66 против 19: ГА ООН поддержала проект антироссийской резолюции по Крыму
Генеральная ассамблея ООН отметилась очередной антироссийской резолюцией, которую увязала с деятельностью РФ по защите собственных границ. Речь идёт о поддержке со стороны ГА ООН украинского проекта резолюции о так называемой «милитаризации» Крыма, а также Чёрного и Азовского морей.
Нельзя сказать, что члены Организации Объединённых Наций поддержали украинский проект «в едином порыве». Основная часть участников голосования попросту предпочла воздержаться. Это 72 делегации. «За» проголосовали 66 государств-членов. «Против» высказались 19.
Стоит добавить, что в проект предлагалось внести смягчающие поправки, связанные с учётом действий той же украинской стороны, осуществляющей провокации по вооружённому нарушению российских границ. Вносили их представители Сирии и Ирана. Но эти поправки были отклонены всё теми же 66 делегатами.
В резолюции заявлено о росте военного присутствия РФ в акваториях Чёрного и Азовского морей. И даже строительство Крымского моста названо «способствующим милитаризации».
Из проекта резолюции:
Российская делегация отметила, что если в резолюции имеется такой пункт, то проект должен отметить и факт милитаризации самой Украины – в частности, размещение американских и канадских военнослужащих, что по определению нарушает украинский суверенитет. Но голосовавшие за украинский проект эту ремарку решили проигнорировать, ведь в противном случае «главное демократическое государство Земли» могло бы «сильно обидеться» на своих подконтрольных «союзников».
По итогам голосования ГА ООН за такого рода итог поблагодарил президент Украины Порошенко.
Нельзя сказать, что члены Организации Объединённых Наций поддержали украинский проект «в едином порыве». Основная часть участников голосования попросту предпочла воздержаться. Это 72 делегации. «За» проголосовали 66 государств-членов. «Против» высказались 19.
Стоит добавить, что в проект предлагалось внести смягчающие поправки, связанные с учётом действий той же украинской стороны, осуществляющей провокации по вооружённому нарушению российских границ. Вносили их представители Сирии и Ирана. Но эти поправки были отклонены всё теми же 66 делегатами.
В резолюции заявлено о росте военного присутствия РФ в акваториях Чёрного и Азовского морей. И даже строительство Крымского моста названо «способствующим милитаризации».
Из проекта резолюции:
Размещение ВС РФ на Крымском полуострове является противоречащим территориальной целостности и суверенитету Украины.
Российская делегация отметила, что если в резолюции имеется такой пункт, то проект должен отметить и факт милитаризации самой Украины – в частности, размещение американских и канадских военнослужащих, что по определению нарушает украинский суверенитет. Но голосовавшие за украинский проект эту ремарку решили проигнорировать, ведь в противном случае «главное демократическое государство Земли» могло бы «сильно обидеться» на своих подконтрольных «союзников».
По итогам голосования ГА ООН за такого рода итог поблагодарил президент Украины Порошенко.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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