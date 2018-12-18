Новая операция ВВС США близ Крыма и непредсказуемый Киркинитский залив

На первом изображении данного коллажа отображены самолёт стратегической РТР/РЭР RC-135V «Rivet Joint» (внизу) и самолёт-заправщик KC-135R «Stratotanker» (вверху) за 15—20 минут до начала подготовки к дозаправке над участком Чёрного моря, отмеченным зелёным прямоугольником; на второй карте виден отрезок траектории полёта «Ривет Джойнта» вдоль воздушного пространства России в Республике Крым, также замечен дальний противолодочный самолёт P-8A «Poseidon», наблюдающий за западным побережьем полуострова с помощью мощного длиннофокусного оптико-электронного визира MX-20HD; третье изображение иллюстрирует траекторию полёта самолёта ДРЛОиУ E-3A «Sentry»

Источники информации:

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/metis_m/metis_m.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/fagot/fagot.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/concursm/concursm.shtml

https://mobile.twitter.com/ua4wiy_

http://pentagonus.ru/publ/17-1-0-326

http://pentagonus.ru/publ/amerikanskij_strategicheskij_razvedyvatelnyj_samoljot_rc_135_i_ego_modifikacii_2012/17-1-0-2116

https://liveuamap.com/

Огромный новостной вал, искусственно возведённый на бескрайних просторах рунета из тысяч репостов «срочного» заявления Эдуарда Басурина о запланированной на утро 14 декабря попытке проведения наступательной операции ВСУ на тельмановском и новоазовском операционных направлениях, вызвал не меньший резонанс в экспертных кругах, чем данные о перемещении крупных резервуаров с аммиаком со складской инфраструктуры ЧАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» на территорию консервного завода по ул. Торговой для осуществления украинскими войсковыми формированиями провокации по «идлибскому сценарию». Между тем, не зафиксировав в ночь с 13 на 14 декабря ни единого признака артиллерийских дуэлей в районах населённых пунктов Водяное, Пищевик, Гнутово, Чермалык и Старогнатовка, мы в очередной раз убедились в том, что прогнозирование эскалационных ситуаций с точностью до 1 дня (особенно применительно к донбасскому театру военных действий) — дело крайне неблагодарное.После этого некоторые особо наивные представители аналитической «диванной гвардии» стали буквально до скрежета зубов утверждать, что пробуксовка наступательного броска «приазовских бригад» ВСУ (36-й ОБрМП, 79-й ОДШБр и 128-й ГШБр) в восточном ОН связана исключительно с тем, что разведывательные структуры Министерства обороны ДНР в очередной раз заблаговременно вычислили намерения противника, а затем предали их широкой огласке посредством брифингов заместителя начальника Управления НМ ДНР Эдуарда Басурина и начальника пресс-службы народной милиции ДНР Даниила Безсонова, заранее выставив украинскую сторону в качестве агрессора в глазах мирового сообщества (в случае реализации штабом так называемой «ООС» плана провокации с использованием отравляющих веществ в Мариуполе).В реальности же данной версии едва ли стоит доверять, учитывая, что то самое «мировое сообщество», представленное штатовскими и западноевропейскими масс-медиа, а также истеблишментом США, Великобритании, Франции и Германии, может не только напрочь проигнорировать брифинги кураторов военно-дипломатических структур непризнанных республик Донбасса, но и благополучно перекрутить обнародованную Басуриным и Безсоновым оперативную информацию с точностью до наоборот, возложив всю ответственность за возможные «химические атаки» на Луганск и Донецк. Реальная же причина переноса Генштабом ВСУ попытки наступления вышеуказанных бригад на Южном фронте ДНР на более позднюю дату кроется в резко изменившейся расстановке сил не только на донбасском театре военных действий, но и во всём азово-черноморском регионе.Во-первых, после принятия командованием НМ ДНР соответствующих контрмер в ответ на подготовку штаба "ООС" к эскалации, передовому танковому "кулаку" ВСУ (представлен отдельной танковой ротой 79-я бригады, а также двумя танковыми батальонами 36-й ОБрМП и 128-й ГШБр) из более чем сотни ОБТ Т-64БВ/БМ и Т-80Б/БВ будет противопоставлен достаточно мощный противотанковый «костяк» 1-го АК НМ ДНР, способный купировать наступательный бросок более чем двух танковых бригад ВСУ, о чём сообщил Эдуард Басурин в ходе брифинга, состоявшегося 15 декабря. Углубившись в тактические и технические детали события, видим следующую картину. Смешанный арсенал переброшенных под Коминтерново, Гнутово, Таврическое и Гранитное противотанковых расчётов составляет порядка 190—200 противотанковых управляемых реактивных снарядов типа 9М113 «Конкурс», 9М115 «Метис», 9М14 «Малютка», 9М111М «Фагот-М», а также модификаций с тандемной кумулятивной БЧ — 9М113М «Конкурс-М», 9М115-2 «Метис-М». Первые типы ПТУРС, оснащённые моноблочными кумулятивными БЧ с бронепробиваемостью от 400 до 600 мм неприкрытого динамической защитой стального эквивалента будут иметь вероятность поражения украинских ОБТ Т-80Б/БВ и Т-64БВ порядка 0,30—0,35.Эффективность боевой работы будет зависеть исключительно от опыта операторов, которым необходимо будет удерживать перекрестие сетки визиров Ш119М1, 9С816, а также 1ПН86-ВИ «Мулат-115» на подвижных целях, и от банального везения, поскольку для уверенного поражения ПТУРСы с моноблочными кумулятивными БЧ должны будут попасть в неприкрытые ДЗ «Контакт-1» участки лобовой проекции (включая ослабленную брешь в районе «маски» пушки). Операторам тандемных модификаций «Конкурсов» и «Метисов» достаточно будет попасть в любые участки лобовой проекции украинских Т-80Б и Т-64БВ, поскольку их бронепробиваемость за элементами динамической защиты «Контакт-1/5» составляет 900 мм для 9М115-2 «Метис-М» и 800 для 9М113М «Метис-М». Вывод: успешность отражения возможной атаки ВСУ на южных участках линии соприкосновения будет зависеть от количества «тандемных» версий ПТРК, имеющихся на вооружении армии ДНР. Проблемы могут возникнуть лишь с уничтожением ОБТ Т-64БМ «Булат», оснащённых тандемной ДЗ типа «Дуплет». Между тем даже вышеуказанные превентивные меры МО ДНР являются очень хорошим знаком в плане усиления обороноспособности южных рубежей республики. Данной противотанковой группировки будет вполне достаточно для удержания прежних позиций до того момента, когда в противостояние включатся ВС России.Именно поэтому украинские войсковые формирования сегодня медлят с проведением любых масштабных операций в Приазовье, консультируясь с представителями Пентагона и военно-дипломатических структур США в закрытом режиме уже непосредственно в городах Донбасса. К примеру, буквально несколько дней назад, на фоне регулярных разведывательных полётов RQ-4B вдоль линии соприкосновения, рыщущих в поисках наиболее ослабленных зон для прорыва ВСУ, в Мариуполь прибыл помощник военного атташе при посольстве США в «незалежной» Эрик Адамс, который провёл закрытое совещание с командующими 36-й, 56-й, 79-й 128-й бригад ВСУ на территории штаба полка «Азов». Очевидно, что главной целью Адамса было предоставление командующим ОТГ «Восток» новой, скорректированной в соответствии с усложнившемся тактическим раскладом, «дорожной карты» по локальному наступлению подразделений ВСУ из населённого пункта Павлополь в направлении посёлков Маркино, Самсоново (близ заповедника «Хомутовская степь»), в обход достаточно мощных укрепрайонов в Новоазовске, Тельманово. Развитие вероятного наступления на данном участке отлично проиллюстрировано картой, анонсированной в ходе предпоследнего брифинга Басурина, 10 декабря 2018 года.Несмотря на то, что точную дату осуществления штабом «ООС» очередной провокации для начала широкомасштабных боевых действий назвать практически невозможно, с большой долей вероятности можно прогнозировать её совпадение с очередной провокацией в Азово-Черноморском регионе, включая российско-украинский участок границы между Республикой Крым и Херсонской областью, а также территориальное море Российской Федерации в районе Киркинитского залива. Последний ввиду близости черноморского побережья Херсонской области является ещё более удобным полигоном для вооружённых провокаций, нежели Керчь-Еникальский канал.Если отталкиваться от недавно принятого депутатским большинством ВРУ законопроекта № 8361 «О прилежащей зоне Украины», то расширенные до 24 морских миль территориальные воды «незалежной» фактически охватывают всё 12-мильное территориальное море России в Киркинитском заливе непосредственно до северо-западного побережья Крыма. И такое положение дел ввиду всеобъемлющей поддержки данного законопроекта западноевропейскими «игроками» и США предоставляет украинским «стратегам» массу вариантов для втягивания Южного военного округа ВС России в нешуточное боестолкновение, которое буквально за несколько дней может трансформироваться в региональный конфликт, в котором российская армия будет вынуждена молниеносно принимать решения не только о защите Республики Крым с Донбасса, но и о прорыве воздушного коридора в ПМР для поддержки уже давно заблокированной у русла Днестра полуторатысячной ОГРВ, выполняющей как миротворческие задачи, так и задачи по охране артиллерийских арсеналов близ Колбасной.О вероятном втягивании в конфликт ещё и приднестровского региона свидетельствует недавняя информация о внезапном развёртывании зенитно-ракетного дивизиона С-300ПС на побережье Чёрного моря в Одесской области (южнее СОГ «Приморский»). Учитывая тот факт, что радиолокатор подсвета и наведения 30Н6 украинской «трёхсотки» не оснащён универсальной вышкой 40В6М/МД, такая позиция обеспечивает расчёту идеальные возможности в плане обнаружения, сопровождения и обстрела низковысотных надводных целей, приближающихся с крымского направления, а это значит, что в Киеве и Вашингтоне уже давно рассмотрены все без исключения варианты, включая прямое столкновение с ВКС и ЧФ ВМФ России.Ещё больший спектр вопросов и опасений вызывает вчерашняя «развёрнутая» разведывательная операция ВВС США близ воздушных рубежей России над Республикой Крым, основная фаза которой продолжалась с 9:00 до 15:00 мск, с задействованием сразу трёх бортов оперативно-стратегического звена и выполнением действий, характерных для отработки элементов стратегической воздушно-космической наступательной операции (СВКНО).В частности, в 7:00 мск, 17 декабря 2018 года, с авиабазы Суда-Бэй (расположена на греческом острове Крит) поднялся самолёт радиотехнической и радиоэлектронной разведки RC-135V «Rivet Joint» ВВС США с позывным «SLUMP21» и направился в нейтральное воздушное пространство над акваторией Чёрного моря. Примерно в 9:25—9:40 мск над южной частью Чёрного моря с ним сблизился американский воздушный танкер RC-135R «Stratotanker», поднявшийся с британской АвБ «Милденхолл» и преодолевший 2700 км для того, чтобы дозаправить «Ривет Джойнт» и дать возможность операторам комплекса РТР 55000 и операторам-криптологам-лингвистам комплекса радиоэлетронной разведки в ES-182 MUCELS на протяжении 6 часов «прощупывать» режимы и частоты работы всех «активных» радиолокационных комплексов Радиотехнических войск, Воздушно-космических сил (включая бортовые радары истребительной авиации), войсковой ПВО России и корабельных средств ПВО Черноморского флота России, а также всех средств голосовой связи и обмена данными между подразделениями Сухопутных войск РФ в Крыму и Краснодарском крае. По данным «Твиттер»-странички военного аналитика «@Aran Shabanian», сославшегося на радиолюбителей-владельцев SDR-приёмников, примерно в 15:00 мск, после выполнения поставленных задач, оператор свзи «Ривет Джойнта», использовав незашифрованный канал с частотой 111,75 МГц (авиадиапазон), передал в эфир кодовое слово «Brother» и начал возврат на авиабазу Суда-Бэй через воздушное пространство Болгарии и Греции.После этого ресурс «PlaneRadar.ru» зафиксировал барражирующий в северо-западной части воздушного Румынии (в 30 км от Одесской области) самолёт дальнего радиолокационного дозора и наведения E-3A «Sentry» ВВС США. Очевидно, что операторов RC-135V/W заинтересовал обнаруженный над Крымом радиоизлучающий объект, трудно поддающийся идентификации по радиочастотным параметрам и «эстафетная палочка» была передана операторам радиолокационного комплекса ДРЛО AN/APY-2, размещённого на борту AWACS для дальнейшего определения эффективной отражающей поверхности обнаруженного «Ривет Джойнтом» объекта. При этом, автоматизированные рабочие места с многофункциональными ЖК-индикаторами отображения татической информации операторов E-3A/C могут синхронизироваться со средствами обработки радиотехнических данных RC-135V/W по шифрованному режимом ППРЧ радиоканалу «Link-16», при использовании терминалов типа 2H системы AN/URC-107(V)5, а поэтому, при работе в единой сетецентрической «связке», «Ривет Джойнты» способны обеспечивать улучшенную селекцию радиоизлучающих целей «воздушными радарами» AN/APY-2 (E-3A/C «Sentry») на фоне постановки противником мощных радиоэлектронных помех.Естественно, столь интенсивная деятельность штатовской разведывательной авиации у наших границ напрямую связана с вечерним заходом в Чёрное море корабля гидрографической разведки Королевского ВМФ Великобритании HMS «Echo», который является неотъемлемым компонентом «охоты» противолодочной авиации ОВМС НАТО за нашими сверхмалошумными подлодками пр. 636.3 в условиях малоизученных деталей рельефа дна Чёрного моря на глубинах до 300 метров, но присутствует здесь и куда более предэскалационный «звоночек», заключающийся в желании противника окончательно вычислить все средства и возможности крымской группировки войск перед большой войной. Впрочем, к «всеобъемлющему хаосу» в Азово-Черноморском регионе готовы не только подводная и надводная компоненты ЧФ ВМФ России с зенитно-ракетными подразделениями ВКС, но и элитная 810-я отдельная бригада морской пехоты, входящая в состав Береговых войск Черноморского флота. Совсем недавно бригада провела масштабные учения со стрельбами на полигоне «Казачий», а также закрепила навыки погрузки на БДК. Следовательно, данная воинская единица полностью готова к выполнению боевых задач на любых участках береговой линии обоих морей.