Новые правила оформления путёвок в военные санатории вступают в силу
22 декабря этого года вступит в силу приказ министра обороны РФ № 654 "О внесении изменений в Порядок санаторно-курортного обеспечения в ВС РФ". Согласно приказу распределение путевок будет осуществляться непосредственно руководителями санаторно-курортных учреждений с учетом времени подачи заявления и соответствия заболевания профилю лечебной деятельности санатория.
Изменений очень много ,с полным перечнем внесенных изменений можно ознакомится, перейдя по этой ССЫЛКЕ
Теперь немного расскажем о внесенных изменениях, на которые стоит обратить внимание при прочтении всего перечня:
1. формулировка "детские санатории" заменена на "санаторно-курортные учреждения, определяемые Главным военно-медицинским ведомством МО", что значительно расширяет возможность лечения детей военнослужащих не только в "детских санаториях", но и других здравницах.
2. В названии II главы слово "оздоровительный" заменено на "организованный", что позволяет распространять льготные путевки на курортные заведения, находящиеся в ведомстве МО РФ, не предоставляющие оздоровительной программы.
3. Из пункта 8 исключено слово "госпитальный". Согласно новой формулировке теперь нет возможности отказать в предоставлении дополнительной бесплатной путевки лицам, прошедшим стационарное лечение после ранений (травм), полученных во время несения службы в медицинских учреждениях, не имеющих статуса госпиталя.
4. Также отменяется обязательное наличие справки о состоянии здоровья для баз отдыха и домов отдыха.
Обеспечение гражданского персонала ВС МО РФ путевками в санаторно-курортные организации Минобороны осуществляется Центральным комитетом Профсоюза гражданского персонала ВС РФ. Главным военно-медицинским управлением МО и санаторно-курортными организациями реализация санаторно-курортных путевок для гражданского персонала МО РФ не осуществляется.
Изменений очень много ,с полным перечнем внесенных изменений можно ознакомится, перейдя по этой ССЫЛКЕ
Теперь немного расскажем о внесенных изменениях, на которые стоит обратить внимание при прочтении всего перечня:
1. формулировка "детские санатории" заменена на "санаторно-курортные учреждения, определяемые Главным военно-медицинским ведомством МО", что значительно расширяет возможность лечения детей военнослужащих не только в "детских санаториях", но и других здравницах.
2. В названии II главы слово "оздоровительный" заменено на "организованный", что позволяет распространять льготные путевки на курортные заведения, находящиеся в ведомстве МО РФ, не предоставляющие оздоровительной программы.
3. Из пункта 8 исключено слово "госпитальный". Согласно новой формулировке теперь нет возможности отказать в предоставлении дополнительной бесплатной путевки лицам, прошедшим стационарное лечение после ранений (травм), полученных во время несения службы в медицинских учреждениях, не имеющих статуса госпиталя.
4. Также отменяется обязательное наличие справки о состоянии здоровья для баз отдыха и домов отдыха.
Обеспечение гражданского персонала ВС МО РФ путевками в санаторно-курортные организации Минобороны осуществляется Центральным комитетом Профсоюза гражданского персонала ВС РФ. Главным военно-медицинским управлением МО и санаторно-курортными организациями реализация санаторно-курортных путевок для гражданского персонала МО РФ не осуществляется.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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