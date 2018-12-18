В рабочий полдень: Сытин считает Донбасс "раковой опухолью"

В рубрике «В рабочий полдень» представляем очередную подборку обративших на себя внимание заявлений и событий. Традиционно публикуем тройку лидеров, и начинаем с, на котором расположился американский толковый словарь Merriam-Webster.В словаре выбиралось «слово года». И, по мнению составителей, этим словом по итогам 2018-го становится слово(«правосудие», «законность»). Учитывая, что США активно продолжают практику захвата людей в разных странах мира, бросают за решётку по надуманным обвинениям, не закрывают тюрьму в Гуантанамо, где арестованные годами содержатся без суда и следствия, это слово стоило бы почаще применительно к самим себе повторять представителям американских властей. Один из недавних эпизодов – откровенное давление на арестованную гражданку России Марию Бутину. Под прессингом американских спецслужб Мария была вынуждена фактически оговорить себя, признав «один из эпизодов своей вины» по якобы вмешательству в выборы.На– те 129 государств мира, которые утвердили проект российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Знаете, кто выступил против? Несложно догадаться. Это Украина и Соединённые Штаты Америки.В резолюции говорится о том, что Генассамблея ООН выражает глубокую озабоченность по поводу любой формы героизации нацистского движения, неонацизма, бывших представителей подразделений «ваффен-СС». 54 делегации не определились со своей позицией и проголосовали против. Представители США свой очередной отказ подержать резолюцию объяснили так: «Необходимо в тот же проект вносить пункт об осуждении героизации коммунизма».А пункт об осуждении американского империализма под шапкой исключительности внести не нужно?На(в данном случае по уровню, скорее,) – политолог Александр Сытин.Будучи приглашённым на программу «60 минут», Сытин заявил, что необходимо как можно быстрее избавиться от такой «раковой опухоли» как Донбасс. По его словам, если нужно, он сам «пойдёт в АТО». Когда Сытина спросили, а как же поступить с жителями Донбасса, политолог заявил, что им нужно открыть коридор в Россию. Заявления о «раковой опухоли» и готовности «пойти в АТО» вызвали шквал эмоций в студии программы на ТК «Россия-1». Оппоненты Сытина высказали всё, что он нём после этого думают.