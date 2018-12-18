В рабочий полдень: Сытин считает Донбасс "раковой опухолью"
В рубрике «В рабочий полдень» представляем очередную подборку обративших на себя внимание заявлений и событий. Традиционно публикуем тройку лидеров, и начинаем с третьего места, на котором расположился американский толковый словарь Merriam-Webster.
В словаре выбиралось «слово года». И, по мнению составителей, этим словом по итогам 2018-го становится слово "justice" («правосудие», «законность»). Учитывая, что США активно продолжают практику захвата людей в разных странах мира, бросают за решётку по надуманным обвинениям, не закрывают тюрьму в Гуантанамо, где арестованные годами содержатся без суда и следствия, это слово стоило бы почаще применительно к самим себе повторять представителям американских властей. Один из недавних эпизодов – откровенное давление на арестованную гражданку России Марию Бутину. Под прессингом американских спецслужб Мария была вынуждена фактически оговорить себя, признав «один из эпизодов своей вины» по якобы вмешательству в выборы.
На втором месте – те 129 государств мира, которые утвердили проект российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Знаете, кто выступил против? Несложно догадаться. Это Украина и Соединённые Штаты Америки.
В резолюции говорится о том, что Генассамблея ООН выражает глубокую озабоченность по поводу любой формы героизации нацистского движения, неонацизма, бывших представителей подразделений «ваффен-СС». 54 делегации не определились со своей позицией и проголосовали против. Представители США свой очередной отказ подержать резолюцию объяснили так: «Необходимо в тот же проект вносить пункт об осуждении героизации коммунизма».
А пункт об осуждении американского империализма под шапкой исключительности внести не нужно?
На первом месте (в данном случае по уровню, скорее, неадекватности) – политолог Александр Сытин.
Будучи приглашённым на программу «60 минут», Сытин заявил, что необходимо как можно быстрее избавиться от такой «раковой опухоли» как Донбасс. По его словам, если нужно, он сам «пойдёт в АТО». Когда Сытина спросили, а как же поступить с жителями Донбасса, политолог заявил, что им нужно открыть коридор в Россию. Заявления о «раковой опухоли» и готовности «пойти в АТО» вызвали шквал эмоций в студии программы на ТК «Россия-1». Оппоненты Сытина высказали всё, что он нём после этого думают.
В словаре выбиралось «слово года». И, по мнению составителей, этим словом по итогам 2018-го становится слово "justice" («правосудие», «законность»). Учитывая, что США активно продолжают практику захвата людей в разных странах мира, бросают за решётку по надуманным обвинениям, не закрывают тюрьму в Гуантанамо, где арестованные годами содержатся без суда и следствия, это слово стоило бы почаще применительно к самим себе повторять представителям американских властей. Один из недавних эпизодов – откровенное давление на арестованную гражданку России Марию Бутину. Под прессингом американских спецслужб Мария была вынуждена фактически оговорить себя, признав «один из эпизодов своей вины» по якобы вмешательству в выборы.
На втором месте – те 129 государств мира, которые утвердили проект российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Знаете, кто выступил против? Несложно догадаться. Это Украина и Соединённые Штаты Америки.
В резолюции говорится о том, что Генассамблея ООН выражает глубокую озабоченность по поводу любой формы героизации нацистского движения, неонацизма, бывших представителей подразделений «ваффен-СС». 54 делегации не определились со своей позицией и проголосовали против. Представители США свой очередной отказ подержать резолюцию объяснили так: «Необходимо в тот же проект вносить пункт об осуждении героизации коммунизма».
А пункт об осуждении американского империализма под шапкой исключительности внести не нужно?
На первом месте (в данном случае по уровню, скорее, неадекватности) – политолог Александр Сытин.
Будучи приглашённым на программу «60 минут», Сытин заявил, что необходимо как можно быстрее избавиться от такой «раковой опухоли» как Донбасс. По его словам, если нужно, он сам «пойдёт в АТО». Когда Сытина спросили, а как же поступить с жителями Донбасса, политолог заявил, что им нужно открыть коридор в Россию. Заявления о «раковой опухоли» и готовности «пойти в АТО» вызвали шквал эмоций в студии программы на ТК «Россия-1». Оппоненты Сытина высказали всё, что он нём после этого думают.
- Использованы фотографии:
- Российский миротворец
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