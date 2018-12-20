Tatra OT-810: загримированный «Ганомаг»
Немецкий полугусеничный бронетранспортер Sonderkraftfahrzeug 251 (сокращенно SdKfz 251), больше известный у нас в стране по названию компании производителя «Ганомаг» (Hanomag), стал одним из символов Второй мировой войны и по количеству выпущенных экземпляров уступал только американскому бронетранспортеру M3. Всего с июня 1939 года по март 1945 года было выпущено более 15,5 тысячи таких боевых машин различных модификаций. Бронетранспортер получился удачным и не утратил актуальности и после завершения Второй мировой войны, на него обратили внимание чешские конструкторы и военные, которые в конце 1950-х годов разработали и приняли на вооружение бронетранспортер, при первом взгляде на который было понятно, какая машина вдохновляла его создателей. Речь идет о полугусеничном бронетранспортере Tatra OT-810.
OT-810 можно назвать загримированным «Ганомагом» во всех смыслах этого слова. Это сравнение не только подчеркивает общее внешнее сходство двух боевых машин, но и успешную кинокарьеру чехословацкого бронетранспортера. После войны, особенно после снятия с вооружения армии ЧССР, бронетранспортеры Tatra ОТ-810 очень часто появлялись в военных фильмах из-за своего внешнего сходства с бронетранспортером вермахта периода Второй мировой войны. Уже снятая с вооружения боевая машина успешно снимается в кино и сегодня, а также активно используется реконструкторами по всему миру. Последним фильмом, в котором снялись бронетранспортеры Tatra OT-810, является картина «Ильинский рубеж», съемки которой завершились в Подмосковье в ноябре 2018 года. Мировая премьера данной картины запланирована на май 2020 года и будет приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
После завершения Второй мировой войны Чехословакия была снова восстановлена как независимое государство. Практически сразу же был обозначен вопрос о том, чем вооружать армию страны. На первое время огромным подспорьем стало вооружение и арсенал немецкой армии. Чехословацкая армия получила на вооружение средние танки Pz. IV, противотанковые самоходные установки Hetzer, бронетранспортеры Sd.kfz. 251 и немецкие полугусеничные тягачи. Если не считать танков, вся остальная техника в годы войны производилась на заводах Чехословакии, поэтому каких-либо проблем с эксплуатацией и ремонтом данных боевых машин просто не было. По мере того, как Советский Союз вооружал ЧССР военной техникой собственного производства, танки и САУ, доставшиеся в наследство от гитлеровской Германии, списывались из армии, а грузовая техника заменялась на новые «Татры», но с бронетранспортерами вышла накладка. СССР производил недостаточное количество БТРов, для того чтобы свободно отправлять их еще и своим союзникам. Только появившиеся в стране БТР-40 и БТР-152 активно поставляли в Советскую Армию, в середине 1950 годов до насыщения советских частей подобной бронетехникой было еще достаточно далеко. Именно это стало причиной возобновления производства в Чехословакии серьезно модернизированного немецкого полугусеничного бронетранспортера.
Бронетранспортер Tatra OT-810 был глубоко модернизированной версией немецкого «Ганомага» и единственной в мире версией полугусеничного бронетранспортера, которая производилась после окончания Второй мировой войны. Разработанный в 1950-е годы бронетранспортер пошел в серийное производство в 1958 году и производился вплоть до 1963 года. За это время в Чехословакии успели выпустить около 1800 боевых машин – 1250 линейных бронетранспортеров, остальные – специальные машины на его базе. Производство БТР OT-810 осуществлялось на заводе «Подполянске строярне», расположенном в городе Детва (Словакия).
В годы войны немецкие полугусеничные бронетранспортеры Sd.Kfz.251 для нужд Вермахта производились, в том числе, и чешской компанией «Шкода» на предприятии в Пльзене. Уже после завершения войны на заводе «Tatra» в Копршивнице был создан новый бронетранспортер для нужд армии Чехословакии. Боевая машина, получившая обозначение OT-810, внешне сохранила сходство со своим немецким прародителем, заимствовав оригинальную компоновку бронетранспортера Sd.Kfz.251/1 Ausf.D. При этом машина была существенно видоизменена в плане некоторых конструкторских решений. Бронетранспортер получил новый дизельный двигатель воздушного охлаждения производства компании «Татра», полностью закрытый бронированный корпус и усовершенствованную ходовую часть.
Именно корпус подвергся существенной модернизации. Боевое отделение было расширено, в бортах и в створке кормовой двери были расположены бойницы для стрельбы из личного стрелкового оружия десанта, форма кормы была заимствована от варианта бронетранспортера Sd.Kfz.251/1 Ausf.C. Сверху появилась полноценная бронированная крыша, которая защищала десант не только от пуль и осколков на поле боя, но и от осадков в виде дождя и снега. В крыше корпуса также был оборудован люк, который мог использоваться командиром боевой машины. На нем была установлена турель для размещения 7,62-мм пулемета, первоначально это был vz.52, но позднее его сменил другой чешский пулемет vz.59. Бронирование корпуса не претерпело серьезных изменений, сами листы брони были расположены под рациональными углами наклона. Толщина лобовой брони не превышала 15 мм, по бортам корпуса – 8 мм. Если бронекорпус «Ганомага» в годы войны собирался посекционно при помощи болтов, то корпус чехословацкого бронетранспортера OT-810 был цельносварным.
Корпус нового бронетранспортера сваривался из листов бронированной стали на стальной массивной раме прямоугольной формы. Компоновка корпуса осталась неизменной и имела капотную схему. Двигатель располагался впереди. Под бронированным капотом бронетранспортера ОТ-810 разместился 8-цилиндровый V-образный дизельный двигатель воздушного охлаждения производства компании Татра. Это был двигатель модели Tatra Т-928-3 рабочим объемом почти 10 литров. При 2000 об/мин этот двигатель развивал максимальную мощность около 122 л.с. На серийных немецких «Ганомагах» ставились бензиновые двигатели «Майбах», мощность которых не превышала 100 л.с. Помимо двигателя на ОТ-810 была изменена и форма глушителя. Бензобак был расположен в полу.
Сразу за капотом располагалось отделение управления с местами командира боевой машины и механика-водителя. За ними находилось десантное отделение, которое никак не отделялось от отделения управления, и могло вместить до 10 полностью экипированных солдат. За дорогой и полем боя командир и мехвод машины наблюдали через смотровые окна, расположенные в лобовом листе, а также по бокам корпуса. Данные окна прикрывались специальными бронированными крышками со смотровыми щелями, а также пуленепробиваемыми триплексами. Внутри корпуса десантники располагались следующим образом: непосредственно за мехводом и командиром сидели два десантника, их места располагались по ходу движения машины, остальные 8 человек сидели вдоль бортов корпуса лицом друг к другу. Посадка и высадка десантников производилась либо через кормовые двери, либо через откидные створки и люк в крыше корпуса.
Управление бронетранспортером ОТ-810 осуществлялось с помощью рулевого колеса, имеющего такой же непривычный для современного водителя угол наклона, как и на немецком аналоге (руль наклонен вниз), а также рычагов, которые управляли бортовыми тормозными механизмами и позволяли механику-водителю подруливать гусеницами, что существенно улучшало маневренность БТР. Подвеска чехословацкого бронетранспортера имела полугусеничную компоновку, как и на немецком аналоге. Передние колеса имели рессорную подвеску (использовалась одна поперечная рессора) с гидравлическими амортизаторами. Колеса имели развитые грунтозацепы и были бескамерными, заполнялись пеной и были устойчивы к пулевым попаданиям. Задний движитель был гусеничным и сохранил шахматное расположение опорных катков. Такое расположение катков увеличивало живучесть машины и плавность хода, но серьезно ухудшало ремонтопригодность, особенно в полевых условиях. Наружный ряд состоял из трех катков, внутренний из четырех катков, а средний – из шести обрезиненных опорных катков большого диаметра, переднего ведущего и заднего направляющего колес. Опорные катки были штампованными, что облегчало процесс их производства. Подвеска гусеничной части – торсионная. Сами гусеницы также были изменены, с них убрали резиновые подушки и увеличили грунтозацепы.
Бронетранспортер Tatra OT-810 мог использоваться для транспортировки прицепов массой до трех тонн. Помимо этого часть БТРов была оборудована системой защиты от оружия массового поражения, на них устанавливалась специальная фильтровентиляционная установка – ФВУ. Наличие на борту ФВУ вело к уменьшению количества десантников, так как для размещения элементов фильтровентиляционной установки тратился значительный объем пространства, расположенного по правому борту десантного отделения бронемашины.
В таком виде чехословацкие бронетранспортеры активно эксплуатировались вплоть до середины 1960-х годов, когда им на смену начали поступать новые БТР ОТ-62 и ОТ-64. С середины 1960-х годов бронетранспортеры ОТ-810 стали передавать во вспомогательные подразделения или переделывать в противотанковые, вооруженные 82-мм безоткатным орудием. Также данная модель продолжала эксплуатироваться в качестве обычного тягача, в том числе для различных артиллерийских систем. В противотанковых соединения ОТ-810 оставались на вооружении до середины 1980-х годов. Тогда же в 1980-х годах ОТ-810 начали массово снимать с вооружения армии ЧССР, а в 1995 году последние из сохранившихся экземпляров были сняты с хранения.
На базе бронетранспортера OT-810 был создан также некий аналог истребителя танков. Данная боевая машина получила индекс OT-810D. Ходовая часть не претерпела никаких изменений, но боевое отделение было изменено, исчезла крыша. Благодаря этому здесь удалось разместить боевую рубку с бронированными щитами, откидывающимися в стороны, они защищали 82-мм безоткатную пушку М59А. В случае необходимости орудие можно было сравнительно легко снять с бронемашины и использовать в качестве обыкновенной буксируемой артиллерийской системы. Угол вертикального наведения пушки составлял от -13 до +25 градусов. Экипаж истребителя-танков OT-810D состоял из четырех человек: механика-водителя, командира, наводчика и заряжающего. При этом высота боевой машины с орудием и рубкой увеличивалась до 2,5 метров.
Интересно, что немецкий полугусеничный БТР Sd.Kfz.251 подарил жизнь не только послевоенному чехословацкому бронетранспортеру. Его дальним предком считался полугусеничный грузовой автомобиль фильм «Даймлер». Грузовик специально изготавливался в Германии для Португалии и оснащался резиновыми лентами, которые соединяли ведущие колеса с дополнительной парой направляющих колес. Подобная простая по конструкции гусеница позволяла автомобилю уверенно преодолевать участки мягкого грунта.
Тактико-технические характеристики Tatra OT-810:
Габаритные размеры: длина – 5,71 м, ширина – 2,19 м, высота – 2,10 м.
Бронирование – 8-15 мм.
Боевая масса – около 9 тонн.
Силовая установка – дизельный 8-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения TATRA T-928-3 мощностью 90 кВт (122 л.с.).
Максимальная скорость – до 60 км/ч.
Запас хода – 600 км.
Вместимость – 2 (экипаж) + 10 (десант).
Вооружение – 7,62-мм пулемет vz.59 или 82-мм безоткатное орудие M-59A.
Источники информации:
http://eragun.org/cheh/bronemashyny/ot-810.html
http://pobeda.poklonnayagora.ru/description/166.htm
http://www.vojenskatechnika.sk/ot810/ot810.htm
Материалы из открытых источников
OT-810 можно назвать загримированным «Ганомагом» во всех смыслах этого слова. Это сравнение не только подчеркивает общее внешнее сходство двух боевых машин, но и успешную кинокарьеру чехословацкого бронетранспортера. После войны, особенно после снятия с вооружения армии ЧССР, бронетранспортеры Tatra ОТ-810 очень часто появлялись в военных фильмах из-за своего внешнего сходства с бронетранспортером вермахта периода Второй мировой войны. Уже снятая с вооружения боевая машина успешно снимается в кино и сегодня, а также активно используется реконструкторами по всему миру. Последним фильмом, в котором снялись бронетранспортеры Tatra OT-810, является картина «Ильинский рубеж», съемки которой завершились в Подмосковье в ноябре 2018 года. Мировая премьера данной картины запланирована на май 2020 года и будет приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Tatra ОТ-810
После завершения Второй мировой войны Чехословакия была снова восстановлена как независимое государство. Практически сразу же был обозначен вопрос о том, чем вооружать армию страны. На первое время огромным подспорьем стало вооружение и арсенал немецкой армии. Чехословацкая армия получила на вооружение средние танки Pz. IV, противотанковые самоходные установки Hetzer, бронетранспортеры Sd.kfz. 251 и немецкие полугусеничные тягачи. Если не считать танков, вся остальная техника в годы войны производилась на заводах Чехословакии, поэтому каких-либо проблем с эксплуатацией и ремонтом данных боевых машин просто не было. По мере того, как Советский Союз вооружал ЧССР военной техникой собственного производства, танки и САУ, доставшиеся в наследство от гитлеровской Германии, списывались из армии, а грузовая техника заменялась на новые «Татры», но с бронетранспортерами вышла накладка. СССР производил недостаточное количество БТРов, для того чтобы свободно отправлять их еще и своим союзникам. Только появившиеся в стране БТР-40 и БТР-152 активно поставляли в Советскую Армию, в середине 1950 годов до насыщения советских частей подобной бронетехникой было еще достаточно далеко. Именно это стало причиной возобновления производства в Чехословакии серьезно модернизированного немецкого полугусеничного бронетранспортера.
Бронетранспортер Tatra OT-810 был глубоко модернизированной версией немецкого «Ганомага» и единственной в мире версией полугусеничного бронетранспортера, которая производилась после окончания Второй мировой войны. Разработанный в 1950-е годы бронетранспортер пошел в серийное производство в 1958 году и производился вплоть до 1963 года. За это время в Чехословакии успели выпустить около 1800 боевых машин – 1250 линейных бронетранспортеров, остальные – специальные машины на его базе. Производство БТР OT-810 осуществлялось на заводе «Подполянске строярне», расположенном в городе Детва (Словакия).
Tatra ОТ-810
В годы войны немецкие полугусеничные бронетранспортеры Sd.Kfz.251 для нужд Вермахта производились, в том числе, и чешской компанией «Шкода» на предприятии в Пльзене. Уже после завершения войны на заводе «Tatra» в Копршивнице был создан новый бронетранспортер для нужд армии Чехословакии. Боевая машина, получившая обозначение OT-810, внешне сохранила сходство со своим немецким прародителем, заимствовав оригинальную компоновку бронетранспортера Sd.Kfz.251/1 Ausf.D. При этом машина была существенно видоизменена в плане некоторых конструкторских решений. Бронетранспортер получил новый дизельный двигатель воздушного охлаждения производства компании «Татра», полностью закрытый бронированный корпус и усовершенствованную ходовую часть.
Именно корпус подвергся существенной модернизации. Боевое отделение было расширено, в бортах и в створке кормовой двери были расположены бойницы для стрельбы из личного стрелкового оружия десанта, форма кормы была заимствована от варианта бронетранспортера Sd.Kfz.251/1 Ausf.C. Сверху появилась полноценная бронированная крыша, которая защищала десант не только от пуль и осколков на поле боя, но и от осадков в виде дождя и снега. В крыше корпуса также был оборудован люк, который мог использоваться командиром боевой машины. На нем была установлена турель для размещения 7,62-мм пулемета, первоначально это был vz.52, но позднее его сменил другой чешский пулемет vz.59. Бронирование корпуса не претерпело серьезных изменений, сами листы брони были расположены под рациональными углами наклона. Толщина лобовой брони не превышала 15 мм, по бортам корпуса – 8 мм. Если бронекорпус «Ганомага» в годы войны собирался посекционно при помощи болтов, то корпус чехословацкого бронетранспортера OT-810 был цельносварным.
Корпус нового бронетранспортера сваривался из листов бронированной стали на стальной массивной раме прямоугольной формы. Компоновка корпуса осталась неизменной и имела капотную схему. Двигатель располагался впереди. Под бронированным капотом бронетранспортера ОТ-810 разместился 8-цилиндровый V-образный дизельный двигатель воздушного охлаждения производства компании Татра. Это был двигатель модели Tatra Т-928-3 рабочим объемом почти 10 литров. При 2000 об/мин этот двигатель развивал максимальную мощность около 122 л.с. На серийных немецких «Ганомагах» ставились бензиновые двигатели «Майбах», мощность которых не превышала 100 л.с. Помимо двигателя на ОТ-810 была изменена и форма глушителя. Бензобак был расположен в полу.
Вид на отделение управления ОТ-810
Сразу за капотом располагалось отделение управления с местами командира боевой машины и механика-водителя. За ними находилось десантное отделение, которое никак не отделялось от отделения управления, и могло вместить до 10 полностью экипированных солдат. За дорогой и полем боя командир и мехвод машины наблюдали через смотровые окна, расположенные в лобовом листе, а также по бокам корпуса. Данные окна прикрывались специальными бронированными крышками со смотровыми щелями, а также пуленепробиваемыми триплексами. Внутри корпуса десантники располагались следующим образом: непосредственно за мехводом и командиром сидели два десантника, их места располагались по ходу движения машины, остальные 8 человек сидели вдоль бортов корпуса лицом друг к другу. Посадка и высадка десантников производилась либо через кормовые двери, либо через откидные створки и люк в крыше корпуса.
Управление бронетранспортером ОТ-810 осуществлялось с помощью рулевого колеса, имеющего такой же непривычный для современного водителя угол наклона, как и на немецком аналоге (руль наклонен вниз), а также рычагов, которые управляли бортовыми тормозными механизмами и позволяли механику-водителю подруливать гусеницами, что существенно улучшало маневренность БТР. Подвеска чехословацкого бронетранспортера имела полугусеничную компоновку, как и на немецком аналоге. Передние колеса имели рессорную подвеску (использовалась одна поперечная рессора) с гидравлическими амортизаторами. Колеса имели развитые грунтозацепы и были бескамерными, заполнялись пеной и были устойчивы к пулевым попаданиям. Задний движитель был гусеничным и сохранил шахматное расположение опорных катков. Такое расположение катков увеличивало живучесть машины и плавность хода, но серьезно ухудшало ремонтопригодность, особенно в полевых условиях. Наружный ряд состоял из трех катков, внутренний из четырех катков, а средний – из шести обрезиненных опорных катков большого диаметра, переднего ведущего и заднего направляющего колес. Опорные катки были штампованными, что облегчало процесс их производства. Подвеска гусеничной части – торсионная. Сами гусеницы также были изменены, с них убрали резиновые подушки и увеличили грунтозацепы.
Бронетранспортер Tatra OT-810 мог использоваться для транспортировки прицепов массой до трех тонн. Помимо этого часть БТРов была оборудована системой защиты от оружия массового поражения, на них устанавливалась специальная фильтровентиляционная установка – ФВУ. Наличие на борту ФВУ вело к уменьшению количества десантников, так как для размещения элементов фильтровентиляционной установки тратился значительный объем пространства, расположенного по правому борту десантного отделения бронемашины.
Tatra ОТ-810
В таком виде чехословацкие бронетранспортеры активно эксплуатировались вплоть до середины 1960-х годов, когда им на смену начали поступать новые БТР ОТ-62 и ОТ-64. С середины 1960-х годов бронетранспортеры ОТ-810 стали передавать во вспомогательные подразделения или переделывать в противотанковые, вооруженные 82-мм безоткатным орудием. Также данная модель продолжала эксплуатироваться в качестве обычного тягача, в том числе для различных артиллерийских систем. В противотанковых соединения ОТ-810 оставались на вооружении до середины 1980-х годов. Тогда же в 1980-х годах ОТ-810 начали массово снимать с вооружения армии ЧССР, а в 1995 году последние из сохранившихся экземпляров были сняты с хранения.
На базе бронетранспортера OT-810 был создан также некий аналог истребителя танков. Данная боевая машина получила индекс OT-810D. Ходовая часть не претерпела никаких изменений, но боевое отделение было изменено, исчезла крыша. Благодаря этому здесь удалось разместить боевую рубку с бронированными щитами, откидывающимися в стороны, они защищали 82-мм безоткатную пушку М59А. В случае необходимости орудие можно было сравнительно легко снять с бронемашины и использовать в качестве обыкновенной буксируемой артиллерийской системы. Угол вертикального наведения пушки составлял от -13 до +25 градусов. Экипаж истребителя-танков OT-810D состоял из четырех человек: механика-водителя, командира, наводчика и заряжающего. При этом высота боевой машины с орудием и рубкой увеличивалась до 2,5 метров.
Интересно, что немецкий полугусеничный БТР Sd.Kfz.251 подарил жизнь не только послевоенному чехословацкому бронетранспортеру. Его дальним предком считался полугусеничный грузовой автомобиль фильм «Даймлер». Грузовик специально изготавливался в Германии для Португалии и оснащался резиновыми лентами, которые соединяли ведущие колеса с дополнительной парой направляющих колес. Подобная простая по конструкции гусеница позволяла автомобилю уверенно преодолевать участки мягкого грунта.
Тактико-технические характеристики Tatra OT-810:
Габаритные размеры: длина – 5,71 м, ширина – 2,19 м, высота – 2,10 м.
Бронирование – 8-15 мм.
Боевая масса – около 9 тонн.
Силовая установка – дизельный 8-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения TATRA T-928-3 мощностью 90 кВт (122 л.с.).
Максимальная скорость – до 60 км/ч.
Запас хода – 600 км.
Вместимость – 2 (экипаж) + 10 (десант).
Вооружение – 7,62-мм пулемет vz.59 или 82-мм безоткатное орудие M-59A.
Источники информации:
http://eragun.org/cheh/bronemashyny/ot-810.html
http://pobeda.poklonnayagora.ru/description/166.htm
http://www.vojenskatechnika.sk/ot810/ot810.htm
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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