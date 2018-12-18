В США признали неспособность противостоять российскому «гиперзвуку»
У США не хватает средств защиты, необходимых для противостояния новейшим типам гиперзвуковых вооружений России и Китая, сообщает Fox News со ссылкой на доклад Счетной палаты.
При этом автор отмечает, что Пентагон пытается исправить ситуацию. Так, в апреле текущего года военное ведомство объявило о заключенном с Lockheed Martin контракте на разработку «обычного гиперзвукового оружия». Стоимость сделки составила $928 млн. Позднее был подписан еще один подобный контракт на сумму $480 млн. Правда, пока речь идет лишь о прототипе.
Это не первое признание государственных органов США в неспособности противостоять новейшим вооружениям России и Китая.
В конце марта высокопоставленный чиновник Пентагона заявил на слушаниях в Сенате, что Москва и Пекин «агрессивно разрабатывают гиперзвуковые средства», и что у США пока «нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия». По словам генерала, американцам приходится надеяться лишь на «ядерную триаду» США, которая сдерживает потенциального противника.
Напомним, в начале марта Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию рассказал о новых видах вооружений, разрабатываемых в России, направленных, в том числе на преодоление ПРО. В числе новейших систем президент назвал ракету «Авангард», способную развивать скорость, превышающую 20 Мах.
Россия и Китай намеренно разрабатывают гиперзвуковое оружие, так как его скорость, высота и маневренность позволяет преодолеть большинство систем ПРО в мире. Также оно может быть использовано для улучшения как обычных, так и ядерных вооружений дальнего действия. На сегодняшний день никаких контрмер не существует,приводит издание выдержку из доклада.
При этом автор отмечает, что Пентагон пытается исправить ситуацию. Так, в апреле текущего года военное ведомство объявило о заключенном с Lockheed Martin контракте на разработку «обычного гиперзвукового оружия». Стоимость сделки составила $928 млн. Позднее был подписан еще один подобный контракт на сумму $480 млн. Правда, пока речь идет лишь о прототипе.
Это не первое признание государственных органов США в неспособности противостоять новейшим вооружениям России и Китая.
В конце марта высокопоставленный чиновник Пентагона заявил на слушаниях в Сенате, что Москва и Пекин «агрессивно разрабатывают гиперзвуковые средства», и что у США пока «нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия». По словам генерала, американцам приходится надеяться лишь на «ядерную триаду» США, которая сдерживает потенциального противника.
Напомним, в начале марта Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию рассказал о новых видах вооружений, разрабатываемых в России, направленных, в том числе на преодоление ПРО. В числе новейших систем президент назвал ракету «Авангард», способную развивать скорость, превышающую 20 Мах.
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