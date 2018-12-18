Минфин США: израильский генерал разжигал войну в Южном Судане

Зив использовал аграрную компанию, которая номинально присутствовала в Южном Судане для реализации сельскохозяйственных и жилищных проектов в интересах правительства Южного Судана, [фактически] являясь прикрытием для продажи правительству оружия на сумму около 150 млн. долл., включая винтовки, гранатометы и переносные ракетные комплексы.

[Он] поддерживал лояльность высокопоставленных чиновников правительства Южного Судана путем подкупа и обещаний поддержки в сфере безопасности; он также, по имеющимся сообщениям, планировал организовать нападения наемников на нефтяные месторождения и инфраструктуру Южного Судана, пытаясь создать проблему, которую сможет решить только его компания и [ее] филиалы».