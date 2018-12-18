РФ проведёт в Арктике стратегическое учение
Часть крупномасштабного учения «Центр-2019» пройдет в Арктике с охватом территории от Новой Земли до Новосибирских островов, сообщают Известия со ссылкой на военное ведомство.
В ходе маневров пройдет полноценное тестирование новой военной техники, специально разработанной для Заполярья.
В Минобороны напомнили, что учение «Центр-2019» запланировано на август-сентябрь следующего года. Несколько его этапов пройдут в Арктике. В этом году уже приступили к подготовке необходимой инфраструктуры: создаются портовая и причальная зоны для переброски войск.
По словам представителя военного ведомства, максимально будут задействованы две мотострелковые бригады стратегического командования «Север». Особое внимание уделят выполнению тактических задач, а также техническому и тыловому обеспечению.
Кроме того, в учении задействуют силы Тихоокеанского флота, бомбардировочную авиацию, будут развернуты средства ПВО. Мотострелков и морпехов посадят на корабли, они будут отрабатывать оборону и наступление в арктических условиях, рассказали в военном ведомстве.
Во время «боевых действий» проверят возможности техники, специально разработанной для Арктики, в том числе комплексы ПВО «Панцирь-СА» и «Тор-М2ДТ», бронетехника БТР-82А, МТ-ЛБВ, танк Т-80БВ, машина огневой поддержки «Торос», а также вездеходы ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ.
Северный флот будет представлен надводными и подводными кораблями, морской авиацией и береговыми силами, в том числе комплексами «Бастион».
В ходе маневров пройдет полноценное тестирование новой военной техники, специально разработанной для Заполярья.
В Минобороны напомнили, что учение «Центр-2019» запланировано на август-сентябрь следующего года. Несколько его этапов пройдут в Арктике. В этом году уже приступили к подготовке необходимой инфраструктуры: создаются портовая и причальная зоны для переброски войск.
По словам представителя военного ведомства, максимально будут задействованы две мотострелковые бригады стратегического командования «Север». Особое внимание уделят выполнению тактических задач, а также техническому и тыловому обеспечению.
Кроме того, в учении задействуют силы Тихоокеанского флота, бомбардировочную авиацию, будут развернуты средства ПВО. Мотострелков и морпехов посадят на корабли, они будут отрабатывать оборону и наступление в арктических условиях, рассказали в военном ведомстве.
Во время «боевых действий» проверят возможности техники, специально разработанной для Арктики, в том числе комплексы ПВО «Панцирь-СА» и «Тор-М2ДТ», бронетехника БТР-82А, МТ-ЛБВ, танк Т-80БВ, машина огневой поддержки «Торос», а также вездеходы ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ.
Северный флот будет представлен надводными и подводными кораблями, морской авиацией и береговыми силами, в том числе комплексами «Бастион».
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter