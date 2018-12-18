За спиной «Армии Косова» стоит Дядя Сэм
Начало создания полноценных вооруженных сил Косово, несмотря на протесты Белграда, ЕС и Москвы, — по всей вероятности, уже свершившийся факт. Строго говоря, принятие соответствующих «законов» косовским «парламентом» есть не что иное, как легитимизация уже давно идущего процесса.
Силы безопасности Косово(СБК) – некий гибрид полиции и МЧС, подчиняющийся руководству непризнанного квазигосударственного образования. Силы являлись только видимой и условно легальной частью реальных вооруженных формирований косовских сепаратистов.
Напомним, что более двадцати лет назад силами НАТО была создана мощная террористическая организация «Армия освобождения Косово», вооруженной не только «стрелковкой», но и гораздо более серьезным оружием – минометами, безоткатными орудиями, ПТРК, разными артиллерийскими системами.
21 июня 1999 года между командующим войск НАТО в Косово Майклом Джэксоном и Хашимом Тачи подписано «Заявление о демилитаризации и трансформации Армии освобождения Косова», согласно которому АОК была реорганизована в СБК.
Новая организация перешла под контроль специального представителя ООН в Косово. На неё были возложены самые разнообразные функции: спасательные и восстановительные работы при стихийных бедствиях, разминирование, доставка гуманитарной помощи. Боевики этого формирования вооружены легким стрелковым оружием, которое к тому же должно находиться под контролем KFOR.
Однако никакой реальной демилитаризации и изъятия оружия не происходило.
Более того, после отторжения Косова от Сербии край превратился в базовый район для террористического «холдинга» — «Албанской национальной армии», которая собрала под своим крылом боевиков АОК, АОПМБ (Армии освобождения Прешева, Медведжи и Буяноваца), АНО (Армии национального освобождения). Численность этой структуры, которая ставит своей главной целью захват, помимо Косова, северных и западных районлв Македонии, восточных районов Черногории, северных районов Греции, а также Прешевской долины, которая включает в себя три общины на юге Сербии — Прешево, Медведжа и Буяновац, колеблется, по разным данным от 10 000 до 70 000 штыков, и пользуется поддержкой не только западных спецслужб, но и «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). Кроме того, в ее финансировании и вооружении участвуют криминальные группировки.
В распоряжении этой структуры имеются, помимо стрелкового оружия, противотанковые ракетные комплексы, переносные зенитно-ракетные комплексы и безоткатные орудия. Многие ее боевики прошли подготовку и участвовали в боевых действиях на Ближнем Востоке и в Афганистане.
Кроме того, Косово накачивают оружием США. Речь идет не только об официальных поставках многоцелевые бронемашины Humvee, которые будут приняты на вооружение «армии» сепаратистского образования (всего будет поставлен 51 бронеавтомобиль).
В настоящий момент контейнеровоз, загруженный разнообразным современным оружием для косовских вооруженных формирований, идет через Атлантический океан в порт Дуррес в Албании. Далее груз переправят на базы в Косово и передадут боевикам. Об этом со ссылкой на сербскую разведку сообщает белградская газета «Вечерние новости». Речь идет о сухогрузе Marianne Danica, который принадлежит компании Folmer and Co. Это судно не раз фрахтовалось для «деликатных» перевозок. Например, для перевозки болгарского оружия из Бургаса в Саудовскую Аравию, откуда оно поступало джихадистам в Сирию.
Как мы видим, речь идет отнюдь не только о дипломатической и политической поддержке со стороны Вашингтона милитаристских устремлений Приштины. Собственно, даже не о поддержке, а о работе по созданию на базе террористической организации вооруженных формирований и переводе их на качественно новый уровень.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал это решение «несвоевременным», выразив сожаление, что оно принято «вопреки озабоченности НАТО», и предупредив, что альянсу придется пересмотреть взаимодействие с косовскими силами безопасности. KFOR, который укомплектован главным образом военнослужащими из стран НАТО, вполне может заблокировать трансформацию СБК в армию, которая нарушает все нормативные акты по Косово. Более того, это долг международных сил. Но можно быть уверенным, что это не произойдет.
Лицемерная озабоченность Столтенберга адресована таким членам альянса, как Греция и Черногория, по «чью душу» в том числе и создаются албанские формирования. Так что это не боле, чем «вежливость»: в действительности НАТО проводит согласованную с США работу на косовском направлении.
Что же касается обеспокоенности ЕС, то она, надо полагать, вполне искренняя – стремительное нагнетание напряженности в «мягком подбрюшье Европы и перспектива новой балканской войны Брюссель совсем не радует. Однако возможности влиять на ситуацию у него весьма ограничены. Ведь, по сути дела, происходящее в Косово есть результат провала посреднической миссии Европейского союза, являвшегося главным спонсором и гарантом процесса урегулирования.
Кстати, подталкивая Приштину к эскалации, США стремятся к ослаблению позиций ЕС и используют балканский кризис как еще один инструмент давления на своих союзников.
Напомним также, что нынешний виток напряженности, начавшийся еще до провозглашения курса на создание армии Косова, начался после того, как руководство косовских сепаратистов ввело стопроцентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.
Приштина прямо заявила о том, что это делается для того, чтобы Белград официально признал независимость Косово. И эти дискриминационные меры будут продолжаться и усиливаться, пока сербское руководство не примет требования албанцев. В результате сербские анклавы на севере края не получают продукты питания из центральной Сербии, не хватает медикаментов и горючего.
Между тем Приштина намерена сделать блокаду полной и привлечь к ней силы KFOR, которые должны будут закрыть административные переходы Брнжак и Жаринье, чтобы «предотвратить контрабанду товаров».
В Белграде убеждены, что идея повышения пошлин спущена «главе» Косова Хашиму Тачи из Вашингтона.
Отметим также, что принятие 14 декабря «парламентом» сепаратистского Косово пакета законов, необходимых для трансформации СБК в полноценную армию, было принято без участия депутатов от сербских районов, которые заседание бойкотировали.
А на следующий день, 15 декабря, «парламент» принял резолюцию о нормализации отношений между Косово и Сербией.
Согласно ей, диалог с Белградом приемлем только в том случае, если он обеспечит «взаимное признание» Косово и Сербии и вступление Косово в ООН.
Сербские депутаты в этом голосовании также не участвовали. Тем не менее, посол США в Косово Филипп Коснет поддержал принятие резолюции. В своем аккаунте в «Твиттере» он сообщил, что США будут участвовать в диалоге Белграда и Приштины, который ведется при посредничестве ЕС. И это при том, что «диалог» превращается в язык ультиматумов и противоправных односторонних решений, а косовские сербы вообще утрачивают субъектность.
Напомним, что нынешняя сербская администрация и ее предшественники вели торг с ЕС и косовскими сепаратистами, смысл которого сводился к тому, чтобы обменять признание независимости не только на членство Сербии в Евросоюзе, но и на определенные гарантии для косовских сербов. И вот теперь Приштина, опираясь на поддержку США, предлагает Белграду его «признание».
По сути дела, это прямой вызов, демонстративный плевок, показывающий, что никакого диалога не будет. От Сербии требуется безоговорочная капитуляция.
Ряд экспертов утверждает, что ,подталкивая Приштину к конфронтации с Белградом, США разжигают на Балканах конфликт с целью втянуть в него Россию. Однако такая версия вызывает большие сомнения. Хотя бы в силу абсолютной прозападности нынешнего руководства Сербии. Которое, полагая НАТО единственной защитой сербов (о чем Александр Вучич говорил прямо) едва ли станет обращаться за военной помощью к нашей стране. Да и маловероятно, что в контексте всего происходящего Москва сможет такую помощь оказать.
Скорее всего, США проводят политику, нацеленную на дальнейшее ослабление и «демонтаж» Сербии, чтобы она в дальнейшем не смогла стать «плацдармом» для России. Так сказать, работают на упреждение.
А какова в свете этого цель трансформации СБК в регулярную армию? Прежде всего это еще один способ давления на Белград в контексте столь любимой нынешней администрацией США игры на повышение ставок. Во-вторых, это способ продемонстрировать бессилие в этом вопросе России, выступающей в качестве покровителя Сербии. Кроме того, создаваемые ВС Косова станут основанием «зонтичной структуры» албанских вооруженных формирований на Балканах, обеспечат большую мобильность и гибкость их применения и серьезно увеличат ее возможности.
Ну и наконец, согласно принятым 14 декабря «законам», для трансформированных СБК предполагается в том числе и «участие в миротворческих операциях за рубежом. Что немаловажно для США, которые в последние годы буквально скребут по сусекам пушечное мясо для своих военных авантюр. Конечно, в Косово большой контингент не наберешь, но, как говорится, курочка по зернышку…
Силы безопасности Косово(СБК) – некий гибрид полиции и МЧС, подчиняющийся руководству непризнанного квазигосударственного образования. Силы являлись только видимой и условно легальной частью реальных вооруженных формирований косовских сепаратистов.
Напомним, что более двадцати лет назад силами НАТО была создана мощная террористическая организация «Армия освобождения Косово», вооруженной не только «стрелковкой», но и гораздо более серьезным оружием – минометами, безоткатными орудиями, ПТРК, разными артиллерийскими системами.
21 июня 1999 года между командующим войск НАТО в Косово Майклом Джэксоном и Хашимом Тачи подписано «Заявление о демилитаризации и трансформации Армии освобождения Косова», согласно которому АОК была реорганизована в СБК.
Новая организация перешла под контроль специального представителя ООН в Косово. На неё были возложены самые разнообразные функции: спасательные и восстановительные работы при стихийных бедствиях, разминирование, доставка гуманитарной помощи. Боевики этого формирования вооружены легким стрелковым оружием, которое к тому же должно находиться под контролем KFOR.
Однако никакой реальной демилитаризации и изъятия оружия не происходило.
Более того, после отторжения Косова от Сербии край превратился в базовый район для террористического «холдинга» — «Албанской национальной армии», которая собрала под своим крылом боевиков АОК, АОПМБ (Армии освобождения Прешева, Медведжи и Буяноваца), АНО (Армии национального освобождения). Численность этой структуры, которая ставит своей главной целью захват, помимо Косова, северных и западных районлв Македонии, восточных районов Черногории, северных районов Греции, а также Прешевской долины, которая включает в себя три общины на юге Сербии — Прешево, Медведжа и Буяновац, колеблется, по разным данным от 10 000 до 70 000 штыков, и пользуется поддержкой не только западных спецслужб, но и «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). Кроме того, в ее финансировании и вооружении участвуют криминальные группировки.
В распоряжении этой структуры имеются, помимо стрелкового оружия, противотанковые ракетные комплексы, переносные зенитно-ракетные комплексы и безоткатные орудия. Многие ее боевики прошли подготовку и участвовали в боевых действиях на Ближнем Востоке и в Афганистане.
Кроме того, Косово накачивают оружием США. Речь идет не только об официальных поставках многоцелевые бронемашины Humvee, которые будут приняты на вооружение «армии» сепаратистского образования (всего будет поставлен 51 бронеавтомобиль).
В настоящий момент контейнеровоз, загруженный разнообразным современным оружием для косовских вооруженных формирований, идет через Атлантический океан в порт Дуррес в Албании. Далее груз переправят на базы в Косово и передадут боевикам. Об этом со ссылкой на сербскую разведку сообщает белградская газета «Вечерние новости». Речь идет о сухогрузе Marianne Danica, который принадлежит компании Folmer and Co. Это судно не раз фрахтовалось для «деликатных» перевозок. Например, для перевозки болгарского оружия из Бургаса в Саудовскую Аравию, откуда оно поступало джихадистам в Сирию.
Как мы видим, речь идет отнюдь не только о дипломатической и политической поддержке со стороны Вашингтона милитаристских устремлений Приштины. Собственно, даже не о поддержке, а о работе по созданию на базе террористической организации вооруженных формирований и переводе их на качественно новый уровень.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал это решение «несвоевременным», выразив сожаление, что оно принято «вопреки озабоченности НАТО», и предупредив, что альянсу придется пересмотреть взаимодействие с косовскими силами безопасности. KFOR, который укомплектован главным образом военнослужащими из стран НАТО, вполне может заблокировать трансформацию СБК в армию, которая нарушает все нормативные акты по Косово. Более того, это долг международных сил. Но можно быть уверенным, что это не произойдет.
Лицемерная озабоченность Столтенберга адресована таким членам альянса, как Греция и Черногория, по «чью душу» в том числе и создаются албанские формирования. Так что это не боле, чем «вежливость»: в действительности НАТО проводит согласованную с США работу на косовском направлении.
Что же касается обеспокоенности ЕС, то она, надо полагать, вполне искренняя – стремительное нагнетание напряженности в «мягком подбрюшье Европы и перспектива новой балканской войны Брюссель совсем не радует. Однако возможности влиять на ситуацию у него весьма ограничены. Ведь, по сути дела, происходящее в Косово есть результат провала посреднической миссии Европейского союза, являвшегося главным спонсором и гарантом процесса урегулирования.
Кстати, подталкивая Приштину к эскалации, США стремятся к ослаблению позиций ЕС и используют балканский кризис как еще один инструмент давления на своих союзников.
Напомним также, что нынешний виток напряженности, начавшийся еще до провозглашения курса на создание армии Косова, начался после того, как руководство косовских сепаратистов ввело стопроцентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.
Приштина прямо заявила о том, что это делается для того, чтобы Белград официально признал независимость Косово. И эти дискриминационные меры будут продолжаться и усиливаться, пока сербское руководство не примет требования албанцев. В результате сербские анклавы на севере края не получают продукты питания из центральной Сербии, не хватает медикаментов и горючего.
Между тем Приштина намерена сделать блокаду полной и привлечь к ней силы KFOR, которые должны будут закрыть административные переходы Брнжак и Жаринье, чтобы «предотвратить контрабанду товаров».
В Белграде убеждены, что идея повышения пошлин спущена «главе» Косова Хашиму Тачи из Вашингтона.
Отметим также, что принятие 14 декабря «парламентом» сепаратистского Косово пакета законов, необходимых для трансформации СБК в полноценную армию, было принято без участия депутатов от сербских районов, которые заседание бойкотировали.
А на следующий день, 15 декабря, «парламент» принял резолюцию о нормализации отношений между Косово и Сербией.
Согласно ей, диалог с Белградом приемлем только в том случае, если он обеспечит «взаимное признание» Косово и Сербии и вступление Косово в ООН.
Сербские депутаты в этом голосовании также не участвовали. Тем не менее, посол США в Косово Филипп Коснет поддержал принятие резолюции. В своем аккаунте в «Твиттере» он сообщил, что США будут участвовать в диалоге Белграда и Приштины, который ведется при посредничестве ЕС. И это при том, что «диалог» превращается в язык ультиматумов и противоправных односторонних решений, а косовские сербы вообще утрачивают субъектность.
Напомним, что нынешняя сербская администрация и ее предшественники вели торг с ЕС и косовскими сепаратистами, смысл которого сводился к тому, чтобы обменять признание независимости не только на членство Сербии в Евросоюзе, но и на определенные гарантии для косовских сербов. И вот теперь Приштина, опираясь на поддержку США, предлагает Белграду его «признание».
По сути дела, это прямой вызов, демонстративный плевок, показывающий, что никакого диалога не будет. От Сербии требуется безоговорочная капитуляция.
Ряд экспертов утверждает, что ,подталкивая Приштину к конфронтации с Белградом, США разжигают на Балканах конфликт с целью втянуть в него Россию. Однако такая версия вызывает большие сомнения. Хотя бы в силу абсолютной прозападности нынешнего руководства Сербии. Которое, полагая НАТО единственной защитой сербов (о чем Александр Вучич говорил прямо) едва ли станет обращаться за военной помощью к нашей стране. Да и маловероятно, что в контексте всего происходящего Москва сможет такую помощь оказать.
Скорее всего, США проводят политику, нацеленную на дальнейшее ослабление и «демонтаж» Сербии, чтобы она в дальнейшем не смогла стать «плацдармом» для России. Так сказать, работают на упреждение.
А какова в свете этого цель трансформации СБК в регулярную армию? Прежде всего это еще один способ давления на Белград в контексте столь любимой нынешней администрацией США игры на повышение ставок. Во-вторых, это способ продемонстрировать бессилие в этом вопросе России, выступающей в качестве покровителя Сербии. Кроме того, создаваемые ВС Косова станут основанием «зонтичной структуры» албанских вооруженных формирований на Балканах, обеспечат большую мобильность и гибкость их применения и серьезно увеличат ее возможности.
Ну и наконец, согласно принятым 14 декабря «законам», для трансформированных СБК предполагается в том числе и «участие в миротворческих операциях за рубежом. Что немаловажно для США, которые в последние годы буквально скребут по сусекам пушечное мясо для своих военных авантюр. Конечно, в Косово большой контингент не наберешь, но, как говорится, курочка по зернышку…
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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