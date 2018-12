Минфин США: израильский генерал разжигал войну в Южном Судане

Зив использовал аграрную компанию, которая номинально присутствовала в Южном Судане для реализации сельскохозяйственных и жилищных проектов в интересах правительства Южного Судана, [фактически] являясь прикрытием для продажи правительству оружия на сумму около 150 млн. долл., включая винтовки, гранатометы и переносные ракетные комплексы.

[Он] поддерживал лояльность высокопоставленных чиновников правительства Южного Судана путем подкупа и обещаний поддержки в сфере безопасности; он также, по имеющимся сообщениям, планировал организовать нападения наемников на нефтяные месторождения и инфраструктуру Южного Судана, пытаясь создать проблему, которую сможет решить только его компания и [ее] филиалы».

Высокопоставленный израильский генерал является, по мнению американских властей, одним из виновников обострения ситуации в Южном Судане, которая в итоге переросла в полномасштабную гражданскую войну.Министерство финансов США включило в санкционный список отставного генерал-майора армии обороны Израиля (АОИ) Исраэля Зива, двух граждан Южного Судана и три израильские компании Global N.T.M Ltd, Global Law Enforcement and Security Ltd и Global IZ Group Ltd. Основанием для их преследования стала их роль в гражданской войне в Южном Судане.В заявлении, опубликованном министерством 14 декабря, говорится, что Зив, бывший глава оперативного управления АОИ, использовал указанные юридические лица в качестве прикрытия для продажи оружия на миллионы долларов, что привело к разжиганию конфликта в Южном Судане.В соответствие с обнародованным США заявлением, выставлявшиеся Зивом суммы оплачивались нефтяной промышленностью страны [Южного Судана], что было обусловлено тесным сотрудничеством израильского военного с крупной интернациональной нефтяной компанией.Израиль признал Южный Судан 10 июля 2011 года. В декабре 2013 году в этой стране разгорелась гражданская война (главным образом на этнической почве – между нуэр и динка). Она привела к гибели около 382 000 человек. Еще 4 млн. чел. были вынуждены покинуть свои дома в ходе боевых действий, став временно перемещенными лицами.Вторым лицом, попавшим в санкционный список, стал Грегори Василь. Он содействовал перевозкам солдат и выступал в роли посредника при продаже военной техники правительству Южного Судана. Является соучастником этнических чисток и организатором племенных ополчений. Третий, Обак Уильям Олаво, - крупный бизнесмен, который регулярно импортирует стандартные и бронированные автомобили для нужд правительства Южного Судана. С середины 2018 года занимается торговлей и поставками оружия в Южный Судан.