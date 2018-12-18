США: Мы не стремимся избавиться от Асада

Мы хотим видеть принципиально иную политическую систему в Сирии, но я не говорю о смене режима как такового. Мы не пытаемся избавиться от Асада.

Специальный представитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о том, что Вашингтон не стремится избавиться от президента Башара Асада. При этом Джеффри добавил, что США не собираются инвестировать в Сирийскую Арабскую Республики до тех пор, пока там «кардинальным образом не сменится режим».Джеффри заявляет, что Асад должен пойти на уступки и договориться с оппозицией о всеобъемлющем урегулировании.Американского дипломата цитирует SkyNews Arabia Все эти заявления можно было бы воспринимать всерьёз, если бы не череда «но». Много ли США инвестировали в экономику Ливии после вторжения туда натовских сил и насильственной смены власти? А как обстоят дела с гарантиями Виктору Януковичу от американских ставленников в Европе, когда того убедили пойти на «уступки и договориться с оппозицией о всеобъемлющем урегулировании»?По словам Джеффри, США подсчитали, какая сумма потребуется для восстановления Сирии. Это до 400 млрд долларов. После этого американский спецпредставитель по Сирии повторил, что «Запад не станет финансировать восстановление Сирии, пока Дамаск не найдёт приемлемое политическое решение и не изменит свои методы».Тот же чиновник США заявил, что у Вашингтона вызывает беспокойство присутствие в Сирии иранских войск и проиранских вооружённых формирований. Джеффри добавил, что аналогичную обеспокоенность выражает и Израиль.