Головной катер связи проекта 1388НЗ вошёл в состав Балтийского флота

Соединение надводных кораблей охраны водного района Балтийского флота пополнилось катером связи, построенном на "Сокольской судоверфи". Торжественная церемония поднятия Андреевского флага прошла на новейшем катере связи проекта 1388НЗ "Баклан" КСВ-2168, сообщили в пресс-службе флота.Катер модифицированного проекта 1388НЗ является головным в серии из трех катеров, которые должны быть построены в интересах Министерства обороны АО "Сокольская судоверфь". Главной задачей официально считается использование катера, как выносного пункта управления командующего флотом на учениях, для чего он оборудован современными системами связи и коммуникации. Кроме этого катер решает специальные задачи по обеспечению связи, а также для доставки офицеров командного и инспекторского состава на корабли. Вмещает 24 человека "переменного состава", может автономно работать в течение 10 суток, дальность плавания составляет 1 тысячу миль.Катер КС-2168 спущен на воду в октябре 2017 года и после достройки в августе 2018 года отбуксирован в Петербург, где проходил испытания в акватории Балтийского моря. Строительство двух других катеров, "фактически не осуществляется". Проекты 1388Н/Н3 являются модификацией серии торпедоловов (пр.1388, шифр «Баклан»), строившихся до 1990-х годов.Основные характеристики катера:длина наибольшая, – 66,9 м;Ширина наибольшая – 11,0 м;Высота борта на миделе – 5,0 м;Осадка на миделе по КВЛ (расчетная) – 3,0 м;Автономность – 10 сут;Дальность плавания – 1000 миль.