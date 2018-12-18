Взрыв бензиновых паров. Экономика протестов во Франции как намёк для российской элиты

Помимо новостей о новых столкновениях «желтых жилетов» с полицией, наконец-то появляются и первые оценки ущерба, который понесла Франция из-за акций протеста. Так, например, розничные продавцы уже потеряли более миллиарда евро. Удар стал особенно болезненным из-за того, что большинство крупных манифестаций и митингов пришлось на время предрождественских распродаж, в период наибольшей покупательской и туристической активности.В целом потери только за последний квартал оцениваются в 0,2% ВВП – казалось бы, не очень много. Но для европейских экономик, темпы роста которых традиционно невысоки, это весьма ощутимая цифра. В частности, в 2015 и 2016 годах темпы экономического роста во Франции достигали 1,3% процента, и это ещё считалось весьма солидным результатом. А вот в 2012 рост составил всего 0,3%, то есть примерно весь он был бы съеден подобными протестными акциями.В абсолютном исчислении это примерно пять миллиардов евро — казалось бы, пустяк, у нас в России на наволочках в больницах больше воруют (автор немного утрирует, но смысл, я думаю, понятен). Но с учетом упомянутых выше цифр это все-таки повод задуматься и правительству Франции, и её президенту. А ведь это не единственный повод для задумчивости: анонсированные Макроном экономические меры обойдутся Парижу ещё примерно в 10 миллиардов евро, и механизм их финансирования пока ещё очерчен весьма смутно.То есть Макрон, объявляя «чрезвычайное положение в экономике», был, вероятно, не так уж и неправ. Тем более, что цифр роста за текущий период мы ещё не знаем, и не будет ничего удивительного, если они окажутся не сильно выше показателей 2012 года. Для Макрона, и без того растерявшего популярность у избирателей, это может стать полной катастрофой, ведь в президентских республиках ответственность за слабые экономические показатели очень трудно переложить на правительство. Макрону бы сейчас впору на какие-нибудь американские санкции нарваться – говорят, лидерам более северных стран это помогает списать даже самые очевидные экономические провалы. Авось и Макрону поможет, почему нет?Экономика французских протестов весьма интересна и с другой стороны – со стороны рядового француза или, более конкретно, со стороны обычного «желтого жилета».Например, минимальная месячная зарплата во Франции при 35-часовой рабочей неделе после всех налоговых вычетов составляет 89 467 рублей. Но найти тех, кто работает именно за «минималку», во Франции довольно сложно, гораздо корректнее все-таки говорить о средней зарплате. А это уже 173 650 рублей «чистыми», то есть на руки после всех вычетов. И нам, наверное, при таких цифрах довольно сложно понять, почему же они там вообще протестуют. Ну, подумаешь, цены на топливо хотели слегка повысить. Разве это такая уж большая цена при таком-то изобилии?Но дело в том, что нам не следует слепо переносить озвученные цифры на нашу почву и закатывать глаза от восторга: во Франции высоки не только зарплаты, но и цены. Да, в России это были бы весьма серьезные деньги, на которые можно безбедно жить, да ещё и откладывать. Но вот вам для примера некоторые цены в пятой республике.Килограмм курицы в переводе на наши деньги стоит почти тысячу рублей. Если быть совсем точным – от 981 рубля. Килограмм хорошего сыра вроде пармезана — примерно 900 рублей. А кило помидоров – 226 рубликов. Чуть дешевле яблоки: 150 рублей. Литр молока – 75. Билет на метро в Париже – 150 рублей. Ланч в кафе или ресторане, даже в обеденное время и без алкоголя, тоже обойдется никак не меньше шестисот-семисот рублей. Добавьте к этому аренду квартиры (молодежь, наиболее активно участвующая в акциях, редко имеет свое личное жилье, а жить с родителями там как-то не принято), которая обойдется вам в Париже примерно в 50 000 рублей в месяц, оплату коммунальных услуг, мобильную связь, интернет и прочие обязательные траты, и у вас останется не так уж много денег.Нет, если продолжать сравнение, мы, конечно, все равно придем к выводу, что жить и работать во Франции все-таки выгоднее, чем в России. Работающий француз не живет впроголодь, не особенно отказывает себе в приличных продуктах питания, вине, способен арендовать жилье, встречаться с друзьями в ресторанах или спортбарах, да ещё и на путешествие за год накопит, чтобы прокатиться куда-нибудь на другой конец света. И нам пока о таком остается только мечтать.Но все-таки нужно понимать и то, что среднестатистический француз богачом себя вовсе не чувствует. А уж молодой француз, только недавно закончивший университет и начавший свою самостоятельную жизнь, и подавно. И повышение цен на топливо, за которым, как и везде, потянутся и другие цены, вряд ли могло быть воспринято французами спокойно. Тем более что цены на топливо росли с начала года, с января они уже увеличились на 7,5% (бензин) и 15% (дизтопливо). И запланированный правительством рост ещё и в 2019 году вполне закономерно вызвал взрыв негодования рядовых французов.А вот уже потом этот взрыв попробовали направить в нужное им русло некоторые зарубежные игроки. Причем до сих пор не совсем понятно, какие – весь мир ищет (и не находит) русский след, а мы без особого напряжения видим координацию протестов через соцсеть, контролируемую ЦРУ, и прочие «уши и хвосты» заокеанских манипуляторов.Но все-таки главный урок французских протестов не в том, что кто-то со стороны может дестабилизировать ситуацию даже во вполне благополучной стране. Куда важнее, во всяком случае, для России и её властей, понимание того, что не обязательно отнимать у людей действительно последнее, чтобы их терпение лопнуло, а гнев быстро достиг критической массы. Люди вообще не очень любят терять. А уж терять из-за чьей-то глупости, некомпетентности, вороватости они не любят ещё сильнее.А значит, не стоит бесконечно утешаться тем, что у нас пока лучше, чем на Украине. Да, это верно. Но у нас ощутимо хуже, чем во Франции, а уж в экономической и социальной сферах это совершенно бесспорно.А раз так, дорогие наши товарищи рулевые, вспомните известную песню группы «Чайф» и попробуйте иногда тихонечко напевать: «Не доводи до предела! До предела не доводи!»Авось, хоть это вас будет как-то отрезвлять…