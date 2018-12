"Зарежет" ли Конгресс США программу новой МБР?

Есть в США такая организация: СВО, Congressional Budget Office, по-русски — Управление Конгресса США по бюджету. Это федеральное агентство при Конгрессе. В оценке расходов на обеспечение Конгресса США Управление Конгресса США по бюджету служит цели, аналогичной деятельности Объединенного комитета по налогам по учёту доходов, причитающихся на Конгресс США, деятельности минфина по учёту доходов для федерального правительства и деятельности по учёту расходов для исполнительной ветви власти. Обязанности этого ведомства включают в себя определение вероятной нагрузки на бюджет, вызванной принятием предлагаемых законов (законопректов). Основной целью ведомства является обеспечение объективного своевременного анализа, необходимого для принятия экономических решений или решений, создающих нагрузку на бюджет. Такой анализ должен содержать информацию и оценки, необходимые для проведения бюджетного процесса в Конгрессе США. К чему автор это все здесь привел? А вот к чему.На днях СВО выпустило новый доклад: «Options for Reducing the Deficit: 2019 to 2028» ("Возможные меры для снижения дефицита бюджета: 2019-2028"). Желающие могут причаститься по ссылке . Хотя сам документ большой и очень скучный, но, вероятно, там можно найти что-то интересное. Там в основном различные предложения по налогам, доходам, расходам, чтобы сократить чудовищный бюджетный дефицит, например, предлагается сократить расходы на различные международные организации и вообще отношения с другими странами. Может, еще и на вмешательство в чужие дела расходы сократят? Нет, не верю, сказал бы Станиславский, и был бы прав. Но автору показалось интересным предложение в числе прочих мер об отмене только начинающейся программы разработки, создания, испытаний и развертывания новой шахтной МБР GBSD (Ground-Based Strategic Deterrence, «Стратегическое сдерживание наземного базирования»). Собственно говоря, сам "сегмент" или "нога", как часто называют американцы, ядерной триады в виде МБР и зовется у них GBSD, так что с фантазией у авторов программы не очень. Но цветистое название и индекс для ракеты они еще придумают — если разработку не зарежет Конгресс.Масштабы предлагаемой экономииКак уже упоминалось в одной из недавних статей, новый состав нижней палаты готов активно топить многие начинания Трампа просто потому, что они от республиканцев и особенно от Трампа. По ядерным боеприпасам у них уже возникают предложения подойти к новым программам с режущим инструментом, теперь и до новой МБР добрались. И агентство при Конгрессе, разумеется, чувствует изменения политического момента и подстраивается под него. Суть предложения проста и понятна — программу GBSD следует прикрыть, пока расходов по ней еще мало, и это позволит сэкономить порядка 30млрд. долл. в течение 10 лет.Пока что сама программа толком еще не начата, предварительные наметки на тему "нужна ли нам новая ракета" всплывали еще в 2011-2013 гг., затем в 2015-2016 гг. Но первый запрос по предложениям по НИОКР по программе GBSD, а точнее, по цене разработки, производства и эксплуатации, выражаясь в нашей терминологии, боевого ракетного комплекса (БРК) с МБР (а также новой автоматизированной системы боевого управления, АСБУ), был сделан Центром ядерного вооружения ВВС США в середине 2016 г. В августе 2017 г. были заключены трехлетние контракты с "Боинг" и "Нортроп-Грумман", на суммы 349 и 329 млн. долл. соответственно, на предварительную проработку облика ракеты (и не более того, за такие немалые деньги у нас бы и испытания, наверное, смогли начать). К тому времени третий конкурсант, "Локхид-Мартин", был из гонки вежливо выставлен, причем в ответ корпорация не стала, как бывает, лезть в бутылку, и ограничилась заявлением вроде "не очень и хотелось" (конечно, хотелось, уже тогда программа оценивалась в 62 млрд. долл., и цена непрерывно росла). Победитель должен быть определен к концу 2020 г. или началу 2021 г., он и вести дальнейшую ОКР по теме. Причем, вне зависимости от того, победит "Боинг" или "Нортроп-Грумман",, твердотопливные двигатели для этих ракет производиться будут на одних и тех же предприятиях. Это "Аэроджет Рокетдайн" и "Нортроп-Грумман" Инновэйшн Системс" (ранее известна как "Орбитал АТК"). Более того, "Аэроджет Рокетдайн" сразу довел до сведения МО США и Конгресса, мол, вы как хотите, а треть заказа на ступени отдайте нам. А то компания в этом случае может, как говорится, "не вписаться в рынок", и такие ступени в стране сможет изготавливать только один производитель, а это нехорошо.Предполагалось, что в 2027 г. первая ракета встанет на опытно-боевое дежурство. Конечно, если программа и удержится на плаву, сроки эти непременно будут сдвинуты вправо, как водится. Планировалось, что МБР этого типа будут находиться на вооружении до 2075 г. или далее. Планировалось произвести 642 ракеты (400 — к размещению в ШПУ, остальные для испытаний, учебно-боевых пусков в течении срока службы, обменный и ремонтный фонды). Сумма сначала планировалась 60, затем 62 млрд. долл., затем оценки возросли до 86. Цифра включает в себя и переоборудование ШПУ, КП, различных сооружений и вообще ракетных баз, развертывание новой АСБУ (между тем, в наших СЯС новая АСБУ развернута уже сейчас), и собственно производство ракет и их испытания. Среди требований, кроме стандартных "быть лучше, чем "Минитмен" в области системы наведения, сокращения активного участка траектории и т.п., попалось весьма любопытное: "Элементы технических решений должны быть основаны в том числе на проверенных гражданских решениях". А подходят ли вообще такие решения к боевой МБР? Это вопрос очень интересный.По имеющейся пока что информации, новая МБР должна быть моноблочной и вообще близкой по параметрам к "Минитмену-3". Возможно, там предусмотрена возможность оснащения ракеты разделяющейся ГЧ с ББ индивидуального наведения, возможно, и нечто вроде наших аэробаллистических планирующих и маневрирующих боевых оснащений американцы планировали иметь на этой ракете. Когда они, наконец, хоть чего-то работоспособное создадут и доведут. О комплексе средств преодоления ПРО (КСП ПРО), никакой информации тоже, по понятным причинам, нет. Для использования на этой ракете предполагались 300кт ББ W87, ныне установленные на "Минитменах" (унаследованные ими от МБР МХ), а затем один из взаимозаменяемых стратегических зарядов и ББ типа IW1-IW3, создание которых намечено пока на 2030-2040-е годы (раньше они и произвести их не смогут, по известным причинам).Кстати, о ББ, применяемых на "Минитменах". В арсенале СЯС США хранятся 335кт блоки W78, так сказать, "родные" этой ракете, в отличие от "пришельцев" с МХ. Недавно принято решение об их замене. Ну, замена весьма относительная -с будущего года их будут передавать на утилизацию, а начиная с 2031г., если все с восстановлением производственных возможностей пойдет удачно, их заменят IW1. Таким образом, этот ББ также постепенно станет историей, а процесс "отрицательного роста ядерной мощи" Америки — продолжится. Очевидно, дольше поддерживать их в работоспособном состоянии было опасно. Тем более что W78 конструктивно тоже не шедевр, например, обращение с ним и транспортировка его требовала известных сложных процедур, ввиду отказа по какой-то причине от использования нечувствительных ВВ в ядерном запале физического пакета. Надо понимать, что на их обслуживание тратились ресурсы обслуживающих ядерные боеприпасы мощностей, которых и так в обрез, и они нужнее для более современных ББ и СБЧ. Но подается этот процесс именно как замена.Но вернемся к GBSD. Одной из претензий к программе была резко растущая ее стоимость. Мол, программу еще не начали, а ракеты уже растут в цене, как на дрожжах. Другой претензией является то, что сейчас, в общем, замена не очень-то и нужна. "Минитмен-3", конечно, устаревшая ракета, 1970г., как-никак (то есть она старше даже самой старой из имеющихся на вооружении МБР РВСН — УР-100НУТТХ, она же 15А35, которая ныне стала базой для "Авангарда"). Но благодаря устарелым решениям в конструкции он оказался хорошо модернизируемым, и позволил американцам заменить и твердотопливные двигатели (если бы использовалась куда более современная технология намотки корпусов из углеволокна — так просто, как американцы это сделали, не вышло бы), и систему разведения и систему наведения и боевые блоки. То есть ракета, в общем, по решениям и старая, но начинка-то у нее вполне свежая. Потому уж до 2040-х годов она простоит на дежурстве, и никуда не денется. А при желании и еще лет 10-15 можно продержать, главное — вовремя менять двигатели и проводить продление сроков эксплуатации. Да, ракета устаревшая, но свои задачи, как кажется Вашингтону, вполне способна выполнять. Есть еще один вариант, кроме создания новой системы и продления сроков старой — "отрезать" наземную "ногу" ядерной триады. То есть отказаться от МБР как от класса. Такие предложения активно обсуждались при Обаме, как и сокращения арсенала СЯС до 1000-1100 боезарядов, то есть значительно ниже предела, установленного СНВ-3. Почему — понятно, возможности ядерно-оружейного комплекса с трудом позволяют поддерживать работоспособность арсенала нынешней численности, почему он постоянно и сокращается.А СВО предлагает еще один вариант — продлевать сроки эксплуатации "Минитмена-3" настолько, насколько возможно, а затем отказаться от МБР вообще, а недостаток ББ на дежурстве восполнить за счет возврата части ББ на БРПЛ "Трайдент-2" D5, то есть перейти от полноценной стратегической триады к двухветочной структуре — бомбардировщики, как гибкая компонента СЯС, и ПЛАРБ с БРПЛ, как основная. Тем более, мол, масштабный разоружающий удар, как считают там, не настолько актуален, как когда-то (это справедливо лишь в отношении масштабов удара, если сравнивать с 80-ми годами, а не с самой его возможностью). А лодки обнаружить в море не так просто и поразить тоже, поэтому, мол, стратегическое сдерживание будет эффективным и против России и тем более против Китая, ядерные силы которого в подметки не годятся СЯС сверхдержав.Кстати, одновременно СВО предлагает отказаться от одного из трех типов взаимозаменяемых ББ IW — мол, тоже экономия выйдет, раз МБР не будет. Но у ПЛАРБ нет возможностей (почти нет, при нахождении в базе все же есть) работы во встречном и ответно-встречном ударе, это оружие либо первого, либо ответного удара. МБР как оружие высокой оперативности применения убирать нежелательно. Конечно, убрать можно, но СЯС сильно утратят в своих возможностях и перейдут, по сути, на уровень ядерных сил, скажем, Франции. К тому же, авторы упоминают еще одно возражение против отказа от МБР — мол, это снижает стратегическую стабильность тем, что противнику для нанесения разоружающего удара по наземным компонентам придется поразить всего 20 целей вместо 500 в США. Что резко увеличивает запас ББ на поражение иных целей и провоцирует соблазн "разобраться" с противником побыстрее. Тем более что РФ от МБР отказываться, разумеется, не собирается. Кроме того, отказ от МБР снизит уверенность союзников США в их способности защитить и себя, и сателлитов.Сложно сказать, "зарежет" ли Конгресс программу GBSD, отложит, как уже бывало ранее, или перенесет. Или оставит как есть. Тем более что даже в этом случае ее может погубить рост цены, затяжки сроков или проблемы с с созданием или испытаниями. И кто выиграет конкурс, если все останется как есть. Время покажет. Но, как кажется автору, от МБР как компоненты СЯС американцы не откажутся, даже если GBSD как программа будет закрыта. Просто вопрос о новой ракете поднимут в другое время, скажем, лет через 5 или 10, и ракета, вероятно, будет уже другой.