Сюрпризы от российской экономики
Американское агентство Bloomberg опубликовало рейтинг развивающихся стран и поставило Россию на второе место после Малайзии. В тройку лидеров попал также Китай, который следует за нашей страной. Отрыв, по версии Bloomberg, большой.
Согласно этому исследованию, России удалось подняться на пять пунктов вверх, что для многих стало полной неожиданностью.
При составлении рейтинга были взяты в расчёт такие факторы, как рост валового внутреннего продукта, прогнозы экономического роста, кредитные рейтинги, состояние рынков акций и облигаций.
Проанализировав темпы российского экономического роста, составители рейтинга фактически признали, что введение и продление санкций со стороны США и Евросоюза не мешает развитию нашей страны. Их главная цель – обрушить экономику России – так и не была достигнута.
Россия продолжает оставаться страной, у которой низкий внешний долг и растущие золотые запасы. Это даёт возможность расплатиться с любыми долгами, не прибегая к внешним заимствованиям.
Однако это вовсе не означает, что в нашей экономике всё безоблачно. Это говорит о том, что Россия способна и дальше успешно развиваться при отсутствии каких-либо внешних шоков.
Очевидно, что снятие санкций против нашей страны лишь ускорит её экономический рост. Именно поэтому в ближайшем будущем санкции никто отменять не будет.
Согласно этому исследованию, России удалось подняться на пять пунктов вверх, что для многих стало полной неожиданностью.
При составлении рейтинга были взяты в расчёт такие факторы, как рост валового внутреннего продукта, прогнозы экономического роста, кредитные рейтинги, состояние рынков акций и облигаций.
Проанализировав темпы российского экономического роста, составители рейтинга фактически признали, что введение и продление санкций со стороны США и Евросоюза не мешает развитию нашей страны. Их главная цель – обрушить экономику России – так и не была достигнута.
Россия продолжает оставаться страной, у которой низкий внешний долг и растущие золотые запасы. Это даёт возможность расплатиться с любыми долгами, не прибегая к внешним заимствованиям.
Однако это вовсе не означает, что в нашей экономике всё безоблачно. Это говорит о том, что Россия способна и дальше успешно развиваться при отсутствии каких-либо внешних шоков.
Очевидно, что снятие санкций против нашей страны лишь ускорит её экономический рост. Именно поэтому в ближайшем будущем санкции никто отменять не будет.
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