В ВМС США назвали главных противников Америки

Китай и Россия стремятся пересмотреть нормы всей международной системы на более выгодных для себя условиях. В некоторых областях конкурентное преимущество США не просто сократилось на фоне их деятельности, а исчезло вообще.

На фоне множества банальностей в документе говорится о том, что Китай – наш противник. Ещё в 2007 году слова «Китай» в нашей стратегии не было вообще. Это говорит о том, что мы серьёзным образом отстали и теперь хотим догонять.

Американское военное командование представило обновлённую концепцию Стратегии национальной безопасности США. В концепции выделены несколько пунктов, которые обозначают «каркас» военной политики США в первую очередь в сфере ВМС.указываются страны, которые Вашингтоном воспринимаются как главные противники Америки. Сенсаций не произошло – главные противники остались прежними. Это Россия и Китай. Причём говорится об этом вполне открыто.Представивший концепцию адмирал Джон Ричардсон (командующий военно-морскими операциями) заявил:касается конкретных вопросов развития ВМС США. В частности, указывается не недопустимость инцидентов с гибелью военнослужащих и повреждением боевых кораблей, не участвующих в боевых операциях.В документе сообщается о необходимости реализации контрактов на строительство большого фрегата и беспилотного надводного корабля для американских военно-морских сил. Конкретизируются вопросы действия программы под названием «Воздушное доминирование нового поколения», которая должна быть реализована к 2030 году. В ней речь в первую очередь идёт о замене самолётов F/A-18 Super Hornet самолётами нового поколения.– военно-морское образование. Ранее в США заявили, что имеется существенная нехватка моряков-резервистов на случай масштабного военного конфликта. В этой связи предлагается проводить при военных учебных заведениях специализированную курсовую подготовку для резервистов, чтобы поддерживать их военно-морские навыки на должном уровне. Также сообщается о характере обучения морских офицеров в имеющихся учебных заведениях сегмента ВМС.– изменение логистики. Отмечено, что логистические основы должны быть подвергнуты изменению, так как они во многом перестали отвечать современным вызовам. Основная заявленная цель – флот должен действовать в по-настоящему глобальном масштабе.Профессор стратегии военно-морского колледжа ВМС США Джеймс Холмс, комментируя концепцию, заявил, что он сравнил её со стратегией 2007 года. По его словам, стратегия-2007 носила «мирный характер», предусматривала военную кооперацию с разными странами. Нынешняя ситуация, по его словам, «ошеломляет».Джеймс Холмс: