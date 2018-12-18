Токио готовит очередной протест по Курильским островам

Япония готовит новую ноту протеста российским дипломатам в отношении "северных территорий". На этот раз подготавливаемый протест будет касаться планов размещения российских военнослужащих на островах Курильской гряды, сообщает японское агентство Киодо.По данным издания, министр иностранных дел Японии Таро Коно готовит Москве ноту протеста в связи с запланированным российским Минобороны заселением общежитий для военнослужащих ВС РФ на островах Итуруп и Кунашир. Конкретные сроки направления ноты, издание не указывает.В российском военном ведомстве ранее сообщали, что до конца этого года будут заселены общежития для военнослужащих Восточного военного округа, построенные на островах Итуруп и Кунашир. В командовании ВВО отметили, что два аналогичных общежития уже были заселены в прошлом году, а три будут построены в 2019 году - два на Итурупе и одно на Кунашире.Между тем, глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно намерен избегать ответов на вопросы о ходе переговоров о мирном договоре с Россией. Как сообщают японские СМИ, такое решение он принял "чтобы не помешать переговорному процессу".Ранее сообщалось, что российская сторона готова обсуждать мирный договор с Японией только в рамках декларации 1956 года, что очень сильно не нравится официальному Токио.