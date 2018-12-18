ВВС Польши пополняются итальянскими учебно-боевыми самолетами M-346

Министерство национальной обороны Польши заключило с итальянской компанией Leonardo новый контракт на поставку дополнительных четырех реактивных учебно-боевых самолетов Leonardo M-346, сообщает блог bmpd.По данным издания, в марте этого года польское военное ведомство подписало первый контракт с итальянской компанией на поставку ВВС Польши еще четырех учебно-боевых самолетов М-346, к уже ранее полученным восьми таким же. Контракт стоимостью 115 млн. долларов предусматривал поставку самолетов к октябрю 2020 года, с опционом на поставку еще четырех. Новым соглашением польское Минобороны перевело опцион в твердый контракт стоимостью 130 млн. долларов с поставкой самолетов в 2022 году. Этим же контрактом предусмотрено доведение 12 остальных польских самолетов М-346 до так называемого уровня NATO STANAG 4193 Edition 3 IFF standard, являющегося разработанной Leonardo последней версией бортового оборудования и программного обеспечения М-346.Всего же на сегодняшний день в составе ВВС Польши находятся восемь самолетов М-346 (польское название Bielik), которые входят в состав 4-го учебного авиационного крыла (4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego) на 41-й авиационной базе в Демблине.Всего на данный момент итальянская компания Leonardo поставила в различные страны 68 серийных самолетов М-346. Учебно-боевые самолеты используются в ВВС Италии, Сингапура, Израиля и Польши.