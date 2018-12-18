В США: Начальник ГУ ГШ ВС РФ Сергун в 2016 погиб в Ливане

Американские СМИ публикуют выдержки из показаний бывшего советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна. Отчёт с признаниями Флинна во время допросов сотрудниками ФБР размещает в режиме частично общего доступа американский Минюст. Среди прочего в ходе допросов экс-советника американского президента якобы стали известны некоторые подробности смерти начальника ГРУ (ГУ ГШ ВС РФ) Игоря Сергуна.В отчёте говорится, что Флинн звонил тогдашнему российскому послу Сергею Кисляку и выражал соболезнования в связи с кончиной Сергуна. Отмечено, что, по словам Флинна, Игорь Сергун погиб в Ливане.Напомним, что, по официальной версии, генерал Сергун скончался 3 января 2016 года в местечке неподалёку от Подольска – в доме отдыха «Москвич», который входит в структуры Федеральной службы безопасности. Причиной смерти начальника Главного управления Генштаба ВС РФ назвал инфаркт.Через некоторое время сайт Stratfor объявил, что Игорь Сергун погиб в Ливане 1 января 2016 года. Тогда эта версия опровергалась главой пресс-службы Кремля Дмитрием Песковым. Теперь и опубликованные данные с допросов Флинна также дают повод говорить о «конспирологии».Официальные лица в РФ данные о смерти Игоря Сергуна на данный момент не прокомментировали.Стоит отметить, что в 2016 году генерал-полковник Сергун был представлен к званию Героя России (посмертно).