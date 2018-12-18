Заявление Зампостпреда РФ при ООН на заседании Генассамблеи
17 декабря на пленарном заседании Генассамблеи ООН заместитель Постоянного представителя РФ при ООН Д.А. Полянский заявил, что Россия и Украина являются братскими народами, а Вашингтон стремится развязать войну между ними.
Причиной такого заявления послужило принятие Генассамблеей резолюции о милитаризации Россией Крыма и Севастополя. Российский дипломат обвинил США в поддержке Украины.
По словам Полянского, США, вместо того чтобы образумить майданный режим, различными способами поддерживают его, предоставляя военную помощь и поставляя оружие. Такое поведение США наводит на мысль, что "в Вашингтоне стремятся не просто столкнуть два братских народа, но и развязать между ними полномасштабную войну. Заодно еще и зомбируя коллег по НАТО мнимой российской угрозой. Между тем, угроза для всего мира сегодня одна – американская, и многие сегодня понимают это все четче и четче", - заявил он.
Полянский считает, что "сегодня США дают очень много поводов для стыда своим потомкам, Украина – один из наиболее красноречивых из них". Будущим американским потомкам будет стыдно также, как стыдно сейчас "рядовым американцам за бесславную американскую кампанию во Вьетнаме".
Одной из причин принятия резолюции послужил захват Россией двух катеров и буксира ВМС Украины в районе Керченского пролива. Тогда, 25 ноября, военные корабли Украины незаконно пересекли границу РФ, не реагировали на требования Российской погранслужбы и совершали опасные маневры, что и послужило причиной задержания нарушителей и захвата их кораблей.
- Использованы фотографии:
- twitter.com/Dpol_un
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter