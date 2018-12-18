Эксперты задаются вопросом: Признает ли РФ ЛДНР в ответ на создание ВС Косово?

США подтверждают свою поддержку постепенному, прозрачному переходу к профессиональным, многонациональным, взаимодействующим с НАТО силам, которые служат всем общинам Косово и представляют их.

Стало вполне очевидно, что инициатива Приштины по созданию косовской армии на самом деле является инициативой главных идеологов косовского (албанского) сепаратизма, находящихся за океаном. В ходе экстренного заседания Совбеза ООН по косовскому вопросу политкоординатор американского постпредства в организации (его имя Родни Хантер) заявил о поддержке идеи по созданию полноценных косовских вооружённых сил.По его словам, «у независимого Косово есть право на наличие собственной полноценной армии».Родни Хантера цитирует ТАСС Напомним, что накануне «президент» Косово Хашим Тачи заявил, что «выделит» 5-процентную квоту для этнических сербов в составе косовской армии.Сама инициатива о создании армии Косово противоречит ооновской резолюции 1244 от 10 июня 1999 года, однако представитель США заявил, что никакого противоречия не видит.Эксперты отмечают, что если Косово создаст свою армию, нарушив резолюцию Совбеза ООН, то это может привести к новому вооружённому конфликту на Балканах.Также добавляется, что Россия не оставит без внимания этот шаг США. В чём может заключаться российский ответ? По одной из экспертных версий, на фоне всех складывающихся событий с провокационными действиями Вашингтона Россия может пойти на признание независимости народных республик Донбасса с одновременной поддержкой в формировании полноценных государственных структур в этих республиках (включая армейские). Но пока это лишь экспертное мнение, которое по ряду причин может не иметь ничего общего с тем, что под ответом подразумевают власти России. Если какой-либо ответ вообще будет.Напомним, что ранее в Москве дали понять, что Россия не может быть "большей Сербией, чем сама Сербия".Накануне президент Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совбеза РФ по ситуации на Балканах и на Украине.