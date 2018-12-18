66 против 19: ГА ООН поддержала проект антироссийской резолюции по Крыму

Размещение ВС РФ на Крымском полуострове является противоречащим территориальной целостности и суверенитету Украины.

Генеральная ассамблея ООН отметилась очередной антироссийской резолюцией, которую увязала с деятельностью РФ по защите собственных границ. Речь идёт о поддержке со стороны ГА ООН украинского проекта резолюции о так называемой «милитаризации» Крыма, а также Чёрного и Азовского морей.Нельзя сказать, что члены Организации Объединённых Наций поддержали украинский проект «в едином порыве». Основная часть участников голосования попросту предпочла воздержаться. Это 72 делегации. «За» проголосовали 66 государств-членов. «Против» высказались 19.Стоит добавить, что в проект предлагалось внести смягчающие поправки, связанные с учётом действий той же украинской стороны, осуществляющей провокации по вооружённому нарушению российских границ. Вносили их представители Сирии и Ирана. Но эти поправки были отклонены всё теми же 66 делегатами.В резолюции заявлено о росте военного присутствия РФ в акваториях Чёрного и Азовского морей. И даже строительство Крымского моста названо «способствующим милитаризации».Из проекта резолюции:Российская делегация отметила, что если в резолюции имеется такой пункт, то проект должен отметить и факт милитаризации самой Украины – в частности, размещение американских и канадских военнослужащих, что по определению нарушает украинский суверенитет. Но голосовавшие за украинский проект эту ремарку решили проигнорировать, ведь в противном случае «главное демократическое государство Земли» могло бы «сильно обидеться» на своих подконтрольных «союзников».По итогам голосования ГА ООН за такого рода итог поблагодарил президент Украины Порошенко.