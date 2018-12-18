Закон об упрощении получения гражданства РФ принят Госдумой

На Украине грубо нарушается свобода вероисповедования. Не исключено, что депутаты подготовят соответствующие законодательные предложения по предоставлению гражданства пострадавшим "за веру" украинцам

Законопроект об упрощённом предоставлении российского гражданства принят сегодня Госдумой в третьем, окончательном чтении, сообщается на сайте нижней палаты парламента.Согласно принятому закону, президент Российской Федерации получил право определять категории иностранцев, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, в первую очередь это касается граждан из стран со сложной общественно-политической обстановкой. Также этим законом упрощается порядок получения гражданства соотечественниками, которые теперь смогут подавать заявления по месту пребывания, а не регистрации, что должно стимулировать переезд в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.Закон при голосовании поддержали абсолютно все фракции, он вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.Между тем, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты нижней палаты парламента могут рассмотреть вопрос особого порядка получения гражданства России для пострадавших по религиозному признаку украинцев и священнослужителей УПЦ МП.- заявил он.