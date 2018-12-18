Эксперты: удорожание топлива приведет к росту цен на продукты
Эксперты Ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили премьер-министра Дмитрия Медведева о последствиях ужесточения условий по покупке топлива корпоративными клиентами у нефтяных компаний, пишет Коммерсантъ.
По данным специалистов, в ноябре из-за ужесточения корпоративных программ расходы профессиональных автоперевозчиков выросли в среднем на 30%. Транспортные компании не смогут удержать цены при таком росте себестоимости. В результате цена их услуг может вырасти минимум на 10%.
О том, что нефтяники начали ужесточать условия работы с корпоративными клиентами после заморозки розничных цен на топливо, сообщалось еще в начале ноября. Они начали вводить для транспортников сервисные сборы, отменять скидки. Ситуацию усугубляет отмена с 2019 года льготы к транспортному налогу для плательщиков системы «Платон» и увеличение НДС.
По данным источников газеты, транспортные компании уже начали предупреждать партнеров о грядущем повышении цен. Они отмечают, что повышение цен на топливо особенно скажется в сегменте производства товаров, где выше доля автомобильной логистики. Отпускные цены на продукты могут вырасти от одного до восьми процентов в зависимости от категорий. Быстрее всего отреагирует сегмент скоропортящихся товаров.
Как отметил источник в нефтяной отрасли, нефтяные компании «не могут бесконечно заниматься альтруизмом», к которому их обязывает заморозка розничных цен.
По мнению экспертов, снижение либо отмена скидок на топливо для корпоративных клиентов связано в первую очередь со снижением доходности розничного бизнеса. Кроме того, нефтяники страхуют себя от убытков, которые, возможно, появятся в связи с повышением с 1 января акцизов.
Компромиссом в этом вопросе может стать хотя бы частичное возвращение скидок на топливо для крупнейших автотранспортных компаний.
По данным специалистов, в ноябре из-за ужесточения корпоративных программ расходы профессиональных автоперевозчиков выросли в среднем на 30%. Транспортные компании не смогут удержать цены при таком росте себестоимости. В результате цена их услуг может вырасти минимум на 10%.
О том, что нефтяники начали ужесточать условия работы с корпоративными клиентами после заморозки розничных цен на топливо, сообщалось еще в начале ноября. Они начали вводить для транспортников сервисные сборы, отменять скидки. Ситуацию усугубляет отмена с 2019 года льготы к транспортному налогу для плательщиков системы «Платон» и увеличение НДС.
По данным источников газеты, транспортные компании уже начали предупреждать партнеров о грядущем повышении цен. Они отмечают, что повышение цен на топливо особенно скажется в сегменте производства товаров, где выше доля автомобильной логистики. Отпускные цены на продукты могут вырасти от одного до восьми процентов в зависимости от категорий. Быстрее всего отреагирует сегмент скоропортящихся товаров.
Как отметил источник в нефтяной отрасли, нефтяные компании «не могут бесконечно заниматься альтруизмом», к которому их обязывает заморозка розничных цен.
По мнению экспертов, снижение либо отмена скидок на топливо для корпоративных клиентов связано в первую очередь со снижением доходности розничного бизнеса. Кроме того, нефтяники страхуют себя от убытков, которые, возможно, появятся в связи с повышением с 1 января акцизов.
Компромиссом в этом вопросе может стать хотя бы частичное возвращение скидок на топливо для крупнейших автотранспортных компаний.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter