. И вот эта парочка дуэтом забрасывает японцам все новые и новые наживки, чем дальше, тем все более вкусные. Классика жанра.
Проигрывает тот, кто более голодный.
Более голодные — японцы, потому все так и выходит, что время идет, японские политики стареют, русские уже сколько лет разжигают аппетиты у японцев. Аппетиты трансформируются в конфликтах элит Японии и США, поскольку всегда будут те, кто посчитает, что при другом раскладе они получили бы больше преференций и привилегий.
Поэтому переговоры о Курилах будут идти вечно.
Просто потому, что, отдай завтра острова, закрой территориальный вопрос… Или наоборот, если послать японцев с островами куда-то в океан?
В случае облома у японцев начался бы просто невообразимый расцвет русофобии. Нас бы не просто начали бы ненавидеть, это было бы фееричное извержение негатива. А вот в Америке радостно бы потирали руки, поскольку все это бурление можно было бы использовать для того, чтобы показать всему миру, как гады русские обманули бедных японцев.
А если отдать острова, то тоже ничего толкового не выскочит. Потому что за двумя островами последуют претензии на все остальные, ибо аппетит приходит во время еды.
И вообще, сам процесс дипломатического диалога (равно как и его отсутствие) по Курилам намного важнее его окончания. Каким бы ни был результат.
"Умная обезьяна сидит на вершине холма и наблюдает, как в долине дерутся два тигра", — так говорил Мао Цзэдун. Умнейший был человек.
Вот только сегодня в долине, именуемой Азиатско-Тихоокеанским регионом, не два тигра, как раньше. Скорее, банда бабуинов выясняет отношения. И баланс сил постоянно меняется.
Россия крутит Курилами перед носом Японии и одновременно старается наладить братские отношения с Китаем. Китай рыкает на США и ругается со всеми подряд из-за территорий. Две Кореи могут объединиться, и тогда вопрос: не вылетят ли из новой единой Кореи США, которые чувствуют себя в Южной Корее почти как в Японии?
И так можно продолжать до бесконечности, потому что район дай бог другим. Вопрос только в том, кто первый слетит в регионе с катушек и проиграет, поскольку лупить его будут всем сообществом.
Лучше, если это будем не мы, поскольку в АТР нам слетать особо нечем, да и зачем лезть в драку, если можно постоять в стороне?
Ситуация с Курилами на сегодняшний день нам выгодна, поскольку доводит до белого каления отнюдь не союзников и даже не кандидатов в союзники. Можно сказать, что почти верной дорогой идем.
Главное – спокойно и без истерик на тему «весь мир в труху». Хотя с этим сложнее, потому что трухи в головах, к сожалению, много.
- Автор:
- Роман Скоморохов
- Использованы фотографии:
- kremlin.ru
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