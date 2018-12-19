Записки Колорадского Таракана. Странный я в странной России

Здравствуйте, все-все-все, здравствуйте, как всегда, назло и вопреки. Как я и обещал, я снова прокатился до вас, и, так как смог уделить этому больше времени, чем в прошлый раз, то, в соответствии с данными ранее обещаниями, я вам в подробностях и не стесняясь расскажу о своих дорожных впечатлениях.Сделал для себя открытие. Такая вроде бы полезная штука, как «бла-бла-кар», каркнулся окончательно и бесповоротно. Напрочь. Остался только «бла», а точнее, совсем и не «бла», а думаю, вы поняли, что.Если бы не помощь друзей, знакомые которых ехали в Россию, учитывая не совсем хорошее (полное оно, билетов нет в сторону Харькова) положение с билетами на железной дороге…Да, кстати, о «Укрзализныце» отдельно хочу сказать. Тут говорили некоторые в статьях, что у нас поезда пустые ходят. Может быть, что и так. Где бы их только найти, эти пустые поезда? Я соглашусь, что из Москвы в сторону Кишинева или Кривого Рога он может и пустым уйти. Зато тут набьют по полной программе. Вагонов не прибавляется, составов все меньше, а народ все еще желает перемещаться.Пока, конечно, не так, но мы уверенно движемся в этом направлении.И вот так вышло, что до Харькова мне доехать было сложно, и решил я рискнуть этим «каром». Ага, рискнул. Все, что пишут в интернете, – наглое вранье. Никто никого за 30-40-50 гривен никуда не везет. Чтобы доехать от Киева до Белгорода или до перехода, все разговоры «фейс ту морда» начинаются от 450-500 гривен.Ну, «нолик» забывает народ дописывать. А потому так хочется наколотить — что по фейсу, что по наглой барыжной морде.Харьков уже проще, но там автобусы и маршрутки немного сбивают цены, 180-200 гривен дерут. Ой, берут, в смысле.Но нашлись вполне себе приличные организмы, с которыми я пересек границу в ночь на 14 декабря.Что можно сказать о положении на границе в стране, где объявлено ВП? А ничего. Полное впечатление, что приказы до пограничников еще не дошли. Прошли мы все, как каравеллы по зеленым волнам, никто нас не напрягал и не беспокоил.Ну а на российской стороне вообще все просто. Настолько, что уже на второй минуте понимаешь, что эти ничего не боятся. Ни меня с моей хорошо спрятанной колбасой, ни военного положения на территории соседа.А я еще и вышиванку с собой тащил… Короче, полный комплект. Да вот никого не заинтересовали ни я, ни груз. В общем, не военное положение, а полная фигня какая-то получается.Мой первый визит, скажем так, оставил меня почти равнодушным. Слишком мало по времени, слишком много эмоций. А вот теперь можно было и подумать над увиденным. И посмотреть. Хотя признаюсь, меня от этих самых эмоций сразу после Белгорода сморило, и проснулся я уже в Воронеже.Вообще, просыпаться в абсолютно незнакомом городе – это не самое лучшее дело. Да и к тому же немного не там, где планировал. Вообще, меня просто забыли разбудить попутчики, я себя слишком тихо вел. Так что оказался я в центре этого самого города со всеми вытекающими.Вообще, представляете ощущения? Город, расположенный довольно далеко от границы. В пограничной карте у меня проставлен адрес, но как бы я понимаю, что довольно далеко от него нахожусь. Украинского посольства нет. Парашюта нет (и слава богу). Правда, и желания кричать «Слава Украине!» тоже нет. В общем, нервозно так.Знаете, вот честно — не ожидал. Такой офис... Нет, ну понятно, что у вас "Единая Россия" — это все, но не настолько же... Скромнее надо быть, как по мне.Начал пытаться позвонить. А вайбер не отвечает, мой встречающий как бы и не ждет еще. А со звонком вообще не получилось, мой «Киевстар» почему-то не переключился на ваш «Вымпелком», и все. Понятно, что козни «Вымпелкома», но у вас это нормально, не правда ли?Кстати, местные таксисты – само дружелюбие. Телефон дали, готовы были даже отвезти куда скажу, недорого, с оплатой там… где рубли будут. Нет, ну, вообще-то, могли бы и гривны взять. Свеженарисованные, красивые. Остановило поток дружелюбия в 7 утра даже не столько то, что я не знал, где это «там», а прибытие встречающей стороны.Нет, вот сразу видно, что не Украина. Прямо невооруженным взглядом, даже таксисты сказали, что с такой рожей не друзей встречают, а…Ну, в общем, объяснил я, что с билетами засада вышла, и вот я слегка пораньше прибыл. Ну всего-то на день, что так орать?А дальше, позавтракав, ибо завтрак – это основа дня, и хоть я днем не работаю (у себя), тем не менее, организму надо этих… калориев. Иначе, гаденыш, не хочет функционировать, даже несмотря на ВП.Я даже больше скажу, на территории страны-агрессора ему еды в два раза больше надо было. Видимо, сработала какая-то заложенная в глубине меня программа, направленная на истребление съедобных материальных ценностей потенциального противника.Ну я патриотично так расстарался.В общем, мы сперва пошатались по центру Воронежа, а потом отправились по окраинам. Потому что именно там обитали мои встречающие. Нам просто надо было поработать, потому как меня обучали премудростям съемки и заодно немного поменяли съемочную технику, за что отдельное всем спасибо.Что вот с первого взгляда можно сказать про Воронеж? А он вполне может олицетворять собой всю Россию. В смысле, нелогичный до безобразия. Вот идешь по центру, дома такие старинные, ухоженные, ну конфетки просто. И вдруг фигак – этакое не пойми что современной постройки.Да, со вкусом и логикой у воронежских архитекторов так же печально, как в нашей Раде с мозгами. Но в центре, куда бы ты ни пошел, везде какая-то хреновина будет торчать из-за исторических домов, порою откровенно поганя вид.Я для себя вывел одну такую штуку. Смог ответить на вопрос, что больше всего любят в Воронеже. Нет, не котенка с улицы Лизюкова, хотя он прикольный, я с ним в обнимку сфоткался. Но вам не покажу, а то его за сепаратизм у нас привлекут. Заочно.В Воронеже больше всего любят ЕСТЬ! Питаться, употреблять пищу и по-простому жрать! Только этим я могу объяснить такое огромное количество кафе и прочих предприятий общепита, киосков, магазинов с продуктами и небольших рынков, которые почему-то называются ярмарками.Но, конечно, я не смог бы пройти мимо главного рынка города. Это было бы преступлением.Но на самом рынке меня ждал огромный облом в виде охраны, которая намертво прицепилась к моей камере. И я стал немым свидетелем просто восхитительной сцены, когда Роман сцепился с охранниками, запретившим мне снимать. Ор стоял до небес, с переходами и хитросплетениями (некоторое пришлось мне просить перевести отдельно), но так как начальства на рынке еще не было, снимать нам так и не дали в подробностях. А не в подробностях… Ха, таракану они не дадут правду спытать… Щас!Но вообще, рынок сравнить с вокзалом в плане того, что это стратегический объект... До такого даже у нас не додумались пока. Тут вы нас опередили.Короче, умеют у вас в России рынки строить, этого не отнять. Чисто, красиво, места много. Товар, правда, честно скажем, не первой свежести. Особенно в мясных рядах. Видно, что не один день лежит. И это наводит на определенные размышления.Но если по нашим ценам, так в Киеве оно бы за столько и сгнило бы на прилавке. Но Киев не Воронеж, Украина не Россия, тут понятно, что вы побогаче будете. Можете себе позволить такие цены.А вот сало вполне. Очень вполне, мы потом даже на пробу взяли (не на центральном рынке), сало из городка Хохол! Так вот, даже если в Хохле живут и не совсем хохлы, то как украинец заявляю со всей ответственностью, что в сале там толк знают.Вообще, конечно, Россия для вот такого неподготовленного украинца – это тяжелое испытание для нервов. Оно так-то понятно, что курсы, другие уровни зарплат, но посмотришь на ваши цены – вздрагиваешь. Разделишь на 2 – уже так ничего, но зла все равно не хватает. Это если принять за аксиому, что деньги – зло.Еще повеселила местная воронежская развлекуха. Называется «платная парковка в центре». Реально весело было наблюдать, как полупустые дворы в центре начинают с утра заполняться машинами. Забавно, у нас утром дворы пустеют, а тут наоборот – заполняются. Но тут уже каждый как может выкручивается.Ну сколько все-таки рынков, рыночков и ярмарок этих! Прямо хочется спросить: ну вот неужели в Воронеже все такие ленивые, что надо в каждом квартале иметь свой?Магазин авторских и дизайнерских носков... Ребята, вы прибили меня наповал!Еще удивило, что у вас книги читают. Да так, что в центре города могут ДВА огромных магазина стоять. С книгами. И это в век цифровых технологий.Один магазин, а второй... там вывеска видна на этом странном здании, которое в городе называют "Утюжок". Но я понял, в чем суть! Если столько есть, сколько в Воронеже возможностей в этом плане, то потом хочешь не хочешь, а потянет на диван да с книжкой поваляться. В таком случае согласен.А еще удивили коммунальщики. Если так посмотреть — ну все из далеких южных стран или почти все. Потому в русской зиме себя некомфортно чувствуют, мерзнут. И работают очень медленно. Потому весь город в снегу.И только к полудню повыползали, вот правда, как тараканы. Неспешные такие, ух, прям родная кровь!Вечером, уже на окраине города, я увидел нечто. Прямо привет из далеких рокив. Очередь за рыбой. Честное слово, то ли рыбы там мало, то ли очень хорошая, но факт налицо. Смешно, правда.А вот еще забавный момент. Тут вы опять впереди планеты всей. Даже у нас такого я ни разу не наблюдал, просто не додумались еще. Надо подкинуть идею. Если на улице ниже нуля (хотя, как видите по снимкам, уже выше, все таять начало), то можно, получается, торговать без холодильников. И торгуют.Не знаю, как вы, уважаемые россияне, а я бы не рискнул у нас такое масло и колбасу покупать на лотке. Мало ли сколько она раз замораживалась-размораживалась. У нас за это схлопотать можно — мама очень долго горевать будет. Понятно, что не посадят, но на штрафы государству будешь всю оставшуюся жизнь горбатиться.Оно понятно, что тут дело не в заботе о нас, сколько о заботе в бюджет. Но все-таки.А это, видимо, из тех, кто проиграл. Даже местные не в курсе, чего это такой рынок разбирают, видимо, действительно, конкурентная борьба имеет место быть.И к Новому году подготовка полным ходом идет.Вообще, чем дальше от границы, тем оригинальнее все выглядит. Вот не знаю, Белгород — он какой-то не такой. И не ваш, и не наш. Всем чужой. Ни на что не похож. Вот Воронеж — он откровенно местами прикольный и непонятный. Нелогичный. Белгород — это как Воронеж, который в детстве много наказывали.Рынков нет, киосков вообще нет никаких, странно так выглядят улицы. Хотя светлый такой, на освещении не экономят. Но вот у нас в Киеве елка стоит уже, в Воронеже тоже. А в Белгороде решил я речь толкануть поздравительную, так нам сказали — облом. Нет еще елки. У них там губернатора хотели менять, потому елки нет. Не до нее было.Какая может быть связь между губернатором и елкой... Он сам ее, что ли, ставит? Нет, странные вы все-таки. И нелогичные с украинской точки зрения.Печальные такие едем уже на переход, обратно меня выставлять, и вдруг — бац! — елки! Наряженные! Мигают! И не одна! Ну, думаю, казино или ночной клуб! Остановились, выхожу. Завод. Металлоизделий. Ох и юмор у белгородских...Очень симпатичен вечерний Белгород, но больше всего убило, что у вас там даже дороги за городом освещают. Прямо как в Германии.А речь я все-таки записал. Не на фоне елки новогодней, но тут Белгород подкачал. Но место тоже ничего так, напротив музея-диорамы. Вкусный музей, прямо очень вкусный. Еще обещали в Прохоровку свозить.Вот чем дальше ходили-бродили, тем больше у меня чувство такое где-то в районе желудка формировалось, что все почти что одно и то же. Я еще по Харькову поброжу, но так — люди, да и города, ну не то чтобы одинаковые, а очень похожи. И ментально, и внешне. Такое впечатление, что просто где-то немного дорожки разошлись. Я за два дня столько услышал про власть, ну честное слово, замени Путина и Медведева на Порошенко и Гройсмана — вот что есть математика чистой воды. В смысле, от перестановки мест слагаемых...А так — вот все то же самое. Только у вас этих, Равшанов, очень много. У нас столько нет. А в остальном... Вот мне теперь много надо времени, чтобы подумать, почему мы правда такие одинаковые и такие разные?А пока я буду думать, желаю всем хорошо подготовиться к Новому году. Потому что независимо от того, как мы его встретим, мы все равно будем жить!