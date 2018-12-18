Пятёрка самых опасных истребителей Второй мировой
На просторах Интернета можно встретить самые невероятные и даже абсурдные подборки «лучших истребителей Второй мировой». Недавно одно (кстати, весьма уважаемое в мире) издание вынесло на суд общественности одну из них. По мнению ее автора, среди таковых машин Supermarine Spitfire, Bf.109, P-51, Як-9 и…Zero. И если первые три еще можно было с некоторыми оговорками эффективно применять в 44-45 годах, то «японец» уже к 1943-му году устарел почти безнадежно. Его скорость была несравнимо меньшей, чем у палубных «Корсаров» и «Хеллкэтов». И по каким критериям этот самолет лучший — непонятно. В то же время большинство версий Як-9 имели очень малую массу секундного залпа. Один только этот факт не позволяет поставить данную машину в один ряд с лучшими советскими, немецкими, американскими или британскими самолетами. В силу вышесказанного, мы решили сделать альтернативную оценку лучших истребителей Второй мировой. Надеемся, она понравится вам.
Hawker Tempest
Великобритания может по праву гордиться своими истребителями времен Второй мировой. Можно сказать, что ее машины по сумме качеств, превосходили истребители других стран того же периода. Судите сами: британские самолеты могли уверенно сражаться с противником как на малых и средних, так и на больших высотах (последнее, кстати, очень характерно для Западного фронта). У других стран было немало удачных машин. Однако, например, лучшие советские истребители, такие как Як-3, при всех своих достоинствах на небольшой высоте, очень сильно «сдавали» на высотах более четырех-пяти тысяч метров.
В 1942-43 годах британцы поняли, что «Спитфайр» начинает морально устаревать и на большой высоте FW-190 может стать почти непобедимым противником. Для борьбы с ним начали применять новый самолет Hawker Typhoon, однако он имел чувствительные недостатки, такие как разрушение машины при перегрузках. Ошибки были учтены и глубоко модернизированная версия этого самолета, названная Hawker Tempest, стала одним из самых грозных самолетов своей эпохи. Двигатель мощностью 2180 л. с. разгонял машину на высоте до 700 километров в час, что позволяло ей уничтожать даже самые скоростные цели. Уже к сентябрю 1944 года на счету Hawker Tempest было 600-800 сбитых ракет Фау-1. Благо могучее вооружение, состоящее из четырех 20 мм пушек Hispano, давало возможность с одного залпа «отправлять к праотцам» любого противника. Добавьте сюда хорошую маневренность и возможность нести две 450 килограммовые бомбы и получите, возможно, лучший винтовой истребитель тех времен.
North American P-51D Mustang
Может показаться, что уважение к «Мустангу» — дань массовой культуре и культу американского оружия. Но это не так. Этот самолет не просто сыграл одну из важнейших ролей в войне, но и обладал выдающимися характеристиками, которые даже под конец войны позволяли считать его лучшим из лучших. Истребитель P-51D не мог похвастаться очень мощным вооружением, выдающейся живучестью, сногсшибательной маневренностью или огромной боевой нагрузкой. Главными его качествами стал большой боевой радиус. Боевая дальность самолета составляла 1500 километров! В сумме с отличными летно-техническими качествами на большой высоте, это делало его лучшим выбором при задачах, связанных с сопровождением тяжелых бомбардировщиков: «Мустанги» спасли немало жизней экипажей B-17, B-24 и B-29. Кроме того, P-51D мог нести две 450-кг бомбы или неуправляемые ракеты, что позволяло самолету при определенной доле везения использоваться в качестве истребителя-бомбардировщика. Особой живучести у машины, как уже говорилось, не было. Поэтому потери при выполнении таких миссий были высоки.
Focke-Wulf FW-190D
Германское авиастроение во второй половине войны столкнулось с невероятными трудностями. Одна из них — противоречивые требования к новой машине. Для Западного фронта нужен был хорошо вооруженный высотный истребитель, в то время как на Востоке требовалась дешевая, неприхотливая фронтовая машина, имеющая хорошую маневренность на малой и средней высоте. Это сказалось на качестве самолетов, которые во многих отношениях начали проигрывать лучшим машинам противника. Bf.109 быстро устаревал. Самолеты FW-190А тоже не стали спасением (советским летчикам с «мессерами» сражаться было тяжелей, чем с ними).
Тем не менее, к 1944 году Германия успела создать весьма удачный для своего времени самолет — FW-190D, прозванный «Дорой». Первое впечатление о нем у летчиков было довольно скверным, ведь в сравнении с ранними версиями «Фокке-Вульфа», самолет стал еще менее маневренным. Но затем пилоты увидели и хорошие качества: высокую скорость пикирования, хорошую управляемость и скороподъемность, а также мощное вооружение с большим боезапасом. «Дора» на высоте могла развивать скорость до 700 км/ч и была способна почти на равных бороться с «Мустангами». Правда, лучше всего машина себя чувствовала на средних высотах. А еще она могла нести бомбы массой до 500 килограмм, что делало FW-190D потенциально хорошим истребителем-бомбардировщиком.
Лавочкин Ла-7
Легендарная машина, на которой в конце войны сражался знаменитый советский ас Иван Кожедуб — самый результативный летчик антигитлеровской коалиции, на счету у которого было 64 воздушные победы. Ла-7 появился на фронте в 1944 году и ознаменовал тем самым окончательную потерю Люфтваффе всяких иллюзий о господстве в небе на Востоке. Считается, что Ла-7 имел значительное превосходство над всеми винтовыми истребителями противника на малых и средних высотах по таким значимым характеристикам как маневренность и скорость. На высоте же машина могла разгоняться до 680 км/ч.
Самолет имел мощное по советским меркам вооружение — 20-мм пушки ШВАК с хорошим боезапасом. Это обстоятельство позволяет заявить, что концептуально «лавка» стала более удачным самолетом, чем обладающий меньшей массой секундного залпа другой советский истребитель — Як-3. Однако столь любимый многими «Як» мог похвастаться лучшим качеством сборки, так что выбор самого совершенного советского истребителя времен войны традиционно субъективен.
Nakajima Ki-84 Hayate
Нашлось в нашем рейтинге место и для японской машины. Nakajima Ki-84 Hayate — вершина авиастроения страны Восходящего Солнца периода Второй мировой войны. Он почти ни в чем не уступал лучшим американским машинам и мог развивать скорость почти 700 км/ч. При этом имел очень хорошую маневренность и мощное вооружение. Более поздняя версия — «4-2», — могла нести вооружение, состоящее из двух пулеметов калибра 12,7-мм и двух 30-мм пушек. При таком вооружении одного залпа хватало, чтобы уничтожить тяжелый бомбардировщик. К слову, японцы до конца войны смогли произвести более трех тысяч Ki-84, которые, безусловно, сказали свое слово. В то же время, сложные условия производства и хроническая нехватка топлива и материалов проводили к тому, что в полной мере раскрыть потенциал машины так и не получилось.
Отдельно стоит сказать про реактивные истребители, которые на момент войны только делали свои первые шаги. Знаменитый немецкий Messerschmitt Me.262 имел очень существенные недостатки, которые сильно осложняли его эксплуатацию. Например, низкий моторесурс двигателей, который составлял 25 летных часов. Проблемными были и первые британские реактивные «Метеоры», у которых во время охоты на Фау заклинивало оружие, и наблюдались многие другие проблемы. В целом ни Me.262, ни Gloster Meteor ни стали «чудо-оружием», хотя с чисто технической стороны их можно считать революционными.
Hawker Tempest
Великобритания может по праву гордиться своими истребителями времен Второй мировой. Можно сказать, что ее машины по сумме качеств, превосходили истребители других стран того же периода. Судите сами: британские самолеты могли уверенно сражаться с противником как на малых и средних, так и на больших высотах (последнее, кстати, очень характерно для Западного фронта). У других стран было немало удачных машин. Однако, например, лучшие советские истребители, такие как Як-3, при всех своих достоинствах на небольшой высоте, очень сильно «сдавали» на высотах более четырех-пяти тысяч метров.
В 1942-43 годах британцы поняли, что «Спитфайр» начинает морально устаревать и на большой высоте FW-190 может стать почти непобедимым противником. Для борьбы с ним начали применять новый самолет Hawker Typhoon, однако он имел чувствительные недостатки, такие как разрушение машины при перегрузках. Ошибки были учтены и глубоко модернизированная версия этого самолета, названная Hawker Tempest, стала одним из самых грозных самолетов своей эпохи. Двигатель мощностью 2180 л. с. разгонял машину на высоте до 700 километров в час, что позволяло ей уничтожать даже самые скоростные цели. Уже к сентябрю 1944 года на счету Hawker Tempest было 600-800 сбитых ракет Фау-1. Благо могучее вооружение, состоящее из четырех 20 мм пушек Hispano, давало возможность с одного залпа «отправлять к праотцам» любого противника. Добавьте сюда хорошую маневренность и возможность нести две 450 килограммовые бомбы и получите, возможно, лучший винтовой истребитель тех времен.
North American P-51D Mustang
Может показаться, что уважение к «Мустангу» — дань массовой культуре и культу американского оружия. Но это не так. Этот самолет не просто сыграл одну из важнейших ролей в войне, но и обладал выдающимися характеристиками, которые даже под конец войны позволяли считать его лучшим из лучших. Истребитель P-51D не мог похвастаться очень мощным вооружением, выдающейся живучестью, сногсшибательной маневренностью или огромной боевой нагрузкой. Главными его качествами стал большой боевой радиус. Боевая дальность самолета составляла 1500 километров! В сумме с отличными летно-техническими качествами на большой высоте, это делало его лучшим выбором при задачах, связанных с сопровождением тяжелых бомбардировщиков: «Мустанги» спасли немало жизней экипажей B-17, B-24 и B-29. Кроме того, P-51D мог нести две 450-кг бомбы или неуправляемые ракеты, что позволяло самолету при определенной доле везения использоваться в качестве истребителя-бомбардировщика. Особой живучести у машины, как уже говорилось, не было. Поэтому потери при выполнении таких миссий были высоки.
Focke-Wulf FW-190D
Германское авиастроение во второй половине войны столкнулось с невероятными трудностями. Одна из них — противоречивые требования к новой машине. Для Западного фронта нужен был хорошо вооруженный высотный истребитель, в то время как на Востоке требовалась дешевая, неприхотливая фронтовая машина, имеющая хорошую маневренность на малой и средней высоте. Это сказалось на качестве самолетов, которые во многих отношениях начали проигрывать лучшим машинам противника. Bf.109 быстро устаревал. Самолеты FW-190А тоже не стали спасением (советским летчикам с «мессерами» сражаться было тяжелей, чем с ними).
Тем не менее, к 1944 году Германия успела создать весьма удачный для своего времени самолет — FW-190D, прозванный «Дорой». Первое впечатление о нем у летчиков было довольно скверным, ведь в сравнении с ранними версиями «Фокке-Вульфа», самолет стал еще менее маневренным. Но затем пилоты увидели и хорошие качества: высокую скорость пикирования, хорошую управляемость и скороподъемность, а также мощное вооружение с большим боезапасом. «Дора» на высоте могла развивать скорость до 700 км/ч и была способна почти на равных бороться с «Мустангами». Правда, лучше всего машина себя чувствовала на средних высотах. А еще она могла нести бомбы массой до 500 килограмм, что делало FW-190D потенциально хорошим истребителем-бомбардировщиком.
Лавочкин Ла-7
Легендарная машина, на которой в конце войны сражался знаменитый советский ас Иван Кожедуб — самый результативный летчик антигитлеровской коалиции, на счету у которого было 64 воздушные победы. Ла-7 появился на фронте в 1944 году и ознаменовал тем самым окончательную потерю Люфтваффе всяких иллюзий о господстве в небе на Востоке. Считается, что Ла-7 имел значительное превосходство над всеми винтовыми истребителями противника на малых и средних высотах по таким значимым характеристикам как маневренность и скорость. На высоте же машина могла разгоняться до 680 км/ч.
Самолет имел мощное по советским меркам вооружение — 20-мм пушки ШВАК с хорошим боезапасом. Это обстоятельство позволяет заявить, что концептуально «лавка» стала более удачным самолетом, чем обладающий меньшей массой секундного залпа другой советский истребитель — Як-3. Однако столь любимый многими «Як» мог похвастаться лучшим качеством сборки, так что выбор самого совершенного советского истребителя времен войны традиционно субъективен.
Nakajima Ki-84 Hayate
Нашлось в нашем рейтинге место и для японской машины. Nakajima Ki-84 Hayate — вершина авиастроения страны Восходящего Солнца периода Второй мировой войны. Он почти ни в чем не уступал лучшим американским машинам и мог развивать скорость почти 700 км/ч. При этом имел очень хорошую маневренность и мощное вооружение. Более поздняя версия — «4-2», — могла нести вооружение, состоящее из двух пулеметов калибра 12,7-мм и двух 30-мм пушек. При таком вооружении одного залпа хватало, чтобы уничтожить тяжелый бомбардировщик. К слову, японцы до конца войны смогли произвести более трех тысяч Ki-84, которые, безусловно, сказали свое слово. В то же время, сложные условия производства и хроническая нехватка топлива и материалов проводили к тому, что в полной мере раскрыть потенциал машины так и не получилось.
Отдельно стоит сказать про реактивные истребители, которые на момент войны только делали свои первые шаги. Знаменитый немецкий Messerschmitt Me.262 имел очень существенные недостатки, которые сильно осложняли его эксплуатацию. Например, низкий моторесурс двигателей, который составлял 25 летных часов. Проблемными были и первые британские реактивные «Метеоры», у которых во время охоты на Фау заклинивало оружие, и наблюдались многие другие проблемы. В целом ни Me.262, ни Gloster Meteor ни стали «чудо-оружием», хотя с чисто технической стороны их можно считать революционными.
- Автор:
- Илья Легат
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter