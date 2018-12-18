Глава района в Дагестане открыл памятник "турецким шахидам"
Продолжилась череда скандалов, связанных с установкой в России памятников, если можно так выразиться, неоднозначным персонам. На этот раз речь идёт о торжественной церемонии открытия монумента в Республике Дагестан. Монумент посвящён солдатам, присягавшим на верность Османской империи, которые принимали участие в боях на Кавказе во время Гражданской войны в России.
Республиканская газета «Ёлдаш» сообщает, что речь идёт об открытии 15 декабря 6-метрового памятника у подножья горы Тарки-тау в пригороде Махачкалы.
Из материала:
В материале заявлено, что монумент воздвигнут в честь тех, кто воевал с "войсками британского генерала Бичерахова, оккупировавшими Порт-Петровск в начале ноября 1918 года".
Сообщается, что в районе расположения монумента находится захоронение 69 турецких солдат, представлявших так называемую КИА – Кавказскую исламскую армию.
Из материала дагестанского издания:
Одним из ораторов на церемонии открытия памятника стал и глава Карабудахкентского района Республики Дагестан Ахмед Гаджиев, выразивший благодарность всем дагестанцам, «принявшим участие в строительстве памятника турецким шахидам». Это прямая цитата муниципального чиновника.
После Гаджиев добавил:
Коротко о личности Лазаря Бичерахова. Он белый офицер. В 1918 году возглавил отряд численностью около 10 тысяч штыков, сформированный на территории Персии под покровительством Британии. На Кавказе вступил в контакт с большевиками, вместе с которыми противостоял той самой Кавказской исламской армии, представленной солдатами турецкой армии и частично местными жителями. В июле 1918 года Бичерахов, совместные действия которого с РККА были недолгими, взял Порт-Петровск (Махачкалу) и Дербент и объявил себя главой сформированного Кавказско-Каспийского союза. В ноябре 1918 года Британия (на фоне окончания Первой мировой войны) прекратила финансирование отрядов генерала (называвшего себя республиканцем) Бичерахова, после чего тот отступил в Баку, а затем перебрался на ПМЖ в Британию.
Крайне неоднозначно историками оценивается как личность Лазаря Бичерахова, так и действия тех, кто ему противостоял на Кавказе в годы Гражданской войны в России. На таком фоне сама установка памятника представителям турецкой армии, которая осуществляла интервенцию, выглядит крайне странным событием, как странной выглядит и сама инициатива по созданию столь неоднозначных памятников на российской территории.
Республиканская газета «Ёлдаш» сообщает, что речь идёт об открытии 15 декабря 6-метрового памятника у подножья горы Тарки-тау в пригороде Махачкалы.
Из материала:
Открыт памятник турецким воинам, павшим в 1918 году в боях за освобождение Анжикалы (Порт-Петровска).
В материале заявлено, что монумент воздвигнут в честь тех, кто воевал с "войсками британского генерала Бичерахова, оккупировавшими Порт-Петровск в начале ноября 1918 года".
Сообщается, что в районе расположения монумента находится захоронение 69 турецких солдат, представлявших так называемую КИА – Кавказскую исламскую армию.
Из материала дагестанского издания:
Всего же в этих боях в Дагестане смертью храбрых погибли 118, ранения получили 328 солдат и офицеров турецкой армии.
Одним из ораторов на церемонии открытия памятника стал и глава Карабудахкентского района Республики Дагестан Ахмед Гаджиев, выразивший благодарность всем дагестанцам, «принявшим участие в строительстве памятника турецким шахидам». Это прямая цитата муниципального чиновника.
После Гаджиев добавил:
За кого, за что они воевали, это другой вопрос.
Коротко о личности Лазаря Бичерахова. Он белый офицер. В 1918 году возглавил отряд численностью около 10 тысяч штыков, сформированный на территории Персии под покровительством Британии. На Кавказе вступил в контакт с большевиками, вместе с которыми противостоял той самой Кавказской исламской армии, представленной солдатами турецкой армии и частично местными жителями. В июле 1918 года Бичерахов, совместные действия которого с РККА были недолгими, взял Порт-Петровск (Махачкалу) и Дербент и объявил себя главой сформированного Кавказско-Каспийского союза. В ноябре 1918 года Британия (на фоне окончания Первой мировой войны) прекратила финансирование отрядов генерала (называвшего себя республиканцем) Бичерахова, после чего тот отступил в Баку, а затем перебрался на ПМЖ в Британию.
Крайне неоднозначно историками оценивается как личность Лазаря Бичерахова, так и действия тех, кто ему противостоял на Кавказе в годы Гражданской войны в России. На таком фоне сама установка памятника представителям турецкой армии, которая осуществляла интервенцию, выглядит крайне странным событием, как странной выглядит и сама инициатива по созданию столь неоднозначных памятников на российской территории.
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