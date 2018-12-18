Украинские журналисты напомнили Порошенко о его российских родственниках
Как сообщало «Военное обозрение», Пётр Порошенко выступил с поручением к главе СБУ по поводу проверки всех украинских госслужащих на предмет возможного наличия родственников в Российской Федерации. По словам Порошенко, в отношении таких чиновников необходимо применять меры, в том числе вплоть до увольнения с государственной службы.
Украинские СМИ отмечают, что в первую очередь такого рода меры СБУ должна применить в отношении самого автора инициативы, то есть Петра Алексеевича Порошенко. Издание Strana.ua напомнило, что у президента Украины есть российские родственники. Одним из таких является Юлия Порошенко – супруга старшего сына Петра Порошенко. Издание на своих страницах опубликовало скан-копию российского паспорта Юлии Порошенко, которая в девичестве имела фамилию Алиханова. Зарегистрирована Юлия Львовна в Санкт-Петербурге. Родственники супруги Алексея Порошенко проживают в Крыму.
Выпуск «Ясно. Понятно» с Олесей Медведевой:
От должности, по логике Порошенко, нужно отстранять и главу украинской дипломатии Павла Климкина, который женат на дочери генерал-майора в отставке Юрия Михайленко, награждённого медалью «За возвращение Крыма». Юрий Михайленко проживает в Крыму. Напомним, что сам Климкин родился в РСФСР - в городе Курск.
Украинские пользователи, комментируя эти сообщения о родственных связях членов семей первых лиц государства с гражданами РФ, не без иронии предложили внести Порошенко и Климкина в "чёрные" списки экстремистского сайта "Миротворец". Также люди задаются вопросом: когда Порошенко уволит сам себя?..
Украинские СМИ отмечают, что в первую очередь такого рода меры СБУ должна применить в отношении самого автора инициативы, то есть Петра Алексеевича Порошенко. Издание Strana.ua напомнило, что у президента Украины есть российские родственники. Одним из таких является Юлия Порошенко – супруга старшего сына Петра Порошенко. Издание на своих страницах опубликовало скан-копию российского паспорта Юлии Порошенко, которая в девичестве имела фамилию Алиханова. Зарегистрирована Юлия Львовна в Санкт-Петербурге. Родственники супруги Алексея Порошенко проживают в Крыму.
Выпуск «Ясно. Понятно» с Олесей Медведевой:
От должности, по логике Порошенко, нужно отстранять и главу украинской дипломатии Павла Климкина, который женат на дочери генерал-майора в отставке Юрия Михайленко, награждённого медалью «За возвращение Крыма». Юрий Михайленко проживает в Крыму. Напомним, что сам Климкин родился в РСФСР - в городе Курск.
Украинские пользователи, комментируя эти сообщения о родственных связях членов семей первых лиц государства с гражданами РФ, не без иронии предложили внести Порошенко и Климкина в "чёрные" списки экстремистского сайта "Миротворец". Также люди задаются вопросом: когда Порошенко уволит сам себя?..
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/Порошенко
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