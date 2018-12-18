Новости

Новые правила оформления путёвок в военные санатории вступают в силу

0
22 декабря этого года вступит в силу приказ министра обороны РФ № 654 "О внесении изменений в Порядок санаторно-курортного обеспечения в ВС РФ". Согласно приказу распределение путевок будет осуществляться непосредственно руководителями санаторно-курортных учреждений с учетом времени подачи заявления и соответствия заболевания профилю лечебной деятельности санатория.

Изменений очень много ,с полным перечнем внесенных изменений можно ознакомится, перейдя по этой ССЫЛКЕ


Новые правила оформления путёвок в военные санатории вступают в силу


Теперь немного расскажем о внесенных изменениях, на которые стоит обратить внимание при прочтении всего перечня:

1. формулировка "детские санатории" заменена на "санаторно-курортные учреждения, определяемые Главным военно-медицинским ведомством МО", что значительно расширяет возможность лечения детей военнослужащих не только в "детских санаториях", но и других здравницах.

2. В названии II главы слово "оздоровительный" заменено на "организованный", что позволяет распространять льготные путевки на курортные заведения, находящиеся в ведомстве МО РФ, не предоставляющие оздоровительной программы.

3. Из пункта 8 исключено слово "госпитальный". Согласно новой формулировке теперь нет возможности отказать в предоставлении дополнительной бесплатной путевки лицам, прошедшим стационарное лечение после ранений (травм), полученных во время несения службы в медицинских учреждениях, не имеющих статуса госпиталя.

4. Также отменяется обязательное наличие справки о состоянии здоровья для баз отдыха и домов отдыха.

Обеспечение гражданского персонала ВС МО РФ путевками в санаторно-курортные организации Минобороны осуществляется Центральным комитетом Профсоюза гражданского персонала ВС РФ. Главным военно-медицинским управлением МО и санаторно-курортными организациями реализация санаторно-курортных путевок для гражданского персонала МО РФ не осуществляется.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Результат реформирования денежного довольствия военнослужащих в 2012 году
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
Добавить комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти