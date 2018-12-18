Глава района в Дагестане открыл памятник "турецким шахидам"

Открыт памятник турецким воинам, павшим в 1918 году в боях за освобождение Анжикалы (Порт-Петровска).

Всего же в этих боях в Дагестане смертью храбрых погибли 118, ранения получили 328 солдат и офицеров турецкой армии.

За кого, за что они воевали, это другой вопрос.